Wie barrierefrei sind die Bahnhöfe in Österreich?

Veröffentlicht am 21.10.2025 05:50 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Sharepic mit Aufschrift:
Sharepic mit Aufschrift: "Barrierefreiheit? Ist eh schon fast alles barrierefrei" mit ÖBB Rahmenplan
Foto: BIZEPS/ChatGPT

Wien (kobinet) Laut der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des Abgeordneten Ralph Schallmeiner (GRÜNE) und der Antwort des österreichischen Verkehrsministers Peter Hanke (SPÖ) stehen in Österreich aktuell 490 barrierefreie Stationen im Netz der ÖBB-Infrastruktur AG zur Verfügung. Das entspricht – bezogen auf rund 1.200 Bahnhöfe und Haltestellen mit Personenverkehr – nur etwa 40 Prozent des Gesamtnetzes der Österreichischen Bundesbahnen, wie aus einem Artikel des österreichischen Online-Nachrichtendienstes BIZEPS hervorgeht. Der Verkehrsminister verweist jedoch darauf, dass 89 Prozent der täglichen Fahrgäste bereits barrierefreie Stationen nutzen können. "Das bedeutet: Vor allem große Bahnhöfe und Knotenpunkte sind heute gut ausgebaut, während viele kleinere Stationen, insbesondere im ländlichen Raum, weiterhin Defizite aufweisen", heißt es im BIZEPS-Bericht.

Link zum BIZEPS-Artikel mit weiteren Informationen

Ottmar Miles-Paul Nachricht

