mitMenschPreis ausgeschrieben – Bewerbungen noch bis zum 8. November 2025 möglich

Mehr Infos zum Preis gibt es hier:

Die Firma schaut: Ist alles richtig?

Eine Wirtschafts-Prüfungs-Gesellschaft ist eine Firma.

Das Preis-Geld kommt von der Firma Curacon.

Die Videos zeigen die Projekte.

Etwas ist auch für die Zukunft gut.

Nachhaltig bedeutet: Etwas wirkt lange.

Lebens-Qualität bedeutet: Wie gut geht es einem Menschen.

Die Projekte verbessern das Leben.

Oder Menschen mit viel Hilfe-Bedarf.

Die Menschen brauchen mehr Zeit zum Lernen.

Manche Dinge sind schwer zu verstehen.

Das ist sehr wichtig.

Dort leben mehrere Menschen zusammen.

Eine Gemeinde ist ein Ort.

Die Projekte arbeiten mit der Gemeinde zusammen.

Die Projekte sollen die Teil-Habe stärken.

Oder sie haben oft Angst.

Die Krankheit ist in der Seele.

Eine seelische Krankheit ist eine Krankheit.

Teil-Habe bedeutet: Man macht bei etwas mit.

Die Gruppe kennt sich gut aus.

Die Gruppe arbeitet für ein Ziel.

Ein Fach-Verband ist eine Gruppe.

Eine davon ist die evangelische Kirche.

Es gibt verschiedene christliche Kirchen.

Der Verband heißt: Evangelischer Bundes-Fach-Verband für Teil-Habe.

Der Preis ist von einem Verband.

Den Preis gibt es schon zum 8. Mal.

Es gibt einen Preis.

Foto: Susanne Göbel

Berlin (kobinet) Dieses Jahr hat der evangelische Bundesfachverband für Teilhabe bereits zum achten Mal den mitMenschPreis ausgeschrieben. Gesucht werden Projekte und Initiativen, die Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung stärken, ihre Teilhabe ermöglichen und fördern.

Einige weitere Voraussetzungen für die Bewerbung sind:

Die Projekte beinhalten Gemeinwesensorientierung als zentrales Element, sie haben einen konkreten, erkennbaren Nutzen insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten, psychischer Erkrankung und/oder hohem Unterstützungsbedarf, sie tragen zur Steigerung ihrer Lebensqualität bei und entfalten eine nachhaltige, langfristige Wirksamkeit.

Ausgezeichnet werden drei Projekte, die ein Preisgeld gestaffelt von 8.000, 5.000 bzw. 3.000 Euro erhalten. Außerdem werden Videodokumentationen über die prämierten Projekte produziert.

Preisgeld-Stifter ist wieder die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Weitere Informationen zum mitMenschPreis gibt es unter:

www.mitMenschPreis.de