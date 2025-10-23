Menu Close

Bei den Disability Studies wird eingespart

Veröffentlicht am 23.10.2025 05:45 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Sharepic: Disability Studies stärken!
Foto: campact

Hamburg (kobinet) Über die Pläne zur Schließung des Zentrums für Disability Studies in Hamburg haben die kobinet-nachrichten bereits mehrfach berichtet. Nun scheint es gewiss zu sein, dass dieses zum Jahresende geschlossen werden soll. "Damit geht Wissen betroffener Menschen verloren", schreiben Jürgen Homann und Siegfried Saerberg in einem aktuellen Gastkommentar in der taz mit dem Titel "Behindertenforschung: Inklusion wird eingespart".

„In Hamburg wird das Zentrum für Disability Studies (ZeDiSplus) nicht mehr durch den Senat gefördert – und zum Ende des Jahres geschlossen. In Köln ist die Internationale Forschungsstelle für Disability Studies (iDIS) von starken Kürzungen bedroht. Zwei von ohnehin nur drei solcher Institute in Deutschland sind damit gefährdet – mit insgesamt drei Lehrstühlen und weniger als zehn Lehrenden und Forschenden auf dieser Ebene“, schreiben die beiden Gastkommentatoren in der taz.

Link zum vollständigen Beitrag in der taz

Link zum Beitrag der kobinet-nachrichten „Wissenschaftler*innen warnen vor Schließung deutscher Disability Studies-Institutionen“ vom 13. August 2025

Ottmar Miles-Paul Nachricht

