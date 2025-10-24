mitMenschPreis ausgeschrieben – Bewerbungen noch bis zum 8. November 2025 möglich

Berlin (kobinet)
Es gibt einen Preis.
Der Preis heißt: mitMensch-Preis.
Den Preis gibt es schon zum 8. Mal.
Der Preis ist von einem Verband.
Der Verband heißt: Evangelischer Bundes-Fach-Verband für Teil-Habe.
Evangelisch bedeutet: Eine christliche Glaubens-Richtung.
Es gibt verschiedene christliche Kirchen.
Eine davon ist die evangelische Kirche.
Ein Fach-Verband ist eine Gruppe.
Die Gruppe arbeitet für ein Ziel.
Die Gruppe kennt sich gut aus.
Teil-Habe bedeutet: Man macht bei etwas mit.
Man kann mit-bestimmen.
Der Verband sucht Projekte.
Die Projekte sollen Menschen helfen.
Zum Beispiel Menschen mit Behinderung.
Oder Menschen mit seelischer Krankheit.
Eine seelische Krankheit ist eine Krankheit.
Die Krankheit ist in der Seele.
Manche Menschen fühlen sich oft traurig.
Oder sie haben oft Angst.
Die Projekte sollen die Teil-Habe stärken.
Bedingungen für die Bewerbung
Die Projekte müssen bestimmte Dinge erfüllen:
Die Projekte arbeiten mit der Gemeinde zusammen.
Eine Gemeinde ist ein Ort.
Dort leben mehrere Menschen zusammen.
Das ist sehr wichtig.
Die Projekte helfen Menschen mit Lern-Schwierigkeiten.
Lern-Schwierigkeiten bedeutet: Lernen fällt schwer.
Manche Dinge sind schwer zu verstehen.
Die Menschen brauchen mehr Zeit zum Lernen.
Oder Menschen mit seelischer Krankheit.
Oder Menschen mit viel Hilfe-Bedarf.
Hilfe-Bedarf bedeutet: Ein Mensch braucht Hilfe.
Zum Beispiel beim Einkaufen.
Oder beim Arzt-Besuch.
Die Projekte verbessern das Leben.
Lebens-Qualität bedeutet: Wie gut geht es einem Menschen.
Die Projekte wirken lange Zeit.
Die Projekte sind nachhaltig.
Nachhaltig bedeutet: Etwas wirkt lange.
Etwas ist auch für die Zukunft gut.
Die Preise
Es gibt 3 Gewinner.
Der 1. Platz bekommt 8.000 Euro.
Der 2. Platz bekommt 5.000 Euro.
Der 3. Platz bekommt 3.000 Euro.
Die Gewinner-Projekte werden gefilmt.
Die Videos zeigen die Projekte.
Das Preis-Geld kommt von der Firma Curacon.
Curacon ist eine Prüfungs-Firma.
Eine Wirtschafts-Prüfungs-Gesellschaft ist eine Firma.
Die Firma prüft Geld und Zahlen.
Die Firma schaut: Ist alles richtig?
Mehr Informationen
Mehr Infos zum Preis gibt es hier:
Berlin (kobinet) Dieses Jahr hat der evangelische Bundesfachverband für Teilhabe bereits zum achten Mal den mitMenschPreis ausgeschrieben. Gesucht werden Projekte und Initiativen, die Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung stärken, ihre Teilhabe ermöglichen und fördern.
Einige weitere Voraussetzungen für die Bewerbung sind:
Die Projekte beinhalten Gemeinwesensorientierung als zentrales Element, sie haben einen konkreten, erkennbaren Nutzen insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten, psychischer Erkrankung und/oder hohem Unterstützungsbedarf, sie tragen zur Steigerung ihrer Lebensqualität bei und entfalten eine nachhaltige, langfristige Wirksamkeit.
Ausgezeichnet werden drei Projekte, die ein Preisgeld gestaffelt von 8.000, 5.000 bzw. 3.000 Euro erhalten. Außerdem werden Videodokumentationen über die prämierten Projekte produziert.
Preisgeld-Stifter ist wieder die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Weitere Informationen zum mitMenschPreis gibt es unter:
