Sonntagsmatinee: Lesung im Rahmen der LesArt von Ottmar Miles-Paul und Sabine Lohner in Schwabach

Schwabach (kobinet)
Vor 200 Jahren wurde die Blinden-Schrift erfunden.
Louis Braille war ein Mann aus Frankreich.
Er hatte eine sehr gute Idee.
Er erfand Schrift-Zeichen mit 6 Punkten.
Die Punkte kann man fühlen.
Blinde Menschen konnten so lesen lernen.
Das war sehr wichtig für blinde Menschen.
Sie konnten jetzt zur Schule gehen.
Sie konnten mehr am Leben teil-nehmen.
Teilhabe bedeutet: Man macht bei etwas mit.
Man ist dabei und kann mit-bestimmen.
Ottmar Miles-Paul kommt nach Schwabach.
Er ist Journalist.
Ein Journalist ist ein Beruf.
Journalisten schreiben Texte für Zeitungen.
Er hat auch Romane geschrieben.
Ein Roman ist ein dickes Buch mit einer Geschichte.
Ottmar Miles-Paul kann nicht gut sehen.
Er kann auch nicht gut hören.
Er setzt sich seit 40 Jahren ein.
Er kämpft für die Rechte von Menschen mit Behinderung.
Er bringt sein Buch mit.
Das Buch heißt: Zündeln an den Strukturen.
Strukturen bedeutet: So ist etwas aufgebaut.
Zum Beispiel: Wie eine Firma organisiert ist.
Oder wie Regeln gemacht werden.
Sabine Lohner kommt auch mit.
Sie ist blind.
Sie liest das Buch vor.
Sie liest es in Braille-Schrift.
Braille-Schrift ist eine Schrift mit Punkten.
Blinde Menschen können die Punkte fühlen.
Wann und wo findet die Veranstaltung statt?
Die Veranstaltung ist am 16. November 2025.
Sie beginnt um 11 Uhr morgens.
Sie findet in der Stadt-Bibliothek Schwabach statt.
Die Adresse ist: Königs-Platz 29a.
Es ist im Zeitungs-Café.
Worum geht es in dem Buch?
Der Titel vom Buch ist frech.
Das Buch stellt eine Frage:
Was wäre ohne Werkstätten für behinderte Menschen?
Werkstätten sind besondere Arbeits-Plätze.
Dort arbeiten Menschen mit Behinderung.
Sie können dort in Ruhe arbeiten und lernen.
In dem Buch gibt es Feuer.
Aber das Feuer ist nur in der Geschichte.
Es ist nicht echt.
Aber das Buch zeigt echte Probleme.
Es geht um Werkstätten für behinderte Menschen.
Das System von diesen Werkstätten muss sich ändern.
Die wichtigste Botschaft ist:
Alle Türen sollen offen sein.
Alle Menschen sollen überall mit-machen können.
Das nennt man: Teilhabe.
Teilhabe bedeutet: Man macht bei etwas mit.
Man ist dabei und kann mit-bestimmen.
Bei der Veranstaltung kann man mit-reden.
Man kann neue Ideen bekommen.
Man kann sich austauschen.
Wer macht die Veranstaltung?
Diese Gruppen machen zusammen die Veranstaltung:
Die Stadt-Bibliothek Schwabach
Die Gleichstellungs-Stelle
Das Amt für Jugend und Familie
Der Runde Tisch Inklusion
Brauchen Sie Hilfe für die Veranstaltung?
Melden Sie sich bei der Gleichstellungs-Stelle.
Die Gleichstellungs-Stelle ist ein Büro.
Dort arbeiten Menschen für Gleichheit.
Sie helfen: Alle Menschen sollen gleich behandelt werden.
Zum Beispiel:
Sie brauchen eine Rampe für den Roll-Stuhl?
Sie brauchen einen Gebärden-Sprach-Dolmetscher?
Das ist ein Helfer für gehörlose Menschen.
