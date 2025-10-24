Info-Veranstaltung für Unternehmen, die inklusiv werden wollen

Bremen (kobinet)
Viele Firmen wollen Menschen mit Behinderung einstellen.
Manche Sachen sind dann schwierig.
Man braucht manchmal Hilfe.
Aber die Firmen haben Fragen:
Der Martins-Club Bremen hilft den Firmen.
Der Martins-Club lädt Firmen ein.
Das Treffen ist am Donnerstag.
Der Tag ist der 6. November 2025.
Das Treffen beginnt um 16 Uhr.
Das Treffen ist im Schweizer Foyer.
Das ist ein Ort zum Treffen.
Dort reden Menschen miteinander.
Das Foyer ist in Bremen-Osterholz.
Die Firmen lernen viel beim Treffen.
Sie erfahren: Inklusive Arbeit ist gut.
Inklusiv bedeutet: Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
Jeder ist willkommen.
Die Firmen sehen Beispiele.
Die Firmen können Fragen stellen.
Nach dem Treffen gibt es mehr Hilfe.
Fach-Leute vom Martins-Club helfen weiter.
Das sind Menschen mit besonderem Wissen.
Diese Menschen kennen sich gut aus.
Sie helfen bei der Planung.
Sie helfen beim Einrichten von Arbeits-Plätzen.
Die Hilfe passt zu jeder Firma.
Das Treffen kostet kein Geld.
Bitte melden Sie sich an.
Die Anmeldung ist bis 3. November.
Sie können eine E-Mail schreiben.
Die Adresse ist: [email protected]
Oder Sie rufen an.
Die Nummer ist: 01578-05 89 954
Das Treffen macht der Martins-Club.
Diese Gruppen helfen auch mit:
Quartiers-Management bedeutet: Eine Gruppe kümmert sich um ein Wohn-Gebiet.
Die Gruppe plant Veranstaltungen.
Die Gruppe hilft den Menschen dort.
Stadt-Teil-Initiative bedeutet: Menschen wohnen im gleichen Stadt-Teil.
Diese Menschen arbeiten zusammen.
Sie wollen ihren Stadt-Teil besser machen.
Das Geld kommt vom Landes-Programm.
Das Programm heißt: Lebendige Quartiere.
Landes-Programm bedeutet: Das Bundes-Land macht einen Plan.
Der Plan gilt für alle Menschen im Land.
Das Land gibt Geld für den Plan.
Inklusive Arbeit ist wichtig
Der Martins-Club arbeitet seit Jahren daran.
Der Martins-Club hilft bei inklusiver Arbeit.
Das Ziel ist: Menschen mit Behinderung finden Arbeit.
Firmen finden gute Mitarbeiter.
Das Programm heißt: selbstverständlich Arbeit.
Fach-Leute helfen bei der Suche.
Mehr Infos gibt es im Internet.
Die Adresse ist: www.martinsclub.de
Bremen (kobinet) Unternehmen in verschiedenen Branchen möchten gerne Menschen mit einer Behinderung einstellen. Jedoch sehen sich Arbeitgeber in diesem Zusammenhang mit vielen Fragen konfrontiert: Welche Voraussetzungen müssen sie für diesen Schritt erfüllen? Sind Umbauten nötig? Kommen Kosten auf das Unternehmen zu? Gibt es Fördermaßnahmen? Der Martinsclub Bremen möchte hier Licht ins Dunkel bringen: Am Donnerstag, dem 6. November 2025, lädt der Martinsclub um 16 Uhr ins Schweizer Foyer in Bremen-Osterholz interessierte Arbeitgeber ein, die sich über die Schaffung inklusiver Arbeitsmöglichkeiten informieren möchten. Hierbei sollen die Chancen und Vorteile inklusiver Beschäftigung aufgezeigt und anhand von Praxisbeispielen veranschaulicht werden. Zudem können Arbeitgeber Fragen zu diesem Thema stellen.
Bei weitergehendem Interesse haben Arbeitgeber die Möglichkeit, bei der Gestaltung inklusiver Arbeitsplätze auf eine passgenaue Unterstützung und Begleitung durch entsprechende Fachkräfte des Martinsclub zurückzugreifen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Es wird um eine Anmeldung bis zum 3. November gebeten, per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter der Nummer 01578-05 89 954.
Die Veranstaltung organisiert der Martinsclub in Kooperation mit dem Quartiersmanagement Schweizer Viertel, Soziale Stadt Bremen und der Stadtteilinitiative „Wohnen in Nachbarschaften“. Finanziert wird sie über das Landesprogramm „Lebendige Quartiere“ (LLQ).
Inklusive Arbeit im Fokus
Seit einigen Jahren widmet sich der Martinsclub verstärkt der Inklusion auf dem Arbeitsmarkt. Das Ziel lautet, interessierte Jobsuchende mit Beeinträchtigung und Arbeitgeber, die inklusive Jobs anbieten wollen, zusammenzubringen. Unter dem Namen „selbstverständlich Arbeit“ kümmern sich Fachleute um dieses Anliegen.
Bremen (kobinet) Unternehmen in verschiedenen Branchen möchten gerne Menschen mit einer Behinderung einstellen. Jedoch sehen sich Arbeitgeber in diesem Zusammenhang mit vielen Fragen konfrontiert: Welche Voraussetzungen müssen sie für diesen Schritt erfüllen? Sind Umbauten nötig? Kommen Kosten auf das Unternehmen zu? Gibt es Fördermaßnahmen? Der Martinsclub Bremen möchte hier Licht ins Dunkel bringen: Am Donnerstag, dem 6. November 2025, lädt der Martinsclub um 16 Uhr ins Schweizer Foyer in Bremen-Osterholz interessierte Arbeitgeber ein, die sich über die Schaffung inklusiver Arbeitsmöglichkeiten informieren möchten. Hierbei sollen die Chancen und Vorteile inklusiver Beschäftigung aufgezeigt und anhand von Praxisbeispielen veranschaulicht werden. Zudem können Arbeitgeber Fragen zu diesem Thema stellen.
Bei weitergehendem Interesse haben Arbeitgeber die Möglichkeit, bei der Gestaltung inklusiver Arbeitsplätze auf eine passgenaue Unterstützung und Begleitung durch entsprechende Fachkräfte des Martinsclub zurückzugreifen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Es wird um eine Anmeldung bis zum 3. November gebeten, per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter der Nummer 01578-05 89 954.
Die Veranstaltung organisiert der Martinsclub in Kooperation mit dem Quartiersmanagement Schweizer Viertel, Soziale Stadt Bremen und der Stadtteilinitiative „Wohnen in Nachbarschaften“. Finanziert wird sie über das Landesprogramm „Lebendige Quartiere“ (LLQ).
Inklusive Arbeit im Fokus
Seit einigen Jahren widmet sich der Martinsclub verstärkt der Inklusion auf dem Arbeitsmarkt. Das Ziel lautet, interessierte Jobsuchende mit Beeinträchtigung und Arbeitgeber, die inklusive Jobs anbieten wollen, zusammenzubringen. Unter dem Namen „selbstverständlich Arbeit“ kümmern sich Fachleute um dieses Anliegen.
Lesermeinungen