Nachgefragt zur Umsetzung des Aktionsplans für diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen

Berlin (kobinet)
Die alte Bundes-Regierung hat einen Plan gemacht.
Sie leitet Deutschland.
Sie macht wichtige Entscheidungen.
Der Plan ist für ein besseres Gesundheits-Wesen.
Das hilft kranken Menschen.
Dazu gehören Ärzte.
Dazu gehören Kranken-Häuser.
Dazu gehören Kranken-Kassen.
Das Gesundheits-Wesen kümmert sich um eure Gesundheit.
Das Gesundheits-Wesen soll barriere-frei sein.
Ohne Hindernisse.
Alle Menschen können alles nutzen.
Das war im Dezember 2023.
Danach war es lange Zeit sehr ruhig.
Simone Fischer ist Politikerin.
Sie arbeitet in der Politik.
Sie trifft Entscheidungen für das Land.
Sie gehört zur Partei Die Grünen.
Simone Fischer hat jetzt Fragen gestellt.
Die Fragen sind an die neue Bundes-Regierung.
Sie will wissen: Was ist aus dem Plan geworden?
Der Plan hat ein wichtiges Ziel.
Menschen mit Behinderung sollen gut zum Arzt gehen können.
Alle Menschen sollen die gleiche medizinische Versorgung bekommen.
Hilfe bei Krankheit.
Ihr bekommt Medizin vom Arzt.
Ihr könnt ins Kranken-Haus gehen.
Die Kranken-Kasse bezahlt die Behandlung.
Es soll keine Barrieren mehr geben.
Ein Hindernis.
Etwas ist im Weg.
Simone Fischer sagt:
Barriere-Freiheit ist sehr wichtig.
Barriere-Freiheit ist kein Luxus.
Etwas Besonderes.
Etwas sehr Teures.
Etwas das man nicht braucht.
Manche Menschen nutzen einen Roll-Stuhl.
Diese Menschen können oft nicht in die Arzt-Praxis.
Oder sie finden dort keinen passenden Behandlungs-Stuhl.
Ein besonderer Stuhl beim Arzt.
Der Arzt kann euch dort untersuchen.
Gehör-lose Menschen brauchen einen Dolmetscher.
Eine Person die übersetzen kann.
Sie kann mehrere Sprachen sprechen.
Sie übersetzt für andere Menschen.
Ohne Dolmetscher bekommen sie keine Behandlung.
Das ist Ausgrenzung.
Jemand darf nicht mit-machen.
Die Person wird ausgeschlossen.
Das ist nicht fair.
Das darf nicht sein.
Barriere-Freiheit ist ein Menschen-Recht.
Rechte für alle Menschen.
Jeder Mensch hat diese Rechte.
Alle Menschen haben das Recht auf gute medizinische Versorgung.
Simone Fischer hat 23 Fragen gestellt.
Die Antworten kommen vom Bundes-Gesundheits-Ministerium.
Ein Amt in Deutschland.
Das Amt kümmert sich um Gesundheits-Themen.
Ein Minister leitet das Amt.
Das Amt macht Regeln für Kranken-Häuser und Ärzte.
Die Antworten kommen Ende Oktober 2024.
Berlin (kobinet) Nach der Vorstellung des Aktionsplans für ein diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen in der letzten Legislaturperiode ist es ruhig um das Thema geworden. Die Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen Simone Fischer hat nun eine Kleine Anfrage zur Umsetzung des Aktionsplans für ein diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen eingereicht, den die damalige Bundesregierung im Dezember 2023 vorgestellt hat. Ziel des Aktionsplans ist es, Barrieren in der medizinischen Versorgung abzubauen und den gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsdiensten sicherzustellen. Mit der Kleinen Anfrage soll die neue Bundesregierung darlegen, wie sie den Aktionsplan bewertet, welche Maßnahmen bereits umgesetzt wurden und welche Prioritäten sie künftig setzt.
Simone Fischer MdB betonte: „Barrierefreiheit im Gesundheitswesen ist kein Luxus und kein Wohlwollen. Wer mit dem Rollstuhl nicht in eine Arztpraxis kommt oder dort keinen geeigneten Behandlungsstuhl vorfindet, oder wer als gehörlose Patientin ohne Dolmetscherin keine Behandlung bekommt, erlebt täglich, was Ausgrenzung bedeutet. Barrierefreiheit ist keine Zusatzleistung, sondern Voraussetzung für gleichberechtigte medizinische Versorgung – und damit eine Frage der Menschenrechte.“ Die Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf die 23 Fragen wird für Ende Oktober erwartet.
