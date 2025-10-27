Menu Close

Ausstellung Echt Mein Recht! in Hamburg

Veröffentlicht am 27.10.2025 07:20 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
info Zeichen
info schwarz
Foto: Susanne Göbel

Hamburg (kobinet) Vom 4. bis 29. November ist die Ausstellung "Echt mein Recht!" im Bezirksamt Hamburg-Mitte zu sehen. Die Ausstellung thematisiert sexuelle Selbstbestimmung und Gewalt an Menschen mit Behinderung. "Noch immer sind Gewalterfahrungen bei Menschen mit Behinderung keine Seltenheit. Die Hamburger Träger der Eingliederungshilfe setzen auf Aufklärung und Präventionsmaßnahmen sowie Kommunikation mit Menschen mit Behinderung." Ein Bündnis, bestehend aus Leben mit Behinderung Hamburg, der Evangelischen Stiftung Alsterdorf (ESA), dem Rauhen Haus, dem Sozialkontor, den Elbe-Werkstätten und unterstützt durch den "Runden Tisch Sexualität inklusiv" der Sozialbehörde und dem Inklusionsbüro, zeigt im November 2024 die Ausstellung "Echt mein Recht!" des Kieler PETZE-Instituts für Gewaltprävention in Hamburg.

Die interaktive Ausstellung informiert leicht verständlich über sexuelle Selbstbestimmung, Schutz vor sexualisierter Gewalt und zeigt Rechte und Pflichten auf. Während der gesamten Ausstellungsdauer werden Menschen mit Behinderung gemeinsam mit Sozialarbeitern vor Ort sein und Besucher durch die Ausstellung begleiten. Schirmherrin der Ausstellung ist Funda Gür, Staatsrätin der Sozialbehörde.

Die Ausstellungseröffnung findet am 5. November 2025 um 16 Uhr im Foyer des Bezirksamtes Mitte, Caffamacherreihe 1–3, in 20355 Hamburg statt. Die Ausstellung ist vom 4.–29. November für die Öffentlichkeit zugänglich. Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10–14 Uhr | Sa. 16–19 Uhr | So. 14–18 Uhr. Für Gruppenführungen wenden Sie sich bitte an [email protected], heißt es in der Presseinformation von Leben mit Behinderung Hamburg.

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x