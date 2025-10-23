Wird München zur „Weltstadt der Inklusion“



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Am Sonntag ist eine Abstimmung in München. Eine Gruppe entscheidet etwas zusammen. Es geht um Olympische Spiele in München. Das ist ein Sport·wett·kampf. Viele Sportler aus vielen Ländern machen mit. Die Menschen in München können abstimmen. Sie können Ja oder Nein sagen. Ulrike Scharf ist die Sozial-Ministerin von Bayern. Sie kümmert sich um Menschen. Sie hilft Menschen mit Behinderung. Sie sorgt für alte Menschen. Sie sagt: Ich bin für Olympia in München. Bitte gehen Sie am Sonntag abstimmen. Der Tag ist der 26. Oktober 2025. Sie können auch mit Brief-Wahl abstimmen. Man wählt von zu Hause aus. Den Stimm-zettel schickt man mit der Post. Die Ministerin denkt auch an die Paralympics. Das sind Olympische Spiele für Menschen mit Behinderung. Sie sagt: München kann eine Welt-Stadt der Inklusion werden. Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Die Ministerin sagt weiter: Sport verbindet alle Menschen. Wir erleben zusammen Siege. Wir erleben zusammen Niederlagen. Man hat verloren. Man hat sein Ziel nicht erreicht. Wir entdecken gemeinsam unsere Stärken. Barrieren spielen dann keine Rolle mehr. Eine Barriere ist ein Hindernis. Etwas ist im Weg. Inklusion wird normal. Die Paralympics können Bayern verändern. So wie die Olympischen Spiele 1972. Die Werte von Olympia sind wichtig. Das sind: Fairness, Respekt und Freundschaft. Diese Werte sollen von München in die Welt gehen. Die Ministerin hat ein Ziel: Mehr Menschen mit Behinderung sollen Sport machen können. Die Paralympics sind eine große Motivation. Man hat Lust etwas zu tun. Man will ein Ziel erreichen. Junge Menschen sehen die tollen Leistungen. Das begeistert sie für den Sport. In Bayern gibt es viele Sport-Vereine. Über 47 Tausend Menschen sind Mitglied. Es gibt mehr als 500 Vereine. Die Vereine sind für Menschen mit Behinderung. Alle arbeiten ehren-amtlich. Man arbeitet ohne Bezahlung. Man macht das freiwillig. Es gibt einen großen Sport-Verband in Bayern. Der Name ist: BVS. Das ist kurz für: Behinderten- und Rehabilitations-Sport-Verband Bayern. Rehabilitation bedeutet: Etwas wieder·herstellen. Zum Beispiel: Die Gesundheit von einem Menschen. Der Verband macht viele Sachen. Er hilft jungen Sport-lern. Er bildet Übungs-leiter aus. Das ist eine Person. Er hilft Menschen beim Lernen und Sport. Er fördert Inklusion im Sport. Das Bayerische Sozial-Ministerium gibt Geld. Jedes Jahr gibt es 1,4 Millionen Euro. Das Geld ist für Sport für Menschen mit Behinderung. Ein gefördertes Projekt heißt: Special Olympics Bayern. Die Abkürzung ist: SOBY. SOBY hilft Menschen mit kognitiver Behinderung. Das bedeutet: beim Denken und Lernen. Das Denken wird schwerer. Diese Menschen können Sport machen. SOBY macht das seit über 20 Jahren. Vom 14. bis 18. Juli 2025 sind Special Olympics in Erlangen. Etwa 1 Tausend 475 Sport-lerinnen und Sport-ler machen mit. Es gibt 19 verschiedene Sport-arten. Ein anderes Projekt heißt: Grenzenlos Camp. Eine frühere Paralympics-Sport-lerin hat es gegründet. Ihr Name ist: Anna Schaffelhuber. Das Camp ist für Jugendliche. Sie sind zwischen 14 und 21 Jahren alt. Manche haben eine körperliche Behinderung. Manche haben keine Behinderung. Alle machen zusammen Ferien. Im Camp geht es um 3 Themen. Das sind: Sport, Medien und Persönlichkeits-Entwicklung. Ein Mensch lernt neue Dinge. Der Mensch wird selbst-sicherer. Sozialministerin Ulrike Scharf mit jungen Sportlern im Münchner Olympiapark

Foto: StMAS/Schäffler

MÜNCHEN (kobinet) Die bayerische Sozialministerin ruft zur Teilnahme an der Abstimmung am Sonntag auf. Am Sonntag stimmen die Münchnerinnen und Münchner über die Olympia-Bewerbung ihrer Heimatstadt ab. Für Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf steht fest: "Ja zu Olympia dahoam! Ich unterstütze die Initiative OlympiJa und rufe alle Wahlberechtigten auf, beim Bürgerentscheid am Sonntag, 26. Oktober 2025, oder vorher noch per Briefwahl abzustimmen."



