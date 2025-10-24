Menu Close

Hörstück von Jennifer Sonntag bei Unseen Livess: Die Duftsammlerin

Veröffentlicht am 24.10.2025 08:34 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Cover des Hörstücks Die Duftsammlerin von Jennifer Sonntag
Cover des Hörstücks Die Duftsammlerin von Jennifer Sonntag
Foto: Unseen Lives

Halle/Berlin (kobinet) "Nach einer Corona-Infektion verlor Jennifer Sonntag – blinde Autorin, Aktivistin und Journalistin – ihren Geruchssinn. In ihrem Hörstück ‚Die Duftsammlerin' erzählt sie, wie Düfte für sie zu Lebensbegleitern wurden: als Orientierung, Erinnerung und Quelle von Trost und Freude. Eine berührende Reise durch die unsichtbare Welt der Gerüche – und ein Plädoyer dafür, sich seiner Sinne bewusst zu werden." So heißt es in der Ankündigung des Textes von Jennifer Sonntag, der im Rahmen des Projekts Unseen Lives neben einer Reihe anderer Hörstücke veröffentlicht wurde.

Link zum auf YouTube eingestellten Hörstück zu Jennifer Sonntags Beitrag

Link zu weiteren Hörstücken und zu Infos zum Projekt Unseen Lives von Kulturregen Berlin

Link zur Homepage von Jennifer Sonntag

