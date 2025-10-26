Momentaufnahme 410

Das machte er bis zu seinem Tod.

Das Zeichen erklärt etwas ohne Worte.

Er ist ein Symbol für Poesie.

Heute ist Chénier sehr bekannt.

Das war gefährlich für ihn.

Sie waren gegen den König.

Eine Revolution ist eine große Veränderung.

In den Gedichten ging es um Freiheit.

Ein Hindernis ist etwas im Weg.

Alpen

Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Hindernisse können uns groß machen. (André Chénier)

André Chénier war ein französischer Dichter am Ende des 18. Jahrhunderts – brillant, rebellisch und tragisch. Er schrieb Gedichte voller Gefühl und Freiheit, während um ihn herum die Französische Revolution tobte. Seine Worte waren zu schön, zu mutig – und genau das brachte ihn 1794 unter die Guillotine.

Heute gilt Chénier als Symbol für die Kraft der Poesie – ein Künstler, der bis zuletzt an die Schönheit des Wortes glaubte.