Ringvorlesung zu Wegen zur nachhaltigen Institutionalisierung der Disability Studies

Es gibt eine Online-Vorlesungs-Reihe. Vorlesungs-Reihe bedeutet: Es gibt mehrere Vorlesungen. Die Vorlesungen gehören zusammen. Eine Vorlesung ist ein Vortrag. Eine Person spricht über ein Thema. Der Name ist lang.

Der Name ist: Revival Intersectional Studies 2.0. Intersectional Studies bedeutet: Menschen haben verschiedene Eigenschaften. Zum Beispiel: Geschlecht oder Herkunft. Oder: Behinderung. Die Eigenschaften beeinflussen das Leben. Forscher untersuchen das.

Es geht um Behinderten-Forschung. Behinderten-Forschung bedeutet: Menschen forschen über das Leben mit Behinderung. Sie untersuchen: Wie leben Menschen mit Behinderung? Was brauchen sie? Wie kann man helfen? Die Forschung soll besser werden.

Die erste Vorlesung ist am 4. November 2025. Sie beginnt um 18:30 Uhr. Das Thema ist: Der aktuelle Stand. Es geht um Schutz. Es geht um Zukunfts-Pläne. Eine Hochschule macht die Vorlesungs-Reihe.

Hochschule bedeutet: Eine Akademie ist eine Schule. Dort lernen erwachsene Menschen. Die Hochschule ist in Hamburg. Sie ist evangelisch. Evangelisch bedeutet: Die Hochschule gehört zur evangelischen Kirche. Das ist eine christliche Kirche.

Die Hochschule bildet Sozial-Arbeiter aus. Sozial-Arbeiter bedeutet: Das ist ein Beruf. Sozial-Arbeiter helfen Menschen mit Problemen. Sie unterstützen bei Geld-Sorgen. Oder bei Familien-Problemen. Das Projekt heißt: ZeDiSplus.

Die Vorlesungen gehen bis zum 16. Dezember 2025. Sie sind immer dienstags. Die Zeit ist: 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr. Jede Woche gibt es ein anderes Thema. Es gibt Übersetzer. Es gibt Schrift-Übersetzer.

Schrift-Übersetzer bedeutet: Sie übersetzen in Leichte Sprache. So können mehr Menschen die Texte verstehen. Es gibt Gebärden-Sprach-Übersetzer. Gebärden-Sprache bedeutet: Das ist eine Sprache mit den Händen. Gehör-lose Menschen sprechen mit Gebärden-Sprache. Gebärden-Sprach-Übersetzer bedeutet: Sie übersetzen für gehör-lose Menschen.