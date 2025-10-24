Menu Close

mitMenschPreis ausgeschrieben – Bewerbungen noch bis zum 8. November 2025 möglich

Veröffentlicht am 24.10.2025 07:43 von Rita Schroll
Foto: Susanne Göbel

Berlin (kobinet) Dieses Jahr hat der evangelische Bundesfachverband für Teilhabe bereits zum achten Mal den mitMenschPreis ausgeschrieben. Gesucht werden Projekte und Initiativen, die Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung stärken, ihre Teilhabe ermöglichen und fördern.

Einige weitere Voraussetzungen für die Bewerbung sind:

Die Projekte beinhalten Gemeinwesensorientierung als zentrales Element, sie haben einen konkreten, erkennbaren Nutzen insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten, psychischer Erkrankung und/oder hohem Unterstützungsbedarf, sie tragen zur Steigerung ihrer Lebensqualität bei und entfalten eine nachhaltige, langfristige Wirksamkeit.

Ausgezeichnet werden drei Projekte, die ein Preisgeld gestaffelt von 8.000, 5.000 bzw. 3.000 Euro erhalten. Außerdem werden Videodokumentationen über die prämierten Projekte produziert.

Preisgeld-Stifter ist wieder die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Weitere Informationen zum mitMenschPreis gibt es unter:

www.mitMenschPreis.de

