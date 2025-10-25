Hans-Willis Topnachricht der Woche

Staufen (kobinet)

Ein Autor hat ein neues Buch geschrieben. Das Buch heißt: Angst-Still-Stand. Der Autor heißt: Richard David Precht. In dem Buch geht es um Meinungs-Freiheit. Meinungs-Freiheit bedeutet: Jeder darf seine Meinung sagen. Das Buch sagt: Viele Menschen trauen sich nicht mehr.

Es gibt eine Umfrage vom Institut Allensbach. Eine Umfrage bedeutet: Menschen werden befragt. Die Fragen sind zu einem Thema. Viele Menschen antworten. So erfährt man: Was denken die Menschen? Das Institut Allens-bach ist eine Firma.

Die Firma macht Umfragen. Die Firma fragt Menschen nach ihrer Meinung. Die Umfrage fragt: Können Sie Ihre Meinung frei sagen? Nur 40 von 100 Menschen sagen: Ja. Früher sagten 90 von 100 Menschen: Ja. Das ist ein großer Unterschied.

Viele Menschen haben heute Angst vor Nach-teilen. Nach-teile bedeutet: Etwas ist schlecht für jemanden. Die Person hat dann Probleme. Das Gegen-teil ist: Vorteile.

Richard David Precht hat noch ein Buch geschrieben. Das war vor 2 Jahren. Zusammen mit Harald Welzer. Das Buch hieß: Die vierte Gewalt. Vierte Gewalt ist ein anderes Wort für Medien. Medien sind zum Beispiel Zeitungen und Fernseh-Sender.

Auch Radio und Internet gehören dazu. Medien berichten über Politik. Medien kontrollieren die Politik. Es ging um die Medien. Und wie Meinungen gemacht werden.

Es gibt auch Gespräche über das neue Buch. Zum Beispiel bei Jung und Naiv. Das ist eine Internet-Sendung. Dort wird viel diskutiert. Diskutieren bedeutet: Menschen reden über ein Thema. Jeder sagt seine Meinung.

Die Menschen hören zu. Dann überlegen alle: Was ist die beste Lösung? Auch im Radio vom SWR gibt es ein Gespräch. Hier ist der Link zum Radio-Gespräch: ARD-Audio-Thek

Auch auf kobinet wird darüber diskutiert. Kobinet ist eine Internet-Seite. Dort schreiben Menschen mit Be-hinderung. Eine Be-hinderung macht Sachen schwierig. Man kann manche Sachen nicht so einfach machen. Die Meinungen sind verschieden.