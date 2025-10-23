Nachgefragt zur Umsetzung des Aktionsplans für diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen

Berlin (kobinet)

Dazu gehören Ärzte.

Der Plan ist für ein besseres Gesundheits-Wesen.

Sie macht wichtige Entscheidungen.

Die alte Bundes-Regierung hat einen Plan gemacht.

Alle Menschen können alles nutzen.

Das Gesundheits-Wesen soll barriere-frei sein.

Das Gesundheits-Wesen kümmert sich um eure Gesundheit.

Dazu gehören Kranken-Kassen.

Dazu gehören Kranken-Häuser.

Sie gehört zur Partei Die Grünen.

Sie trifft Entscheidungen für das Land.

Sie arbeitet in der Politik.

Danach war es lange Zeit sehr ruhig.

Das war im Dezember 2023.

Simone Fischer hat jetzt Fragen gestellt.

Die Fragen sind an die neue Bundes-Regierung.

Sie will wissen: Was ist aus dem Plan geworden?

Der Plan hat ein wichtiges Ziel.

Menschen mit Behinderung sollen gut zum Arzt gehen können.

Alle Menschen sollen die gleiche medizinische Versorgung bekommen.