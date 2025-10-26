Selbsthilfe mit Wohlfühleffekt

Münster (kobinet)

Es gibt eine Gruppe in Nord-rhein-West-falen. Die Gruppe heißt: Deaf Ohr Alive NRW. Das spricht man so aus: Def Oar Alaif. Die Gruppe gehört zum CI Verband NRW. CI ist eine Abkürzung. CI bedeutet: Cochlea Implantat.

Ein Cochlea Implantat ist eine Hör-Hilfe. Die Hör-Hilfe wird in das Ohr eingesetzt. Menschen können damit besser hören. Die Gruppe ist für junge Menschen. Die jungen Menschen hören schlecht. Oder die jungen Menschen sind taub.

Die Menschen sind 18 bis 35 Jahre alt. Viele Menschen in der Gruppe haben ein CI. Die Menschen treffen sich regelmäßig. Die Menschen reden mit-einander. Die Menschen machen Dinge zusammen. Toby Raulien arbeitet bei der Gruppe.

Er leitet die Gruppe mit anderen zusammen. Michael Kalthoff-Mahnke hat mit ihm gesprochen. Michael arbeitet beim KSL NRW. KSL ist eine Abkürzung. KSL bedeutet: Kompetenz-zentrum Selbst-bestimmt Leben. Ein Kompetenz-zentrum ist ein Ort für Beratung.

Dort arbeiten Fach-Leute. Die Fach-Leute helfen anderen Menschen. Selbst-bestimmt Leben bedeutet: Ich entscheide selbst. Ich wähle mein Leben selbst. Niemand bestimmt über mich. Michael hat Toby Fragen gestellt.

Toby hat die Fragen beantwortet. Toby hat über die Gruppe erzählt. Er hat erzählt: Was macht die Gruppe? Er hat erzählt: Was ist das Besondere? Das Gespräch können Sie hier lesen. Das Gespräch hat einen Titel.