Hilfsmittel beantragen – was Menschen mit Behinderung wissen sollten

Die Bundes-Vereinigung Lebens-Hilfe hat Infos gesammelt.
Lebens-Hilfe ist ein Verein.
Der Verein hilft Menschen mit Lern-Schwierigkeiten.
Lern-Schwierigkeiten bedeutet: Man lernt langsamer als andere Menschen.
Es geht um Hilfs-Mittel.
Ein Hilfs-Mittel ist ein Werk-Zeug.
Es macht schwere Aufgaben leichter.
Zum Beispiel: Roll-Stühle oder Seh-Hilfen.
Diese Fragen werden beantwortet:
Welche Hilfs-Mittel zahlt die Kranken-Kasse?
Eine Kranken-Kasse ist eine Firma.
Die Firma zahlt Rechnungen vom Arzt.
Wie bekomme ich ein Hilfs-Mittel?
Wie lange dauert die Antwort?
Muss ich selbst Geld bezahlen?
Die Lebens-Hilfe hat auch Urteile gesammelt.
Ein Urteil ist eine Entscheidung.
Die Entscheidung kommt von einem Gericht.
Ein Gericht ist ein Ort.
Dort entscheiden Menschen: Was ist erlaubt?
Das Gericht prüft einen Streit.
Dann sagt das Gericht: Wer hat recht.
Die Infos stehen im Internet.
Marburg (kobinet) Welche Hilfsmittel werden von der Krankenkasse finanziert? Wie bekommt man das benötigte Hilfsmittel? Muss man warten, bis die Krankenkasse entschieden hat, oder gibt es gesetzliche Fristvorgaben? Muss die antragsstellende Person sich an den Kosten beteiligen? Diese und weitere Fragen sowie Urteile rund um das Thema "Beantragung von Hilfsmitteln" hat die Bundesvereinigung Lebenshilfe online zusammengestellt.
