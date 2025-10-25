Menu Close

Online-Veranstaltung: Zukunft jetzt gestalten: Generationenwechsel in der Selbstvertretung

Veröffentlicht am 25.10.2025 06:10 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Plakat zur Veranstaltung Zukunft Jetzt Gestalten
Plakat zur Veranstaltung Zukunft Jetzt Gestalten
Foto: ZsL Köln

Köln (kobinet) "Zukunft jetzt gestalten: Generationenwechsel in der Selbstvertretung – Ideen, Austausch, neue Wege", so lautet der Titel einer Online-Veranstaltung, die am 21. November 2025 von 10:00 bis 15:00 Uhr online via Zoom vom Zentrum für selbstbestimmtes Leben Köln (ZsL) und dem Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben Köln durchgeführt wird. "Die Selbstvertretung von Menschen mit Behinderungen steht vor einem Generationenwechsel. Gemeinsam möchten wir ins Gespräch kommen, Ideen entwickeln und neue Wege für die Zukunft finden. Außerdem interessiert uns: Wie machen Sie/wie macht ihr das eigentlich?", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Als gutes Beispiel dafür, wie das Thema angepackt werden kann, wird Nina Becker, Mitarbeiterin der Koordinations- und Beratungsstelle Frauen und Mädchen mit Behinderungen des ZsL Mainz, in einem Impulsvortrag das Pilotprojekt „Vernetzung und Selbststärkung von jungen Menschen mit Behinderungen“ vorstellen.

Anmeldung:

Es wird um Anmeldung bis zum 10. November 2025 unter dem Betreff „Zukunft“ an Petra Dillmann-Hoppe mit der E-Mail [email protected] gebeten. Wenn Gebärdensprachdolmetschung oder andere Hilfen gewünscht werden, bitte bei der Anmeldung angeben. Nach der Anmeldung werden die Zugangsdaten für Zoom versandt.

