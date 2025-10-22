Christian Mürner und Udo Sierck: 2. Auflage des Buches Behinderung Chronik eines Jahrhunderts erschienen

Hamburg (kobinet)

Im Jahr 2012 gab es ein Buch. Das Buch ist von Christian Mürner. Und von Udo Sierck. Der Titel ist: Behinderung. Chronik eines Jahr-Hunderts. Chronik bedeutet: Ein Buch mit Geschichten.

Die Geschichten sind nach der Zeit geordnet. Jetzt gibt es eine neue Ausgabe. Ausgabe bedeutet: Eine neue Version von dem Buch. Die neue Ausgabe ist von 2025. Die neue Ausgabe hat mehr Inhalt.

In den 1980er Jahren war etwas wichtig: Menschen mit Behinderungen sprachen laut. Sie sagten ihre Meinung. Sie sagten ihre Meinung in der Öffentlichkeit. Öffentlichkeit bedeutet: Alle Menschen können es sehen und hören. Danach änderte sich etwas.

Die Leute dachten anders über Behinderung. Früher gab es Mitleid. Früher gab es Fürsorge. Fürsorge bedeutet: Geld vom Staat. Menschen bekommen das Geld. Wenn sie wenig Geld haben.

Heute ist das anders. Heute geht es um Rechte. Es geht um Selbst-Bestimmung. Selbst-bestimmung bedeutet: Man entscheidet für sich selbst. Man bestimmt über sein eigenes Leben. Es geht um Mit-Machen.

Im Jahr 1994 war etwas wichtig: Das Grund-Gesetz änderte sich. Das Grund-gesetz ist ein Buch mit wichtigen Regeln. Alle Menschen in Deutschland müssen sich daran halten. Im Grund-Gesetz steht jetzt: Niemand darf wegen Behinderung benachteiligt werden.

Benachteiligt bedeutet: Jemand wird schlechter behandelt. Schlechter als andere Menschen. Das war vor 30 Jahren. Was bedeutet das heute? Darüber schreiben die Autoren.

Heute gibt es eine neue Frage: Ist das Wort Behinderung noch richtig? Manche Leute sagen: Nein. Sie sagen: Inklusion ist wichtiger. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen.

Alle Menschen gehören dazu. Das Buch fragt: Ist das wirklich so? Die neue Ausgabe hat ein neues Kapitel. Kapitel bedeutet: Ein Teil von einem Buch. Das Kapitel heißt: Behinderungen wahr-nehmen. Das Kapitel hat 7 Teile.

Die Teile behandeln viele Themen. Zum Beispiel: Vielfalt und Gewalt. Oder: Teilhabe im Internet. Teilhabe bedeutet: Man macht bei etwas mit. Man ist dabei und kann mit-bestimmen.

Informationen zum Buch: Autoren: Christian Mürner und Udo Sierck Titel: Behinderung - Chronik eines Jahr-Hunderts Ausgabe: 2. erweiterte Ausgabe von 2025 Seiten: 216 Preis: 20 Euro

Es gibt auch eine digitale Version. Digital bedeutet: Informationen auf einem elektronischen Gerät speichern. Zum Beispiel auf einem Computer. Die digitale Version kann man am Computer lesen.