Menu Close

Mit dem neuen Monat kommt eine weitere „Rundblick“

Veröffentlicht am 22.10.2025 15:54 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Logo BSVH Blinden- und Sehbehindertenverband Hamburg
Logo BSVH
Foto: BSVH

HAMBURG (kobinet) Am Samstag, den 8. November 2025, lädt der Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg (BSVH) von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr zur Hilfsmittelmesse "Rundblick" ins Louis-Braille-Center, Holsteinischer Kamp 26, ein. Die beliebte jährliche Veranstaltung zeigt eine breite Auswahl an praktischen Hilfsmitteln, die blinden und sehbehinderten Menschen den Alltag erleichtern – in Haushalt, Freizeit und Beruf. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Von sprechenden Uhren, Telefonen und Waagen über Daisy-Player und elektronische Diktiergeräte bis hin zu Spielen in Großdruck oder Brailleschrift – die Messe bietet einen vielfältigen Überblick. Auch Kalender in Großdruck, taktile Markierungshilfen und weitere Produkte können vor Ort ausprobiert und direkt gekauft werden.

Die Messe ist eine gute Gelegenheit, sich über Hilfsmittel zu informieren, sich beraten zu lassen und vieles selbst in die Hand zu nehmen. Gerade vor Weihnachten bietet sie auch die Möglichkeit, nützliche und persönliche Geschenke für Angehörige oder Freunde mit Seheinschränkungen zu finden.

Hartmut Smikac Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x