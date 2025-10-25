Online-Veranstaltung: Zukunft jetzt gestalten: Generationenwechsel in der Selbstvertretung



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Köln (kobinet) Das Zentrum für selbst-bestimmtes Leben Köln macht ein Treffen. Das Treffen ist im Internet. Ein Internet-Treffen bedeutet: Alle bleiben zu Hause. Ihr seht euch auf dem Bildschirm. Ihr braucht einen Computer. Oder ein Handy. Das Treffen heißt: Zukunft jetzt gestalten. Es geht um Generationen-Wechsel. Generationen-Wechsel bedeutet: Alte Menschen hören auf zu arbeiten. Junge Menschen fangen an. Die jungen Menschen übernehmen die Aufgaben. Es geht um Selbst-Vertretung. Selbst-Vertretung bedeutet: Du sprichst für dich selbst. Du sagst, was du brauchst. Niemand anders spricht für dich. Das Treffen ist am 21. November 2025. Es geht von 10 Uhr bis 15 Uhr. Das Treffen ist über Zoom. Zoom ist ein Computer-Programm. Damit kann man telefonieren. Und man kann sich sehen. Das Zentrum heißt kurz ZsL. Das ZsL macht das Treffen mit dem Kompetenz-Zentrum. Ein Kompetenz-Zentrum ist eine besondere Stelle. Dort arbeiten Fach-Leute. Sie kennen sich gut aus. Sie helfen anderen Menschen. Das Kompetenz-Zentrum heißt: Selbst-bestimmt Leben Köln. Die Selbst-Vertretung verändert sich gerade. Ältere Menschen hören auf. Jüngere Menschen kommen dazu. Das ist der Generationen-Wechsel. Bei dem Treffen können alle mit-reden. Alle können Ideen entwickeln. Alle können neue Wege finden. Die Veranstalter fragen: Wie machen Sie das? Oder: Wie macht ihr das? Nina Becker arbeitet beim ZsL Mainz. Sie arbeitet in der Koordinations-Stelle. Eine Koordinations-Stelle plant Aufgaben. Sie sorgt für gute Zusammen-Arbeit. Sie verbindet verschiedene Menschen. Sie arbeitet auch in der Beratungs-Stelle. Die Stelle ist für Frauen mit Behinderungen. Und für Mädchen mit Behinderungen. Nina Becker stellt ein Pilot-Projekt vor. Ein Pilot-Projekt ist ein Test-Projekt. Man probiert etwas Neues aus. Man schaut: Funktioniert das gut? Das Projekt heißt: Vernetzung von jungen Menschen mit Behinderungen. Vernetzung bedeutet: Menschen arbeiten zusammen. Sie tauschen Informationen aus. Sie helfen sich gegenseitig. Und: Selbst-Stärkung von jungen Menschen mit Behinderungen. Selbst-Stärkung bedeutet: Du wirst stärker. Du lernst neue Dinge. Du traust dir mehr zu. Anmeldung Sie können sich anmelden. Die Anmeldung geht bis zum 10. November 2025. Schreiben Sie eine E-Mail an Petra Dillmann-Hoppe. Die E-Mail-Adresse ist: [email protected] Schreiben Sie in den Betreff: Zukunft. Sie brauchen vielleicht Hilfen. Zum Beispiel Gebärden-Sprach-Dolmetscher. Ein Gebärden-Sprach-Dolmetscher übersetzt mit den Händen. Manche Menschen können nicht hören. Der Dolmetscher hilft dabei. Oder andere Hilfen. Sagen Sie das bei der Anmeldung. Nach der Anmeldung bekommen Sie die Zugangs-Daten. Zugangs-Daten sind wie ein Schlüssel. Du brauchst einen Benutzer-Namen. Und ein Pass-Wort. Dann kannst du dich anmelden. Die Zugangs-Daten sind für Zoom. Plakat zur Veranstaltung Zukunft Jetzt Gestalten

Foto: ZsL Köln

Köln (kobinet) "Zukunft jetzt gestalten: Generationenwechsel in der Selbstvertretung – Ideen, Austausch, neue Wege", so lautet der Titel einer Online-Veranstaltung, die am 21. November 2025 von 10:00 bis 15:00 Uhr online via Zoom vom Zentrum für selbstbestimmtes Leben Köln (ZsL) und dem Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben Köln durchgeführt wird. "Die Selbstvertretung von Menschen mit Behinderungen steht vor einem Generationenwechsel. Gemeinsam möchten wir ins Gespräch kommen, Ideen entwickeln und neue Wege für die Zukunft finden. Außerdem interessiert uns: Wie machen Sie/wie macht ihr das eigentlich?", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.



Als gutes Beispiel dafür, wie das Thema angepackt werden kann, wird Nina Becker, Mitarbeiterin der Koordinations- und Beratungsstelle Frauen und Mädchen mit Behinderungen des ZsL Mainz, in einem Impulsvortrag das Pilotprojekt „Vernetzung und Selbststärkung von jungen Menschen mit Behinderungen“ vorstellen.

Anmeldung:

Es wird um Anmeldung bis zum 10. November 2025 unter dem Betreff „Zukunft“ an Petra Dillmann-Hoppe mit der E-Mail [email protected] gebeten. Wenn Gebärdensprachdolmetschung oder andere Hilfen gewünscht werden, bitte bei der Anmeldung angeben. Nach der Anmeldung werden die Zugangsdaten für Zoom versandt.