Menu Close

bifos mit neuem Vorstandsmitglied und neuen Ideen

Veröffentlicht am 22.10.2025 05:45 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Logo des bifos
Logo des bifos
Foto: omp

Kassel (kobinet) Seit über 30 Jahren führt das Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) Veranstaltungen und Schulungen von behinderten Menschen für behinderte Menschen durch. Auch im Bereich der Forschung hat das von behinderten Menschen selbst geführte Institut immer wieder Akzente gesetzt. Bei der letzten Mitgliederversammlung am 18. Oktober 2025 in Kassel gab es nicht nur kleinere Veränderungen im Vorstand des bifos, sondern es wurden auch neue Initiativen diskutiert. Aktuell gibt es beim bifos eine Ausschreibung für ein Auffrischungsseminar in Sachen Peer Counseling mit dem Titel "Peer Counseling Refresh – Umgang mit Trauer und Tod (nicht nur) im Beratungskontext". Dieses findet am 14. November 2025 von 13.30 bis 17.45 Uhr und am 15. November 2025 von 9.30 bis 13.45 Uhr online statt. Anmeldungen sind noch möglich.

Bei der Wahl zum Vorstand des Vereins war das langjährige Vorstandsmitglied Anita Grießer nicht wieder zur Wahl angetreten. Für sie wurde Florian Preußger gewählt, der zukünftig die Geschicke des Vereins zusammen mit Prof. Dr. Gisela Hermes und Matthias Rösch lenken wird. Die Mitglieder des Vereins waren sich darin einig, dass die derzeitigen Bemühungen zum Empowerment behinderter Menschen, die Peer Counseling Schulungen und auch das Engagement im Bereich partizipative Forschung vonseiten des Instituts fortgesetzt werden sollen. Zukünftig sollen die Angebote noch besser auf die Bedarfe behinderter Menschen fokussiert werden, die in der Beratung, der Selbstvertretung oder Selbsthilfe aktiv sind. Das aktuelle Angebot zum Umgang mit Trauer in der Beratung ist eines dieser Angebote, wie Juliane Harms vom bifos mitteilte.

„Trauer und Verluste gehören zu den Belastungen im Leben, die uns vor besondere Herausforderungen stellen. Gerade im Peer Counseling tauchen Themen rund um Trauer, Sterben und Tod immer wieder auf – offen oder im Hintergrund. Umso wichtiger ist es, einen guten Umgang damit zu finden: für uns selbst und für die Menschen, die wir begleiten.“ So heißt es in der Ankündigung des neuen Seminars des Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos).

Link zur Anmeldung: Peer Counseling Fresh Up: Umgang mit Tod und Trauer (nicht nur) im Beratungskontext

Bei Fragen kann man sich an Juliane Harms vom bifos per E-Mail unter [email protected] wenden.

Link zu weiteren Infos

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x