Hilfsmittel beantragen – was Menschen mit Behinderung wissen sollten

Marburg (kobinet)
Viele Menschen brauchen Hilfs-Mittel.
Ein Hilfs-mittel ist ein Werk-zeug zum Arbeiten.
Es macht schwere Auf-gaben leichter.
Zum Bei-spiel einen Roll-Stuhl.
Oder eine Geh-Hilfe.
Die Kranken-Kasse bezahlt oft die Hilfs-Mittel.
Das ist ein Schutz wenn man krank ist.
Eine Firma zahlt dann die Arzt-rechnung.
Aber viele Menschen haben Fragen:
Welche Hilfs-Mittel bezahlt die Kranken-Kasse?
Wie be-komme ich mein Hilfs-Mittel?
Wie lange muss ich warten?
Muss ich selbst etwas be-zahlen?
Die Bundes-Ver-einigung Lebens-Hilfe hilft dabei.
Die Bundes-ver-einigung ist eine große Gruppe.
Die Gruppe arbeitet in ganz Deutschland.
Die Lebens-hilfe ist ein Verein.
Der Verein hilft Menschen mit Lern-schwierigkeiten.
Sie hat viele In-formationen ge-sammelt.
Dort stehen auch Urteile von Gerichten.
Ein Gericht ist ein Ort.
Dort ent-scheiden Menschen: Was ist er-laubt oder ver-boten?
Ein Urteil ist eine Ent-scheidung von einem Gericht.
Ein Richter oder eine Richterin ent-scheidet über einen Streit.
Das Urteil sagt: Wer hat Recht.
Alle müssen sich an das Urteil halten.
Die In-formationen stehen im Internet.
Sie können die In-formationen hier lesen:
Marburg (kobinet) Welche Hilfsmittel werden von der Krankenkasse finanziert? Wie bekommt man das benötigte Hilfsmittel? Muss man warten, bis die Krankenkasse entschieden hat, oder gibt es gesetzliche Fristvorgaben? Muss sich die antragsstellende Person an den Kosten beteiligen? Diese und weitere Fragen sowie Urteile rund um das Thema "Beantragung von Hilfsmitteln" hat die Bundesvereinigung Lebenshilfe online zusammengestellt.
