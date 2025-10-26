Menu Close

Sonntagsmatinee: Lesung im Rahmen der LesArt von Ottmar Miles-Paul und Sabine Lohner in Schwabach

Veröffentlicht am 26.10.2025 06:30 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Cover des Romans Zündeln an den Strukturen von Ottmar Miles-Paul und Katrin Grund
Foto: Olivia Vieweg

Schwabach (kobinet) "Vor 200 Jahren wurde die Blindenschrift erfunden. Die geniale Idee des Franzosen Louis Braille, Schriftzeichen mit sechs tastbaren Punkten darzustellen, öffnete blinden Menschen den Zugang zur Bildung – ein entscheidender Schritt für mehr Teilhabe an der Gesellschaft. Anlässlich dieses Jubiläums kommt der Journalist und Romanautor Ottmar Miles-Paul nach Schwabach. Er engagiert sich seit über vierzig Jahren für die Rechte behinderter Menschen. Der Autor ist seh- und hörbehindert und bringt seinen Roman "Zündeln an den Strukturen" mit. Begleitet wird er von Sabine Lohner. Frau Lohner ist blind und fungiert als Vorleserin des Romans in Brailleschrift", heißt es in der Ankündigung der Sonntagsmatinee, die am 16. November 2025 um 11:00 Uhr in der Stadtbibliothek Schwabach im Zeitungscafé, Königsplatz 29a, stattfindet.

„Zündeln an den Strukturen“ lautet der provokante Titel des Romans und geht der Frage nach: Was wäre, wenn es keine Werkstatt für behinderte Menschen mehr gäbe? Während die Flammen im Buch fiktiv sind, befeuert dieser die reale Diskussion über die Reform des Systems der Werkstätten. Die zentrale Botschaft dabei: Türen in allen Bereichen des Lebens zu öffnen – eben Teilhabe für alle Menschen zu ermöglichen. Die Matinee bietet den optimalen Rahmen für einen spannenden Austausch und frische Denkanstöße“, heißt es weiter in der Ankündigung der Veranstaltung, die in Kooperation mit der Stadtbibliothek, der Gleichstellungsstelle und dem Amt für Jugend und Familie der Stadt Schwabach sowie dem Runden Tisch Inklusion stattfindet.

Bitte melden Sie sich bei der Gleichstellungsstelle, wenn Sie für die Teilnahme an der Veranstaltung eine Unterstützung zur barrierefreien Teilnahme benötigen. E-Mail: [email protected]. Eintrittskarten gibt es online über www.reservix.de, vor Ort im Bürgerbüro im Rathaus, beim Schwabacher Tagblatt und im Ticket-Paradise im ORO-Einkaufszentrum sowie überregional an allen VVK-Stellen der Lokalzeitungen.

Link zu weiteren Infos zum Roman, zu Lesungen, Presseberichten und zur Möglichkeit des Bezugs des Buches, der auch kostenfrei über die Online-Bibliothek bidok möglich ist

Hartmut Smikac Nachricht

