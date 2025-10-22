Menu Close

Rollstuhlbasketballer belohnen sich mit Bronze

Veröffentlicht am 22.10.2025 15:27 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Gruppenbild von Rollstuhlfahrern auf einer Spielfläche mit deutschen Fahnen im Hintergrund
Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft
Foto: Steffie Wunderl

SARAJEVO (kobinet) Bei der Rollstuhlbasketball-Europameisterschaft in Sarajevo haben sich die deutschen Herren den Traum von der Bronzemedaille erfüllt. In einem hochklassigen Spiel um Platz 3 besiegte die Mannschaft von Jan Haller den Gegner Italien deutlich und bescherte ihrem Coach bei seiner Premiere als Bundestrainer gleich eine Medaille.

Angeführt von ihren beiden stark aufspielenden Kapitänen Thomas Böhme und Nico Dreimüller machte Team D vom Start weg deutlich, wer hier als Sieger das Parkett verlassen würde. Mit einem Blitzstart legte die DBS-Auswahl einen 10:1-Lauf hin und zwang Italiens Trainer Gertjan van der Linden schon nach wenigen Minuten zu einer ersten Auszeit. Kurz vor Ende des Viertels brachte Böhme mit seinem Wurf zum 21:11 (10. Min.) seine Farben erstmals zweistellig in Führung.

Im zweiten Viertel schalteten sich dann Matthias Güntner und Aliaksandr Halouski erfolgreich ins Angriffsspiel ein, während es die deutsche Defensive immer wieder schaffte, die Italiener zu schweren Würfen zu zwingen und deren Wurfquote unter 50 Prozent zu halten. Mit 42:24 und einem komfortablen Vorsprung wurden schließlich die Seiten gewechselt.

