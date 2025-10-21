Wie barrierefrei sind die Bahnhöfe in Österreich?

Wien (kobinet)

Die Grünen haben eine Frage gestellt. Eine Anfrage bedeutet: Eine Frage stellen. Man will etwas wissen. Deshalb fragt man jemanden. Sie wollten wissen: Wie viele Bahn-Höfe sind barriere-frei? Barriere-frei bedeutet: Es gibt keine Hindernisse.

Alle Menschen können überall hin-kommen. Ralph Schallmeiner ist ein Politiker. Er gehört zu den Grünen. Eine Partei ist eine Gruppe von Menschen. Sie haben die gleiche Meinung über Politik.

Der Verkehrs-Minister hat geantwortet. Ein Minister ist eine Person in der Regierung. Minister arbeiten für ein bestimmtes Thema. Der Verkehrs-Minister kümmert sich um Straßen und Züge. Er plant neue Wege für Autos und Busse. Peter Hanke ist der Minister.

Er gehört zur SPÖ. Das ist eine Partei in Österreich. Es gibt 490 barriere-freie Stationen. Stationen sind Halte-Stellen. Dort halten Züge oder Busse. Menschen steigen dort ein und aus.

Diese Stationen gehören zur ÖBB. ÖBB ist die Bahn in Österreich. In Österreich gibt es 1.200 Bahn-Höfe. Dort fahren Züge mit Menschen. 490 von 1.200 sind barriere-frei. Das sind nur 40 Prozent.

Prozent ist eine Zahl für Teile. 100 Prozent ist alles zusammen. 50 Prozent ist die Hälfte.

Der Minister sagt: 89 Prozent der Fahr-Gäste können barriere-freie Stationen nutzen. Fahr-Gäste sind Menschen in Zügen. Sie fahren mit. Sie haben eine Fahr-Karte gekauft. Das bedeutet: Große Bahn-Höfe sind gut ausgebaut. Ausgebaut bedeutet: Etwas wird besser gemacht.

Zum Beispiel: Ein Bahn-Hof bekommt einen Aufzug. Wichtige Bahn-Höfe sind barriere-frei. Kleine Bahn-Höfe haben Probleme. Besonders auf dem Land. Dort sind viele Stationen nicht barriere-frei.