Mit dem neuen Monat kommt eine weitere „Rundblick“

HAMBURG (kobinet)

Der Blinden- und Seh-behinderten-Verein Hamburg lädt ein. Die Abkürzung ist: BSVH. Es gibt eine Hilfs-mittel-Messe. Hilfs-mittel sind Geräte für den Alltag. Sie helfen Menschen mit Behinderung. Man kann sie auf einer Messe ansehen.

Man kann sie dort auch ausprobieren. Die Messe heißt: Rund-blick. Die Messe ist am Samstag, den 8. November 2025. Die Uhr-Zeit ist: 10 Uhr bis 17 Uhr. Die Messe ist im Louis-Braille-Center. Die Adresse ist: Holsteinischer Kamp 26.

Der Eintritt kostet nichts. Sie müssen sich nicht anmelden. Die Messe zeigt viele Hilfs-mittel. Die Hilfs-mittel sind für blinde Menschen. Sie sind auch für seh-behinderte Menschen. Seh-behindert bedeutet: Eine Person sieht schlecht.

Die Augen funktionieren nicht gut. Das Sehen ist schwierig. Die Hilfs-mittel helfen im Alltag. Sie helfen im Haushalt. Sie helfen in der Frei-zeit. Es gibt sprechende Uhren.

Es gibt sprechende Telefone. Es gibt sprechende Waagen. Es gibt Daisy-Player. Ein Daisy-Player ist ein Gerät. Das Gerät spielt Hör-bücher ab. Man kann es einfach bedienen.

Es ist gut für blinde Menschen. Es gibt Diktier-geräte. Es gibt Spiele in Groß-druck. Groß-druck bedeutet: Die Buch-staben sind sehr groß. Menschen mit Seh-problemen können besser lesen. Die Buch-staben sind doppelt so groß.

Es gibt Spiele in Braille-schrift. Braille-schrift ist eine Schrift mit Punkten. Blinde Menschen können die Punkte fühlen. Es gibt Kalender in Groß-druck. Es gibt Markierungs-hilfen zum Tasten. Sie können alle Hilfs-mittel ausprobieren.

Sie können die Hilfs-mittel kaufen. Sie bekommen gute Beratung. Sie können alles selbst testen. Die Messe ist vor Weihnachten. Sie können Geschenke finden. Die Geschenke sind für Menschen mit Seh-problemen.