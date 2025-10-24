Hörstück von Jennifer Sonntag bei Unseen Livess: Die Duftsammlerin

Halle/Berlin (kobinet)
Jennifer Sonntag ist eine blinde Autorin.
Sie ist auch Aktivistin und Journalistin.
Aktivistin bedeutet:
Sie setzt sich für etwas ein.
Sie kämpft für eine Sache.
Zum Beispiel für den Schutz der Umwelt.
Oder für die Rechte von Menschen.
Journalistin bedeutet:
Sie schreibt Texte für Zeitungen.
Sie berichtet über wichtige Ereignisse.
Sie macht auch Filme oder Radio-Sendungen.
Sie informiert die Menschen über Neuigkeiten.
Jennifer Sonntag hatte Corona.
Danach konnte sie nichts mehr riechen.
Sie hat ein Hör-Stück gemacht.
Das Hör-Stück heißt: Die Duft-Sammlerin.
In dem Hör-Stück erzählt Jennifer Sonntag über Düfte.
Düfte sind für sie sehr wichtig.
Düfte helfen ihr bei der Orientierung.
Orientierung bedeutet:
Sich zurecht-finden.
Du weißt dann, wo du bist.
Du weißt, wohin du gehen musst.
Du kennst den Weg.
Das bedeutet: Sie findet sich besser zurecht.
Düfte erinnern sie an schöne Zeiten.
Düfte geben ihr Trost und Freude.
Das Hör-Stück ist eine Reise.
Eine Reise durch die Welt der Gerüche.
Diese Welt kann man nicht sehen.
Aber man kann sie riechen.
Jennifer Sonntag möchte zeigen:
Unsere Sinne sind wichtig.
Wir sollen uns unserer Sinne bewusst sein.
Das Hör-Stück ist Teil von einem Projekt.
Das Projekt heißt: Unseen Lives.
Bei dem Projekt gibt es noch mehr Hör-Stücke.
Das Projekt ist von Kultur-Regen Berlin.
Hier finden Sie das Hör-Stück auf YouTube:
Hör-Stück von Jennifer Sonntag auf YouTube
Hier finden Sie mehr Hör-Stücke.
Und mehr Infos zum Projekt:
Projekt Unseen Lives von Kultur-Regen Berlin
Hier finden Sie die Internet-Seite von Jennifer Sonntag:
Halle/Berlin (kobinet) "Nach einer Corona-Infektion verlor Jennifer Sonntag – blinde Autorin, Aktivistin und Journalistin – ihren Geruchssinn. In ihrem Hörstück ‚Die Duftsammlerin' erzählt sie, wie Düfte für sie zu Lebensbegleitern wurden: als Orientierung, Erinnerung und Quelle von Trost und Freude. Eine berührende Reise durch die unsichtbare Welt der Gerüche – und ein Plädoyer dafür, sich seiner Sinne bewusst zu werden." So heißt es in der Ankündigung des Textes von Jennifer Sonntag, der im Rahmen des Projekts Unseen Lives neben einer Reihe anderer Hörstücke veröffentlicht wurde.
Link zum auf YouTube eingestellten Hörstück zu Jennifer Sonntags Beitrag
Link zu weiteren Hörstücken und zu Infos zum Projekt Unseen Lives von Kulturregen Berlin
