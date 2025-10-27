Ausstellung Echt Mein Recht! in Hamburg



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Hamburg (kobinet) Vom 4. bis 29. November gibt es eine Ausstellung. Die Ausstellung heißt "Echt Mein Recht!". Die Ausstellung ist im Bezirks-Amt Hamburg-Mitte. In der Ausstellung geht es um: Sexuelle Selbst-Bestimmung Gewalt an Menschen mit Behinderung Sexuelle Selbst-Bestimmung bedeutet: Jeder Mensch entscheidet selbst über seinen Körper. Jeder Mensch entscheidet selbst über Sex. Niemand darf einen anderen Menschen zu Sex zwingen. Das ist ein Menschen-Recht. Menschen mit Behinderung erleben oft Gewalt. Das passiert leider oft. Die Hamburger Träger der Eingliederungs-Hilfe wollen das ändern. Eingliederungs-Hilfe bedeutet: Hilfe für Menschen mit Behinderung. Damit sie gut leben können. Sie wollen Menschen mit Behinderung aufklären. Sie wollen auch Gewalt verhindern. Dafür sprechen sie mit Menschen mit Behinderung. Eine Gruppe von Organisationen zeigt die Ausstellung. Diese Gruppe nennt man: Bündnis. Ein Bündnis ist eine Gruppe von Organisationen. Sie arbeiten zusammen. Sie haben ein gemeinsames Ziel. Zum Bündnis gehören: Leben mit Behinderung Hamburg Die Evangelische Stiftung Alsterdorf Das Rauhe Haus Das Sozial-Kontor Die Elbe-Werkstätten Sie bekommen Unterstützung vom Runden Tisch Sexualität inklusiv. Der Runde Tisch gehört zur Sozial-Behörde. Eine Sozial-Behörde ist ein Amt. Das Amt hilft Menschen mit wenig Geld. Das Amt hilft Menschen mit Problemen. Zum Beispiel: Das Sozial-Amt oder das Job-Center. Auch das Inklusions-Büro hilft. Ein Inklusions-Büro ist eine Beratungs-Stelle. Das Büro hilft Menschen mit Behinderung. Das Büro kämpft für gleiche Rechte. Das Büro hilft bei Problemen im Alltag. Die Ausstellung kommt vom PETZE-Institut aus Kiel. Das Institut arbeitet gegen Gewalt. Die Ausstellung ist interaktiv. Interaktiv bedeutet: Man kann mit-machen. Man kann selbst etwas tun. Zum Beispiel: Auf einen Button klicken. Oder eine Frage beantworten. Das heißt: Ihr könnt selbst aktiv werden. Die Ausstellung ist leicht verständlich. In der Ausstellung lernt ihr: Was ist sexuelle Selbst-Bestimmung? Wie schütze ich mich vor sexueller Gewalt? Welche Rechte habe ich? Welche Pflichten habe ich? Während der Ausstellung sind immer Menschen vor Ort. Es sind Menschen mit Behinderung da. Und es sind Sozial-Arbeiter da. Die Menschen begleiten euch durch die Ausstellung. Ihr könnt Fragen stellen. Schirm-Herrin der Ausstellung ist Funda Gür. Eine Schirm-Herrin ist eine wichtige Person. Die Person unterstützt ein Projekt. Die Person macht das Projekt bekannter. Die Person gibt dem Projekt einen guten Namen. Funda Gür ist Staats-Rätin der Sozial-Behörde. Eine Staats-Rätin arbeitet für die Regierung. Sie berät wichtige Politiker. Sie hilft bei schwierigen Entscheidungen. Sie ist eine hohe Beamtin. Die Ausstellung wird am 5. November 2025 eröffnet. Die Eröffnung ist um 16 Uhr. Die Eröffnung findet im Foyer vom Bezirks-Amt Mitte statt. Ein Foyer ist ein Eingangs-Bereich. Man findet das Foyer in Theatern oder Hotels. Dort warten Menschen vor einer Veranstaltung. Das Foyer ist wie eine große Empfangs-Halle. Die Adresse ist: Caffa-Macher-Reihe 1 bis 3. Das ist in 20355 Hamburg. Ihr könnt die Ausstellung vom 4. bis 29. November besuchen. Die Öffnungs-Zeiten sind: Montag bis Freitag: 10 bis 14 Uhr Samstag: 16 bis 19 Uhr Sonntag: 14 bis 18 Uhr Ihr könnt auch eine Gruppen-Führung machen. Dafür schreibt ihr eine E-Mail an: [email protected] Diese Information kommt von Leben mit Behinderung Hamburg. info schwarz

Foto: Susanne Göbel

Hamburg (kobinet) Vom 4. bis 29. November ist die Ausstellung "Echt mein Recht!" im Bezirksamt Hamburg-Mitte zu sehen. Die Ausstellung thematisiert sexuelle Selbstbestimmung und Gewalt an Menschen mit Behinderung. "Noch immer sind Gewalterfahrungen bei Menschen mit Behinderung keine Seltenheit. Die Hamburger Träger der Eingliederungshilfe setzen auf Aufklärung und Präventionsmaßnahmen sowie Kommunikation mit Menschen mit Behinderung." Ein Bündnis, bestehend aus Leben mit Behinderung Hamburg, der Evangelischen Stiftung Alsterdorf (ESA), dem Rauhen Haus, dem Sozialkontor, den Elbe-Werkstätten und unterstützt durch den "Runden Tisch Sexualität inklusiv" der Sozialbehörde und dem Inklusionsbüro, zeigt im November 2024 die Ausstellung "Echt mein Recht!" des Kieler PETZE-Instituts für Gewaltprävention in Hamburg. Die interaktive Ausstellung informiert leicht verständlich über sexuelle Selbstbestimmung, Schutz vor sexualisierter Gewalt und zeigt Rechte und Pflichten auf. Während der gesamten Ausstellungsdauer werden Menschen mit Behinderung gemeinsam mit Sozialarbeitern vor Ort sein und Besucher durch die Ausstellung begleiten. Schirmherrin der Ausstellung ist Funda Gür, Staatsrätin der Sozialbehörde. Die Ausstellungseröffnung findet am 5. November 2025 um 16 Uhr im Foyer des Bezirksamtes Mitte, Caffamacherreihe 1–3, in 20355 Hamburg statt. Die Ausstellung ist vom 4.–29. November für die Öffentlichkeit zugänglich. Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10–14 Uhr | Sa. 16–19 Uhr | So. 14–18 Uhr. Für Gruppenführungen wenden Sie sich bitte an [email protected], heißt es in der Presseinformation von Leben mit Behinderung Hamburg.

Foto: Susanne Göbel

