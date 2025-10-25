Hans-Willis Topnachricht der Woche

Menu Close

Veröffentlicht am 25.10.2025 von Hans-Willi Weis
Foto: ht

Staufen (kobinet) Ist ein meinungsstarker Beitrag zu der auch auf kobinet kontrovers geführten Debatte darüber, wie es derzeit um die Meinungsfreiheit hierzulande bestellt ist.

Laut Allensbach-Erhebung haben nur noch circa 40 Prozent der Bundesbürger das Gefühl, ihre Meinung frei äußern zu können, ohne soziale Nachteile befürchten zu müssen. Gemessen an früheren Zeiten mit Zustimmungsraten von bis zu 90 Prozent ist dies ein beunruhigender Befund! So Richard David Precht in seinem neuen Essay „Angststillstand – warum die Meinungsfreiheit schwindet“. Eine Fortschreibung der Überlegungen seines vor zwei Jahren mit Harald Welzer verfassten Buchs „Die vierte Gewalt – wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist“.

Lebhaft und kontrovers diskutiert findet man seine aktuelle These bei „Jung & Naiv“. Kurz und prägnant wird sie im SWR-Gespräch vorgestellt; hier der Link:

https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:section:2e3de37c66016841/

Hans-Willi Weis Nachricht