Gehörlose Menschen können nicht hören.
Der Dolmetscher übersetzt in Hand-Zeichen.
So können gehörlose Menschen alles verstehen.
Die E-Mail-Adresse ist:
Wie bekomme ich Eintritts-Karten?
Sie können Karten im Internet kaufen.
Die Internet-Seite ist:
www.reservix.de
Sie können Karten auch vor Ort kaufen:
Im Bürger-Büro im Rat-Haus
Beim Schwabacher Tag-Blatt
Im Ticket-Paradise im ORO Einkaufs-Zentrum
Bei allen Vorverkaufs-Stellen von den Lokal-Zeitungen
Vorverkaufs-Stellen sind Orte.
Dort kann man Karten kaufen.
Die Karten kauft man vor einer Veranstaltung.
Mehr Informationen zum Buch
Sie wollen mehr über das Buch wissen?
Klicken Sie auf diesen Link zu mehr Informationen.
Dort finden Sie:
Informationen zum Roman
Berichte über Lesungen
Presse-Berichte
Wie Sie das Buch kaufen können
Sie können das Buch auch kostenlos lesen.
Das geht über die Online-Bibliothek bidok.
Eine Online-Bibliothek ist eine Bücherei im Internet.
Man kann dort Bücher lesen.
Man braucht dafür einen Computer oder ein Handy.
Schwabach (kobinet) "Vor 200 Jahren wurde die Blindenschrift erfunden. Die geniale Idee des Franzosen Louis Braille, Schriftzeichen mit sechs tastbaren Punkten darzustellen, öffnete blinden Menschen den Zugang zur Bildung – ein entscheidender Schritt für mehr Teilhabe an der Gesellschaft. Anlässlich dieses Jubiläums kommt der Journalist und Romanautor Ottmar Miles-Paul nach Schwabach. Er engagiert sich seit über vierzig Jahren für die Rechte behinderter Menschen. Der Autor ist seh- und hörbehindert und bringt seinen Roman "Zündeln an den Strukturen" mit. Begleitet wird er von Sabine Lohner. Frau Lohner ist blind und fungiert als Vorleserin des Romans in Brailleschrift", heißt es in der Ankündigung der Sonntagsmatinee, die am 16. November 2025 um 11:00 Uhr in der Stadtbibliothek Schwabach im Zeitungscafé, Königsplatz 29a, stattfindet.
„Zündeln an den Strukturen“ lautet der provokante Titel des Romans und geht der Frage nach: Was wäre, wenn es keine Werkstatt für behinderte Menschen mehr gäbe? Während die Flammen im Buch fiktiv sind, befeuert dieser die reale Diskussion über die Reform des Systems der Werkstätten. Die zentrale Botschaft dabei: Türen in allen Bereichen des Lebens zu öffnen – eben Teilhabe für alle Menschen zu ermöglichen. Die Matinee bietet den optimalen Rahmen für einen spannenden Austausch und frische Denkanstöße“, heißt es weiter in der Ankündigung der Veranstaltung, die in Kooperation mit der Stadtbibliothek, der Gleichstellungsstelle und dem Amt für Jugend und Familie der Stadt Schwabach sowie dem Runden Tisch Inklusion stattfindet.
Bitte melden Sie sich bei der Gleichstellungsstelle, wenn Sie für die Teilnahme an der Veranstaltung eine Unterstützung zur barrierefreien Teilnahme benötigen. E-Mail: [email protected]. Eintrittskarten gibt es online über www.reservix.de, vor Ort im Bürgerbüro im Rathaus, beim Schwabacher Tagblatt und im Ticket-Paradise im ORO-Einkaufszentrum sowie überregional an allen VVK-Stellen der Lokalzeitungen.
Link zu weiteren Infos zum Roman, zu Lesungen, Presseberichten und zur Möglichkeit des Bezugs des Buches, der auch kostenfrei über die Online-Bibliothek bidok möglich ist
