Graffiti mit Farben und Brailleschrift entsteht in Mannheim

Mannheim (kobinet)
In Mannheim gibt es bald ein besonderes Kunst-Werk.
Es ist ein Graffiti.
Graffiti bedeutet: Ein Bild an einer Wand.
Man malt es mit Sprüh-Dosen.
Auch blinde Menschen können dieses Kunst-Werk erleben.
Der Künstler heißt THE BLIND.
Er kommt aus Frankreich.
Er malt mit Farben.
Und er benutzt Braille-Schrift.
Braille-Schrift bedeutet: Eine Schrift mit Punkten.
Blinde Menschen können die Punkte fühlen.
Das Kunst-Werk ist etwas Besonderes.
Es ist das erste Graffiti für blinde Menschen in Deutschland.
Der SWR hat darüber berichtet.
Sabine Lohner hat kobinet darauf aufmerksam gemacht.
Das Kunst-Werk entsteht an einer Wand.
Die Wand gehört zu einem Labor-Gebäude.
Labor-Gebäude bedeutet: Ein Haus für Forschung.
Dort arbeiten Wissenschaftler.
Das Gebäude ist in Mannheim.
Es heißt: Zentral-Institut für Seelische Gesundheit.
Zentral-Institut bedeutet: Eine wichtige Einrichtung.
Dort arbeiten Fach-Leute zusammen.
Seelische Gesundheit bedeutet: Es geht der Seele gut.
Man fühlt sich wohl.
Die Adresse ist: J5 in den Mannheimer Quadraten.
Quadrate sind hier Straßen in Mannheim.
Die Straßen haben besondere Namen mit Buchstaben und Zahlen.
Die Braille-Schrift gibt es jetzt 200 Jahre.
Deshalb gibt es viele besondere Aktionen.
Das Graffiti gehört auch dazu.
Mannheim (kobinet) In Mannheim entsteht ein Graffiti-Kunstwerk, das auch Menschen mit Sehbehinderung wahrnehmen können. Der französische Künstler THE BLIND arbeitet mit Farben und Brailleschrift. So heißt es in einem Beitrag des SWR mit dem Titel "Mannheim bekommt Deutschlands erstes Graffiti für Blinde", auf den Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat. Das Kunstwerk entsteht passend zu den vielfältigen Aktivitäten rund um das 200-jährige Bestehen der Brailleschrift dem SWR-Bericht zufolge an einer Wand des Laborgebäudes des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in J5 in den Mannheimer Quadraten.
Mannheim (kobinet) In Mannheim entsteht ein Graffiti-Kunstwerk, das auch Menschen mit Sehbehinderung wahrnehmen können. Der französische Künstler THE BLIND arbeitet mit Farben und Brailleschrift. So heißt es in einem Beitrag des SWR mit dem Titel "Mannheim bekommt Deutschlands erstes Graffiti für Blinde", auf den Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat. Das Kunstwerk entsteht passend zu den vielfältigen Aktivitäten rund um das 200-jährige Bestehen der Brailleschrift dem SWR-Bericht zufolge an einer Wand des Laborgebäudes des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in J5 in den Mannheimer Quadraten.
Lesermeinungen