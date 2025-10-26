Menu Close

Momentaufnahme 410

Veröffentlicht am 26.10.2025 12:00 von Irina Tischer in der Kategorie Kolumne (?)
Ein Wanderer auf dem Schnee
Alpen
Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Hindernisse können uns groß machen. (André Chénier)

André Chénier war ein französischer Dichter am Ende des 18. Jahrhunderts – brillant, rebellisch und tragisch. Er schrieb Gedichte voller Gefühl und Freiheit, während um ihn herum die Französische Revolution tobte. Seine Worte waren zu schön, zu mutig – und genau das brachte ihn 1794 unter die Guillotine.

Heute gilt Chénier als Symbol für die Kraft der Poesie – ein Künstler, der bis zuletzt an die Schönheit des Wortes glaubte.

Irina Tischer Kolumne

