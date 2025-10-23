Menu Close

Hilfsmittel beantragen – was Menschen mit Behinderung wissen sollten

Veröffentlicht am 23.10.2025 05:10 von Rita Schroll in der Kategorie Nachricht (?)
Goldene Statue Justitia mit Schwert und Waage
Statue Justitia
Foto: Sang Hyun Cho auf Pixabay

Marburg (kobinet) Welche Hilfsmittel werden von der Krankenkasse finanziert? Wie bekommt man das benötigte Hilfsmittel? Muss man warten, bis die Krankenkasse entschieden hat, oder gibt es gesetzliche Fristvorgaben? Muss sich die antragsstellende Person an den Kosten beteiligen? Diese und weitere Fragen sowie Urteile rund um das Thema "Beantragung von Hilfsmitteln" hat die Bundesvereinigung Lebenshilfe online zusammengestellt.

Link zur Zusammenstellung der Urteile

Rita Schroll Nachricht

