Anmeldung für hybride PRO RETINA Youth Vision 2025 noch möglich

Veröffentlicht am 23.10.2025 von Ottmar Miles-Paul
Bonn (kobinet) "Gemeinsam. Sichtbar. Selbstbestimmt." Das ist das Motto der PRO RETINA Youth Vision, die am 25. Oktober 2025 in Bonn und online stattfindet. Der hybride Event ist von und für junge Menschen mit Netzhauterkrankungen. Organisiert wird er von der Jungen Retina, einem Arbeitskreis von PRO RETINA Deutschland e. V. Eine Anmeldung ist noch möglich, wie PRO RETINA mitteilte. "Junge Menschen erleben Austausch, Information, Empowerment. Sie bekommen Impulse für Ausbildung und Beruf. Sie erfahren, wie Teilhabe gelingt und ein selbstbestimmtes Leben möglich ist", heißt es zur Veranstaltung.

Unter dem Motto „Gemeinsam. Sichtbar. Selbstbestimmt.“ erwartet die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm mit Workshops, Vorträgen und Gesprächsrunden. Dazu wurden spannende Referentinnen und Referenten eingeladen. Alle kennen die Situation, die meisten sind selbst betroffen. So haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance, mit anderen auf Augenhöhe über ihre Themen zu sprechen und von den Erfahrungen zu profitieren, teilte PRO RETINA mit.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Wo? Hybrid – vor Ort in Bonn & online
Wann? Samstag, 25.10.2025 | 10:00–17:00 Uhr
Für wen? Junge Betroffene (16–35 Jahre), Freundinnen und Freunde, Unterstützende & alle, die sich für Inklusion und Teilhabe interessieren

Anmeldung:
Bitte melden Sie sich per E-Mail an: [email protected]
Wichtig: Geben Sie bei der Anmeldung an, wofür Sie sich anmelden – für die Teilnahme vor Ort in Bonn oder digital.

