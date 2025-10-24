Info-Veranstaltung für Unternehmen, die inklusiv werden wollen

Logo des Martinsclub Bremen

Foto: MC Bremen

Bremen (kobinet) Unternehmen in verschiedenen Branchen möchten gerne Menschen mit einer Behinderung einstellen. Jedoch sehen sich Arbeitgeber in diesem Zusammenhang mit vielen Fragen konfrontiert: Welche Voraussetzungen müssen sie für diesen Schritt erfüllen? Sind Umbauten nötig? Kommen Kosten auf das Unternehmen zu? Gibt es Fördermaßnahmen? Der Martinsclub Bremen möchte hier Licht ins Dunkel bringen: Am Donnerstag, dem 6. November 2025, lädt der Martinsclub um 16 Uhr ins Schweizer Foyer in Bremen-Osterholz interessierte Arbeitgeber ein, die sich über die Schaffung inklusiver Arbeitsmöglichkeiten informieren möchten. Hierbei sollen die Chancen und Vorteile inklusiver Beschäftigung aufgezeigt und anhand von Praxisbeispielen veranschaulicht werden. Zudem können Arbeitgeber Fragen zu diesem Thema stellen.

Bei weitergehendem Interesse haben Arbeitgeber die Möglichkeit, bei der Gestaltung inklusiver Arbeitsplätze auf eine passgenaue Unterstützung und Begleitung durch entsprechende Fachkräfte des Martinsclub zurückzugreifen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Es wird um eine Anmeldung bis zum 3. November gebeten, per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter der Nummer 01578-05 89 954.

Die Veranstaltung organisiert der Martinsclub in Kooperation mit dem Quartiersmanagement Schweizer Viertel, Soziale Stadt Bremen und der Stadtteilinitiative „Wohnen in Nachbarschaften“. Finanziert wird sie über das Landesprogramm „Lebendige Quartiere“ (LLQ).

Inklusive Arbeit im Fokus

Seit einigen Jahren widmet sich der Martinsclub verstärkt der Inklusion auf dem Arbeitsmarkt. Das Ziel lautet, interessierte Jobsuchende mit Beeinträchtigung und Arbeitgeber, die inklusive Jobs anbieten wollen, zusammenzubringen. Unter dem Namen „selbstverständlich Arbeit“ kümmern sich Fachleute um dieses Anliegen.

www.martinsclub.de