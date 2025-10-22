Christian Mürner und Udo Sierck: 2. Auflage des Buches Behinderung Chronik eines Jahrhunderts erschienen

Hamburg (kobinet)
Im Jahr 2012 gab es ein Buch.
Das Buch ist von Christian Mürner.
Und von Udo Sierck.
Der Titel ist: Behinderung.
Chronik eines Jahr-Hunderts.
Chronik bedeutet: Ein Buch mit Geschichten.
Die Geschichten sind nach der Zeit geordnet.
Jetzt gibt es eine neue Ausgabe.
Ausgabe bedeutet: Eine neue Version von dem Buch.
Die neue Ausgabe ist von 2025.
Die neue Ausgabe hat mehr Inhalt.
In den 1980er Jahren war etwas wichtig:
Menschen mit Behinderungen sprachen laut.
Sie sagten ihre Meinung.
Sie sagten ihre Meinung in der Öffentlichkeit.
Öffentlichkeit bedeutet: Alle Menschen können es sehen und hören.
Danach änderte sich etwas.
Die Leute dachten anders über Behinderung.
Früher gab es Mitleid.
Früher gab es Fürsorge.
Fürsorge bedeutet: Geld vom Staat.
Menschen bekommen das Geld.
Wenn sie wenig Geld haben.
Heute ist das anders.
Heute geht es um Rechte.
Es geht um Selbst-Bestimmung.
Selbst-bestimmung bedeutet: Man entscheidet für sich selbst.
Man bestimmt über sein eigenes Leben.
Es geht um Mit-Machen.
Im Jahr 1994 war etwas wichtig:
Das Grund-Gesetz änderte sich.
Das Grund-gesetz ist ein Buch mit wichtigen Regeln.
Alle Menschen in Deutschland müssen sich daran halten.
Im Grund-Gesetz steht jetzt:
Niemand darf wegen Behinderung benachteiligt werden.
Benachteiligt bedeutet: Jemand wird schlechter behandelt.
Schlechter als andere Menschen.
Das war vor 30 Jahren.
Was bedeutet das heute?
Darüber schreiben die Autoren.
Heute gibt es eine neue Frage:
Ist das Wort Behinderung noch richtig?
Manche Leute sagen: Nein.
Sie sagen: Inklusion ist wichtiger.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
Alle Menschen gehören dazu.
Das Buch fragt: Ist das wirklich so?
Die neue Ausgabe hat ein neues Kapitel.
Kapitel bedeutet: Ein Teil von einem Buch.
Das Kapitel heißt: Behinderungen wahr-nehmen.
Das Kapitel hat 7 Teile.
Die Teile behandeln viele Themen.
Zum Beispiel: Vielfalt und Gewalt.
Oder: Teilhabe im Internet.
Teilhabe bedeutet: Man macht bei etwas mit.
Man ist dabei und kann mit-bestimmen.
Informationen zum Buch:
Autoren: Christian Mürner und Udo Sierck
Titel: Behinderung - Chronik eines Jahr-Hunderts
Ausgabe: 2. erweiterte Ausgabe von 2025
Seiten: 216
Preis: 20 Euro
Es gibt auch eine digitale Version.
Digital bedeutet: Informationen auf einem elektronischen Gerät speichern.
Zum Beispiel auf einem Computer.
Die digitale Version kann man am Computer lesen.
Hier gibt es mehr Informationen zum Buch.
Hier können Sie das Buch bestellen.
Hamburg (kobinet) Im Jahr 2012 erschien das Buch von Christian Mürner und Udo Sierck mit dem Titel "Behinderung. Chronik eines Jahrhunderts" bei Beltz Juventa in Weinheim. Nun haben die beiden Autoren die Möglichkeit erhalten, eine gerade erschienene 2. Auflage mit einem umfangreichen Anhang 2025 zu publizieren. Im neuen Klappentext heißt es unter anderem: "In den 1980er-Jahren meldeten sich Menschen mit Behinderungen öffentlichkeitswirksam zu Wort. Darauf verschob sich der gesellschaftliche Diskurs allmählich von Mitleid und Fürsorge hin zu Partizipation, Rechten und Selbstbestimmung. In einer historischen Wendung wurde 1994 in das Grundgesetz aufgenommen, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Was bedeutet das 30 Jahre danach?"
„In der aktuellen Debatte wird gefragt, ob der Behinderungsbegriff noch zeitgemäß sei. Mit der Umsetzung der Inklusion verliere er an Bedeutung. Die Aufmerksamkeit für die gesellschaftliche Präsenz von Menschen mit Behinderungen bleibt bestehen. Sind Varianten der Teilhabe schon gleichbedeutend mit wirklicher Akzeptanz von Behinderung?“, heißt es weiter im Klappentext.
Die 2., erweiterte Auflage hat ein neues Kapitel unter dem Titel „Behinderungen wahrnehmen“ und behandelt in sieben Abschnitten die aktuellen Themen Diversität, öffentliche Präsenz, Körpererfahrung, Identitätspolitik, Macht und Gewalt, autoritäre Einstellungen sowie digitale Partizipation, wie Christian Mürner den kobinet-nachrichten mitteilte.
Angaben zum Buch:
Christian Mürner / Udo Sierck
Behinderung
Chronik eines Jahrhunderts
2., erweiterte Auflage
2025, 216 Seiten
Klappenbroschur, € 20,00
ISBN 978-3-7799-9065-9
Auch als E-Book erhältlich
Link zu weiteren Informationen und zur Bestellmöglichkeit im Internet
Hamburg (kobinet) Im Jahr 2012 erschien das Buch von Christian Mürner und Udo Sierck mit dem Titel "Behinderung. Chronik eines Jahrhunderts" bei Beltz Juventa in Weinheim. Nun haben die beiden Autoren die Möglichkeit erhalten, eine gerade erschienene 2. Auflage mit einem umfangreichen Anhang 2025 zu publizieren. Im neuen Klappentext heißt es unter anderem: "In den 1980er-Jahren meldeten sich Menschen mit Behinderungen öffentlichkeitswirksam zu Wort. Darauf verschob sich der gesellschaftliche Diskurs allmählich von Mitleid und Fürsorge hin zu Partizipation, Rechten und Selbstbestimmung. In einer historischen Wendung wurde 1994 in das Grundgesetz aufgenommen, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Was bedeutet das 30 Jahre danach?"
„In der aktuellen Debatte wird gefragt, ob der Behinderungsbegriff noch zeitgemäß sei. Mit der Umsetzung der Inklusion verliere er an Bedeutung. Die Aufmerksamkeit für die gesellschaftliche Präsenz von Menschen mit Behinderungen bleibt bestehen. Sind Varianten der Teilhabe schon gleichbedeutend mit wirklicher Akzeptanz von Behinderung?“, heißt es weiter im Klappentext.
Die 2., erweiterte Auflage hat ein neues Kapitel unter dem Titel „Behinderungen wahrnehmen“ und behandelt in sieben Abschnitten die aktuellen Themen Diversität, öffentliche Präsenz, Körpererfahrung, Identitätspolitik, Macht und Gewalt, autoritäre Einstellungen sowie digitale Partizipation, wie Christian Mürner den kobinet-nachrichten mitteilte.
Angaben zum Buch:
Christian Mürner / Udo Sierck
Behinderung
Chronik eines Jahrhunderts
2., erweiterte Auflage
2025, 216 Seiten
Klappenbroschur, € 20,00
ISBN 978-3-7799-9065-9
Auch als E-Book erhältlich
Link zu weiteren Informationen und zur Bestellmöglichkeit im Internet
Lesermeinungen