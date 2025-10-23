Menu Close

Graffiti mit Farben und Brailleschrift entsteht in Mannheim

Veröffentlicht am 23.10.2025 07:34 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
braille, alphabet, dots
Foto: BlenderTimer In neuem Fenster öffnen via Pixabay In neuem Fenster öffnen

Mannheim (kobinet) In Mannheim entsteht ein Graffiti-Kunstwerk, das auch Menschen mit Sehbehinderung wahrnehmen können. Der französische Künstler THE BLIND arbeitet mit Farben und Brailleschrift. So heißt es in einem Beitrag des SWR mit dem Titel "Mannheim bekommt Deutschlands erstes Graffiti für Blinde", auf den Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat. Das Kunstwerk entsteht passend zu den vielfältigen Aktivitäten rund um das 200-jährige Bestehen der Brailleschrift dem SWR-Bericht zufolge an einer Wand des Laborgebäudes des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in J5 in den Mannheimer Quadraten.

Link zum SWR-Bericht

Ottmar Miles-Paul Nachricht

