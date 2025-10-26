Berlin (kobinet)
Hindernisse können uns groß machen.
Ein Hindernis ist etwas im Weg.
Zum Beispiel eine Stufe.
Oder eine Tür.
Das hat André Chénier gesagt.
André Chénier war ein Dichter.
Ein Dichter schreibt Gedichte.
Gedichte sind besondere Texte.
Die Texte haben einen Rhythmus.
Manchmal reimen sie sich.
Er kam aus Frankreich.
Er lebte vor über 200 Jahren.
Das war im 18. Jahr-hundert.
Ein Jahr-hundert ist ein Zeit-raum.
Er dauert 100 Jahre lang.
Chénier schrieb schöne Gedichte.
Seine Gedichte waren voller Gefühl.
In den Gedichten ging es um Freiheit.
Damals war die Französische Revolution.
Eine Revolution ist eine große Veränderung.
Menschen wollen ein neues Politik-system.
Das war in Frankreich.
Die Menschen wollten mehr Rechte haben.
Sie waren gegen den König.
Chéniers Worte waren sehr mutig.
Das war gefährlich für ihn.
Im Jahr 1794 wurde er getötet.
Er starb durch die Guillotine.
Die Guillotine ist eine Maschine.
Die Maschine hatte ein Messer.
Das Messer fiel von oben herunter.
Menschen wurden damit getötet.
Heute ist Chénier sehr bekannt.
Er ist ein Symbol für Poesie.
Ein Symbol ist ein Zeichen.
Das Zeichen erklärt etwas ohne Worte.
Poesie ist eine besondere Art zu schreiben.
Die Texte klingen schön.
Man nennt das auch Gedichte.
Chénier glaubte an schöne Worte.
Das machte er bis zu seinem Tod.
Berlin (kobinet) Hindernisse können uns groß machen. (André Chénier)
André Chénier war ein französischer Dichter am Ende des 18. Jahrhunderts – brillant, rebellisch und tragisch. Er schrieb Gedichte voller Gefühl und Freiheit, während um ihn herum die Französische Revolution tobte. Seine Worte waren zu schön, zu mutig – und genau das brachte ihn 1794 unter die Guillotine.
Heute gilt Chénier als Symbol für die Kraft der Poesie – ein Künstler, der bis zuletzt an die Schönheit des Wortes glaubte.
Lesermeinungen