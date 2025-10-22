Mit dem neuen Monat kommt eine weitere „Rundblick“

HAMBURG (kobinet)
Der Blinden- und Seh-behinderten-Verein Hamburg lädt ein.
Die Abkürzung ist: BSVH.
Es gibt eine Hilfs-mittel-Messe.
Hilfs-mittel sind Geräte für den Alltag.
Sie helfen Menschen mit Behinderung.
Man kann sie auf einer Messe ansehen.
Man kann sie dort auch ausprobieren.
Die Messe heißt: Rund-blick.
Die Messe ist am Samstag, den 8. November 2025.
Die Uhr-Zeit ist: 10 Uhr bis 17 Uhr.
Die Messe ist im Louis-Braille-Center.
Die Adresse ist: Holsteinischer Kamp 26.
Der Eintritt kostet nichts.
Sie müssen sich nicht anmelden.
Die Messe zeigt viele Hilfs-mittel.
Die Hilfs-mittel sind für blinde Menschen.
Sie sind auch für seh-behinderte Menschen.
Seh-behindert bedeutet: Eine Person sieht schlecht.
Die Augen funktionieren nicht gut.
Das Sehen ist schwierig.
Die Hilfs-mittel helfen im Alltag.
Sie helfen im Haushalt.
Sie helfen in der Frei-zeit.
Es gibt sprechende Uhren.
Es gibt sprechende Telefone.
Es gibt sprechende Waagen.
Es gibt Daisy-Player.
Ein Daisy-Player ist ein Gerät.
Das Gerät spielt Hör-bücher ab.
Man kann es einfach bedienen.
Es ist gut für blinde Menschen.
Es gibt Diktier-geräte.
Es gibt Spiele in Groß-druck.
Groß-druck bedeutet: Die Buch-staben sind sehr groß.
Menschen mit Seh-problemen können besser lesen.
Die Buch-staben sind doppelt so groß.
Es gibt Spiele in Braille-schrift.
Braille-schrift ist eine Schrift mit Punkten.
Blinde Menschen können die Punkte fühlen.
Es gibt Kalender in Groß-druck.
Es gibt Markierungs-hilfen zum Tasten.
Sie können alle Hilfs-mittel ausprobieren.
Sie können die Hilfs-mittel kaufen.
Sie bekommen gute Beratung.
Sie können alles selbst testen.
Die Messe ist vor Weihnachten.
Sie können Geschenke finden.
Die Geschenke sind für Menschen mit Seh-problemen.
Die Geschenke sind nützlich.
Die Geschenke sind persönlich.
HAMBURG (kobinet) Am Samstag, den 8. November 2025, lädt der Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg (BSVH) von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr zur Hilfsmittelmesse "Rundblick" ins Louis-Braille-Center, Holsteinischer Kamp 26, ein. Die beliebte jährliche Veranstaltung zeigt eine breite Auswahl an praktischen Hilfsmitteln, die blinden und sehbehinderten Menschen den Alltag erleichtern – in Haushalt, Freizeit und Beruf. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.
Von sprechenden Uhren, Telefonen und Waagen über Daisy-Player und elektronische Diktiergeräte bis hin zu Spielen in Großdruck oder Brailleschrift – die Messe bietet einen vielfältigen Überblick. Auch Kalender in Großdruck, taktile Markierungshilfen und weitere Produkte können vor Ort ausprobiert und direkt gekauft werden.
Die Messe ist eine gute Gelegenheit, sich über Hilfsmittel zu informieren, sich beraten zu lassen und vieles selbst in die Hand zu nehmen. Gerade vor Weihnachten bietet sie auch die Möglichkeit, nützliche und persönliche Geschenke für Angehörige oder Freunde mit Seheinschränkungen zu finden.
