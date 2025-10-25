Ringvorlesung zu Wegen zur nachhaltigen Institutionalisierung der Disability Studies

Hamburg (kobinet)
Es gibt eine Online-Vorlesungs-Reihe.
Vorlesungs-Reihe bedeutet: Es gibt mehrere Vorlesungen.
Die Vorlesungen gehören zusammen.
Eine Vorlesung ist ein Vortrag.
Eine Person spricht über ein Thema.
Der Name ist lang.
Der Name ist: Revival Intersectional Studies 2.0.
Intersectional Studies bedeutet: Menschen haben verschiedene Eigenschaften.
Zum Beispiel: Geschlecht oder Herkunft.
Oder: Behinderung.
Die Eigenschaften beeinflussen das Leben.
Forscher untersuchen das.
Es geht um Behinderten-Forschung.
Behinderten-Forschung bedeutet: Menschen forschen über das Leben mit Behinderung.
Sie untersuchen: Wie leben Menschen mit Behinderung?
Was brauchen sie?
Wie kann man helfen?
Die Forschung soll besser werden.
Die erste Vorlesung ist am 4. November 2025.
Sie beginnt um 18:30 Uhr.
Das Thema ist: Der aktuelle Stand.
Es geht um Schutz.
Es geht um Zukunfts-Pläne.
Eine Hochschule macht die Vorlesungs-Reihe.
Hochschule bedeutet: Eine Akademie ist eine Schule.
Dort lernen erwachsene Menschen.
Die Hochschule ist in Hamburg.
Sie ist evangelisch.
Evangelisch bedeutet: Die Hochschule gehört zur evangelischen Kirche.
Das ist eine christliche Kirche.
Die Hochschule bildet Sozial-Arbeiter aus.
Sozial-Arbeiter bedeutet: Das ist ein Beruf.
Sozial-Arbeiter helfen Menschen mit Problemen.
Sie unterstützen bei Geld-Sorgen.
Oder bei Familien-Problemen.
Das Projekt heißt: ZeDiSplus.
Die Vorlesungen gehen bis zum 16. Dezember 2025.
Sie sind immer dienstags.
Die Zeit ist: 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr.
Jede Woche gibt es ein anderes Thema.
Es gibt Übersetzer.
Es gibt Schrift-Übersetzer.
Schrift-Übersetzer bedeutet: Sie übersetzen in Leichte Sprache.
So können mehr Menschen die Texte verstehen.
Es gibt Gebärden-Sprach-Übersetzer.
Gebärden-Sprache bedeutet: Das ist eine Sprache mit den Händen.
Gehör-lose Menschen sprechen mit Gebärden-Sprache.
Gebärden-Sprach-Übersetzer bedeutet: Sie übersetzen für gehör-lose Menschen.
Sie machen aus Worten Hand-Zeichen.
So können alle mit-reden.
DGS ist die Deutsche Gebärden-Sprache.
Sie können sich anmelden.
Hier ist der Link zur Anmeldung.
Dort gibt es mehr Informationen.
Hamburg (kobinet) "Revival Intersectional Studies 2.0: Strategien gegen die systematische Demontage kritisch-emanzipatorischer Wissenschaft – Wege zur nachhaltigen Institutionalisierung der Disability Studies", so lautet der Titel einer Ringvorlesung, die online durchgeführt wird und am 4. November 2025 um 18:30 Uhr mit einer Einführungsveranstaltung mit dem Titel "Zwischen der Forderung nach Bestandsschutz und Zukunftsvisionen – Der aktuelle Stand der Aktion" beginnt. Die Ringvorlesung wird vom Projekt ZeDiSplus der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie in Hamburg organisiert. Bis zum 16. Dezember 2025 finden dann wöchentliche Online-Veranstaltungen zu verschiedenen Themen statt, die jeweils dienstags von 18:30 bis 20:00 Uhr durchgeführt und durch Schrift- und DGS-Dolmetscher*innen gedolmetscht werden.
