Hilfsmittel beantragen – was Menschen mit Behinderung wissen sollten

Marburg (kobinet)

Die Kranken-Kasse bezahlt oft die Hilfs-Mittel.

Oder eine Geh-Hilfe.

Zum Bei-spiel einen Roll-Stuhl.

Es macht schwere Auf-gaben leichter.

Ein Hilfs-mittel ist ein Werk-zeug zum Arbeiten.

Das ist ein Schutz wenn man krank ist.

Eine Firma zahlt dann die Arzt-rechnung.

Aber viele Menschen haben Fragen:

Welche Hilfs-Mittel bezahlt die Kranken-Kasse?

Wie be-komme ich mein Hilfs-Mittel?

Wie lange muss ich warten?