Graffiti mit Farben und Brailleschrift entsteht in Mannheim

Mannheim (kobinet)

Auch blinde Menschen können dieses Kunst-Werk erleben.

Man malt es mit Sprüh-Dosen.

Graffiti bedeutet: Ein Bild an einer Wand.

Es ist ein Graffiti.

In Mannheim gibt es bald ein besonderes Kunst-Werk.

Blinde Menschen können die Punkte fühlen.

Braille-Schrift bedeutet: Eine Schrift mit Punkten.

Und er benutzt Braille-Schrift.

Er malt mit Farben.

Er kommt aus Frankreich.

Der Künstler heißt THE BLIND.

Das Kunst-Werk ist etwas Besonderes.

Es ist das erste Graffiti für blinde Menschen in Deutschland.

Der SWR hat darüber berichtet.

Sabine Lohner hat kobinet darauf aufmerksam gemacht.