Kurz gesagt () Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf ruft zur Ja-Stimme beim Münchner Olympia-Bürgerentscheid am Sonntag auf und sieht die Paralympics als Chance, München zur "Weltstadt der Inklusion" zu machen. Die Spiele könnten Barrieren beseitigen, den Behindertensport fördern und wie 1972 den Freistaat nachhaltig prägen, so die Ministerin, die bereits jährlich 1,4 Millionen Euro für den Inklusionssport bereitstellt. MÜNCHEN (kobinet) Die bayerische Sozialministerin ruft zur Teilnahme an der Abstimmung am Sonntag auf. Am Sonntag stimmen die Münchnerinnen und Münchner über die Olympia-Bewerbung ihrer Heimatstadt ab. Für Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf steht fest: "Ja zu Olympia dahoam! Ich unterstütze die Initiative OlympiJa und rufe alle Wahlberechtigten auf, beim Bürgerentscheid am Sonntag, 26. Oktober 2025, oder vorher noch per Briefwahl abzustimmen." Die Ministerin hat dabei nicht nur die Olympischen Spiele im Blick, sondern auch die Paralympics, die Spiele der Menschen mit Behinderung: „Unsere Landeshauptstadt steht vor einer einmaligen Chance: Machen wir München zur Weltstadt der Inklusion. Die Teilhabe aller Menschen stärkt das Miteinander in unserer Heimat, stiftet Identität und schafft Chancen. Der Sport, die gemeinsamen Erlebnisse, Siege und Niederlagen, Stärken entdecken – das alles und noch so viel mehr bieten Paralympics bei uns. Barrieren werden keine Rolle mehr spielen – Inklusion wird selbstverständlich gelebt. Das Gefühl, als Gemeinschaft stark zu sein, wird in den ganzen Freistaat ausstrahlen. Wir können ein Fest der Menschlichkeit, der Verständigung und des Friedens erleben. Diese Spiele können den Freistaat wie bereits 1972 nachhaltig prägen. Der Geist von Olympia – eine klare Werteorientierung, Höchstleistung, Fairness, Respekt und Freundschaft über Grenzen hinweg – wird von München in die Welt leuchten.“ Weiter erklärt die Ministerin: „Es ist mein Ziel, mehr Menschen mit Behinderung Zugang zum Sport zu ermöglichen. Das ist ein Dauerlauf, den ich gerne laufe. Die Paralympics sind dabei der größte Motivator für zukünftige Athletinnen und Athleten, den ich mir vorstellen kann. Unsere jungen Menschen werden die Spiele mit Spannung verfolgen und sich begeistern lassen von den herausragenden Leistungen.“ Die Inklusionsministerin sieht in der Bewerbung um die Paralympics auch einen Motor für den Amateur- und Breitensport von Menschen mit Behinderung. Allein in Bayern engagieren sich mehr als 47.000 Mitglieder in über 500 Vereinen ehrenamtlich für den Behinderten-, Inklusions- und Rehabilitationssport. Ihre Interessen vertritt der Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Bayern (BVS). Er deckt ein breites Spektrum ab: von der Vorbereitung und Betreuung der bayerischen Nachwuchsathleten auf ihrem Weg zu den Paralympics über die Ausbildung von Übungsleitern und die Förderung von Inklusion im Sport bis zur sportlichen Rehabilitation. Das Bayerische Sozialministerium fördert den Inklusions- und Breitensport für Menschen mit Behinderung jährlich mit rund 1,4 Millionen Euro. Zu den geförderten Projekten zählen zum Beispiel: Special Olympics Bayern (SOBY) unterstützt seit über 20 Jahren erfolgreich Menschen mit kognitiver und mehrfacher Behinderung dabei, Sport zu treiben. Bei den Special Olympics vom 14. bis 18. Juli 2025 in Erlangen treten etwa 1.475 Athletinnen und Athleten in insgesamt 19 Sportarten an.

Grenzenlos Camp: Das von der ehemaligen Paralympionikin Anna Schaffelhuber initiierte Projekt ist für Jugendliche mit und ohne körperliche Behinderung im Alter von 14 bis 21 Jahren konzipiert. Der Fokus des inklusiven Feriencamps liegt auf den Themenfeldern Sport, Medien und Persönlichkeitsentwicklung.

