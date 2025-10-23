Anmeldung für hybride PRO RETINA Youth Vision 2025 noch möglich



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Bonn (kobinet) Es gibt eine besondere Veranstaltung. Eine Veranstaltung ist ein Treffen. Menschen kommen zusammen. Sie machen etwas gemeinsam. Die Veranstaltung heißt: PRO RETINA Youth Vision. Sie ist am 25. Oktober 2025. Sie ist in Bonn. Sie ist auch im Internet. Man kann vor Ort dabei sein. Oder man kann online dabei sein. Das Motto ist: Gemeinsam. Sichtbar. Selbst-bestimmt. Ein Motto ist ein kurzer Werbe-Spruch. Viele Menschen kennen diesen Spruch. Die Veranstaltung ist für junge Menschen. Diese jungen Menschen haben eine Netz-Haut-Erkrankung. Die Netz-Haut ist hinten im Auge. Sie hilft beim Sehen. Eine Erkrankung bedeutet: Die Netz-Haut ist krank. Dann sieht man schlechter. Das ist eine Augen-Krankheit. Die Junge Retina macht die Veranstaltung. Organisieren bedeutet: Etwas planen. Sich um alles kümmern. Dafür sorgen: Alles läuft gut. Das ist eine Gruppe von PRO RETINA Deutschland e. V. Man kann sich noch anmelden. Das hat PRO RETINA gesagt. Junge Menschen können sich treffen. Sie bekommen Informationen. Sie werden stark gemacht. Sie bekommen Tipps für Ausbildung und Beruf. In einer Aus-bildung lernst du einen Beruf. Du lernst in einer Schule. Und du lernst in einem Betrieb. Es gibt ein buntes Programm. Es gibt Work-shops. Ein Work-shop ist ein Treffen. Dort arbeiten Menschen zusammen. Sie arbeiten an einem Thema. Das spricht man: Wörk-schopps. In Work-shops arbeitet man zusammen. Es gibt Vorträge. Ein Vortrag ist eine Rede vor Menschen. Jemand spricht über ein Thema. Er kennt das Thema gut. Es gibt Gespräche in Gruppen. Es kommen interessante Redner und Rednerinnen. Viele von ihnen sind selbst betroffen. Betroffen bedeutet: Etwas hat mit dir zu tun. Du erlebst das selbst. Zum Beispiel: Du hast eine Krankheit. Sie haben auch eine Augen-Krankheit. Alle können auf Augen-Höhe sprechen. Augen-Höhe bedeutet: Alle Menschen sind gleich wichtig. Niemand ist besser. Alle reden miteinander. Alle hören einander zu. Alle können von Erfahrungen lernen. Die wichtigsten Infos: Wo? In Bonn. Oder online im Internet. Wann? Samstag. 25. Oktober 2025. Von 10 Uhr bis 17 Uhr. Für wen? Für junge Menschen von 16 bis 35 Jahren. Die Menschen haben eine Augen-Krankheit. Auch Freunde können kommen. Auch Unterstützer können kommen. Ein Unterstützer ist ein Helfer. Er hilft anderen Menschen. Alle Menschen können kommen. Die sich für Inklusion interessieren. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Alle Menschen können überall mit-machen. Anmeldung: Sie können sich per E-Mail anmelden. Die E-Mail-Adresse ist: [email protected] Wichtig: Sagen Sie bei der Anmeldung Bescheid. Kommen Sie nach Bonn? Oder sind Sie online dabei? PRO RETINA Deutschland

Bonn (kobinet) "Gemeinsam. Sichtbar. Selbstbestimmt." Das ist das Motto der PRO RETINA Youth Vision, die am 25. Oktober 2025 in Bonn und online stattfindet. Der hybride Event ist von und für junge Menschen mit Netzhauterkrankungen. Organisiert wird er von der Jungen Retina, einem Arbeitskreis von PRO RETINA Deutschland e. V. Eine Anmeldung ist noch möglich, wie PRO RETINA mitteilte. "Junge Menschen erleben Austausch, Information, Empowerment. Sie bekommen Impulse für Ausbildung und Beruf. Sie erfahren, wie Teilhabe gelingt und ein selbstbestimmtes Leben möglich ist", heißt es zur Veranstaltung.



Unter dem Motto „Gemeinsam. Sichtbar. Selbstbestimmt." erwartet die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm mit Workshops, Vorträgen und Gesprächsrunden. Dazu wurden spannende Referentinnen und Referenten eingeladen. Alle kennen die Situation, die meisten sind selbst betroffen. So haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance, mit anderen auf Augenhöhe über ihre Themen zu sprechen und von den Erfahrungen zu profitieren, teilte PRO RETINA mit. Das Wichtigste auf einen Blick: Wo? Hybrid – vor Ort in Bonn & online

Wann? Samstag, 25.10.2025 | 10:00–17:00 Uhr

Für wen? Junge Betroffene (16–35 Jahre), Freundinnen und Freunde, Unterstützende & alle, die sich für Inklusion und Teilhabe interessieren Anmeldung:

Bitte melden Sie sich per E-Mail an: [email protected]

Wichtig: Geben Sie bei der Anmeldung an, wofür Sie sich anmelden – für die Teilnahme vor Ort in Bonn oder digital.

Unter dem Motto „Gemeinsam. Sichtbar. Selbstbestimmt.“ erwartet die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm mit Workshops, Vorträgen und Gesprächsrunden. Dazu wurden spannende Referentinnen und Referenten eingeladen. Alle kennen die Situation, die meisten sind selbst betroffen. So haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance, mit anderen auf Augenhöhe über ihre Themen zu sprechen und von den Erfahrungen zu profitieren, teilte PRO RETINA mit.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Wo? Hybrid – vor Ort in Bonn & online

Wann? Samstag, 25.10.2025 | 10:00–17:00 Uhr

Für wen? Junge Betroffene (16–35 Jahre), Freundinnen und Freunde, Unterstützende & alle, die sich für Inklusion und Teilhabe interessieren

Anmeldung:

Bitte melden Sie sich per E-Mail an: [email protected]

Wichtig: Geben Sie bei der Anmeldung an, wofür Sie sich anmelden – für die Teilnahme vor Ort in Bonn oder digital.