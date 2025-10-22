Menu Close

Christian Mürner und Udo Sierck: 2. Auflage des Buches Behinderung Chronik eines Jahrhunderts erschienen

Veröffentlicht am 22.10.2025 05:40 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Cover der 2. Auflage des Buchs Behinderung Chronic eines Jahrhunderts
Foto: BELTZ JUVENTA

Hamburg (kobinet) Im Jahr 2012 erschien das Buch von Christian Mürner und Udo Sierck mit dem Titel "Behinderung. Chronik eines Jahrhunderts" bei Beltz Juventa in Weinheim. Nun haben die beiden Autoren die Möglichkeit erhalten, eine gerade erschienene 2. Auflage mit einem umfangreichen Anhang 2025 zu publizieren. Im neuen Klappentext heißt es unter anderem: "In den 1980er-Jahren meldeten sich Menschen mit Behinderungen öffentlichkeitswirksam zu Wort. Darauf verschob sich der gesellschaftliche Diskurs allmählich von Mitleid und Fürsorge hin zu Partizipation, Rechten und Selbstbestimmung. In einer historischen Wendung wurde 1994 in das Grundgesetz aufgenommen, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Was bedeutet das 30 Jahre danach?"

„In der aktuellen Debatte wird gefragt, ob der Behinderungsbegriff noch zeitgemäß sei. Mit der Umsetzung der Inklusion verliere er an Bedeutung. Die Aufmerksamkeit für die gesellschaftliche Präsenz von Menschen mit Behinderungen bleibt bestehen. Sind Varianten der Teilhabe schon gleichbedeutend mit wirklicher Akzeptanz von Behinderung?“, heißt es weiter im Klappentext.

Die 2., erweiterte Auflage hat ein neues Kapitel unter dem Titel „Behinderungen wahrnehmen“ und behandelt in sieben Abschnitten die aktuellen Themen Diversität, öffentliche Präsenz, Körpererfahrung, Identitätspolitik, Macht und Gewalt, autoritäre Einstellungen sowie digitale Partizipation, wie Christian Mürner den kobinet-nachrichten mitteilte.

Angaben zum Buch:

Christian Mürner / Udo Sierck
Behinderung
Chronik eines Jahrhunderts
2., erweiterte Auflage
2025, 216 Seiten
Klappenbroschur, € 20,00
ISBN 978-3-7799-9065-9
Auch als E-Book erhältlich

Link zu weiteren Informationen und zur Bestellmöglichkeit im Internet

