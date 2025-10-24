Hörstück von Jennifer Sonntag bei Unseen Livess: Die Duftsammlerin

Halle/Berlin (kobinet)

Jennifer Sonntag ist eine blinde Autorin. Sie ist auch Aktivistin und Journalistin. Aktivistin bedeutet: Sie setzt sich für etwas ein. Sie kämpft für eine Sache. Zum Beispiel für den Schutz der Umwelt.

Oder für die Rechte von Menschen. Journalistin bedeutet: Sie schreibt Texte für Zeitungen. Sie berichtet über wichtige Ereignisse. Sie macht auch Filme oder Radio-Sendungen. Sie informiert die Menschen über Neuigkeiten.

Jennifer Sonntag hatte Corona. Danach konnte sie nichts mehr riechen. Sie hat ein Hör-Stück gemacht. Das Hör-Stück heißt: Die Duft-Sammlerin. In dem Hör-Stück erzählt Jennifer Sonntag über Düfte. Düfte sind für sie sehr wichtig.

Düfte helfen ihr bei der Orientierung. Orientierung bedeutet: Sich zurecht-finden. Du weißt dann, wo du bist. Du weißt, wohin du gehen musst. Du kennst den Weg.

Das bedeutet: Sie findet sich besser zurecht. Düfte erinnern sie an schöne Zeiten. Düfte geben ihr Trost und Freude. Das Hör-Stück ist eine Reise. Eine Reise durch die Welt der Gerüche. Diese Welt kann man nicht sehen.

Aber man kann sie riechen. Jennifer Sonntag möchte zeigen: Unsere Sinne sind wichtig. Wir sollen uns unserer Sinne bewusst sein. Das Hör-Stück ist Teil von einem Projekt. Das Projekt heißt: Unseen Lives.