17 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention: Kinder mit Behinderungen in Österreich noch immer benachteiligt

Wien (kobinet)

Am 26. Oktober 2008 hat Österreich etwas unter-schrieben. Das war die UN-Behinderten-Rechts-Konvention. Eine Konvention ist eine Abmachung zwischen vielen Ländern. Alle sollen sich daran halten. Die UN-Behinderten-Rechts-Konvention ist ein Vertrag für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Der Vertrag sagt: Menschen mit Behinderung haben die gleichen Rechte.

Sie sollen überall mit-machen können. UN bedeutet: Vereinte Nationen. Die Vereinten Nationen sind eine Gruppe von 193 Ländern. Sie arbeiten zusammen. Österreich hat damit versprochen: Wir achten die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Dazu gehört auch das Recht auf Bildung. Alle Kinder sollen zusammen lernen können. Das nennt man: Inklusion. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird aus-geschlossen. Jetzt ist das 17 Jahre her.

Eine große Initiative hat gesagt: Eine Initiative ist eine Gruppe von Menschen mit einer gemeinsamen Idee. Sie wollen etwas verändern. Österreich hält sein Versprechen nicht gut genug. Besonders bei kleinen Kindern im Kinder-Garten. Die Initiative heißt: AUFTRAG. BILDUNG.

Dazu gehören viele Gruppen: Die Kinder-Freunde, die Caritas und andere. Sie alle arbeiten mit Kindern. Die Initiative sagt: Kinder mit Behinderungen werden noch immer benachteiligt. Benachteiligt bedeutet: Jemand wird schlechter behandelt.

Diese Person hat weniger Möglichkeiten. Das muss sich ändern. Jedes Kind hat ein Recht auf Förderung. Förderung bedeutet: Jemand bekommt Hilfe zum besseren Lernen. Von Anfang an. Die Initiative sagt auch:

Inklusion ist wichtig für unsere Gesellschaft. Gesellschaft bedeutet: Viele Menschen leben zusammen. Teilhabe ist wichtig für unsere Gesellschaft. Teilhabe bedeutet: Man macht bei etwas mit und kann mit-bestimmen. Bildung ist kein Privileg. Ein Privileg ist ein besonderer Vorteil für manche Menschen.