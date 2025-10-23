Hilfsmittel beantragen – was Menschen mit Behinderung wissen sollten

Ein Hilfs-Mittel ist ein Werk-Zeug.

Es geht um Hilfs-Mittel.

Lern-Schwierigkeiten bedeutet: Man lernt langsamer als andere Menschen.

Der Verein hilft Menschen mit Lern-Schwierigkeiten.

Lebens-Hilfe ist ein Verein.

Die Bundes-Vereinigung Lebens-Hilfe hat Infos gesammelt.

Die Firma zahlt Rechnungen vom Arzt.

Eine Kranken-Kasse ist eine Firma.

Welche Hilfs-Mittel zahlt die Kranken-Kasse?

Diese Fragen werden beantwortet:

Zum Beispiel: Roll-Stühle oder Seh-Hilfen.

Es macht schwere Aufgaben leichter.

Die Entscheidung kommt von einem Gericht.

Ein Urteil ist eine Entscheidung.

Die Lebens-Hilfe hat auch Urteile gesammelt.

Muss ich selbst Geld bezahlen?

Wie lange dauert die Antwort?

Wie bekomme ich ein Hilfs-Mittel?

Ein Gericht ist ein Ort.

Dort entscheiden Menschen: Was ist erlaubt?

Das Gericht prüft einen Streit.

Dann sagt das Gericht: Wer hat recht.

Die Infos stehen im Internet.