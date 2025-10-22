Dialog zum Thema Hörbehinderung im Alter in Bayern

München (kobinet)

Es gab ein Treffen in Bayern. Bei dem Treffen ging es um ältere Menschen. Diese Menschen haben eine Hör-Behinderung. Hör-Behinderung bedeutet: Ein Mensch kann nicht gut hören. Oder ein Mensch kann gar nicht hören. Diese Menschen sollen Hilfe bekommen.

Ihr Leben soll besser werden. An dem Treffen nahmen teil: Die Sozial-Ministerin Ulrike Scharf. Die Gesundheits-Ministerin Judith Gerlach. Gesundheits-Ministerium bedeutet: Eine Behörde kümmert sich um Gesundheit. Die Behörde macht Regeln für Kranken-Häuser und Ärzte. Eine Behörde ist ein Amt.

Zum Beispiel das Sozial-Amt oder das Bürger-Amt. Der Beauftragte für Menschen mit Behinderung. Er heißt Holger Kiesel. Beauftragte Person bedeutet: Diese Person hat eine besondere Aufgabe. Sie hilft anderen Menschen. Der Patienten-Beauftragte Thomas Zöller.

Patienten-Beauftragter bedeutet: Er hilft kranken Menschen. Er beantwortet Fragen zu Behandlungen. Menschen mit Hör-Behinderung haben oft Probleme. Sie können schwer mit anderen Menschen sprechen. Sie brauchen oft Hilfe. Sie brauchen oft Beratung.

Ulrike Scharf sagte: Menschen verlieren manchmal ihr Gehör. Gehör bedeutet: die Fähigkeit zu hören. Dann sind sie sehr still. Dann sind sie sehr allein. Sie können nicht mehr gut am Leben teil-nehmen. Teilhabe bedeutet: Man macht bei etwas mit.

Man ist dabei und kann mit-bestimmen. Im Alter wird das Problem oft größer. Die Ministerin versprach: Wir hören diesen Menschen zu. Wir helfen diesen Menschen. Wir arbeiten mit vielen Stellen zusammen. Zum Beispiel mit Verbänden.

Verband bedeutet: Menschen leben zusammen an einem Ort. Sie haben gemeinsame Regeln und Aufgaben. Und mit dem Gesundheits-Ministerium. Es gibt ein Projekt in Bayern. Das Projekt hat einen langen Namen. Der Name ist: Verbesserung der Teilhabe.

Es geht um Senioren mit Hör-Behinderung. Senioren bedeutet: ältere Menschen. Meistens über 65 Jahre alt. Das Projekt gibt es seit Ende 2022. Das Projekt macht Schulungen. Schulungen bedeutet: Man lernt etwas Neues.

Ein Lehrer zeigt dir etwas. Das Projekt gibt Informationen. Ulrike Scharf sagte auch: Die Hilfen müssen besser werden. Zum Beispiel Pflege-Stütz-Punkte. Pflege-Stütz-Punkte bedeutet: Beratungs-Stellen für Pflege. Dort bekommst du Hilfe bei Fragen.