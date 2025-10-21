VdK warnt mit offenem Brief an Abgeordnete vor Anstieg der Wohnungslosigkeit

Berlin (kobinet)

Die Regierung hat neue Pläne. Die Pläne sind für arme Menschen. Arme Menschen bekommen Geld vom Staat. Das Geld heißt: Grund-Sicherung. Das ist Geld vom Staat für Menschen ohne Geld.

Die Regierung will das Geld streichen. Das Geld für die Wohnung soll weg-fallen. Das Geld heißt: Kosten der Unterkunft. Das ist Geld für die Miete. Auch für Heizung und Wasser. Das Amt kann das bezahlen.

Der Sozial-Verband VdK ist dagegen. Das ist eine Gruppe von Menschen. Sie hilft anderen Menschen. Sie berät bei Problemen mit Ämtern. Sie kämpft für die Rechte von Menschen. Der VdK hat einen Brief geschrieben.

Der Brief geht an alle Politiker. Die Politiker arbeiten im Bundes-Tag. Das ist eine Gruppe von Menschen. Sie vertritt alle Bürger von Deutschland.

Verena Bentele ist die Chefin vom VdK. Sie sagt: Das ist gefährlich. Viele Menschen können ihre Miete nicht zahlen. Dann verlieren sie ihre Wohnung.

Vermieter wollen sichere Miete. Vermieter sind Personen. Sie vermieten eine Wohnung. Sie bekommen dafür Geld. Das Geld heißt Miete. Ohne Geld vom Staat gibt es keine Sicherheit.

Dann bekommen arme Menschen keine Wohnung mehr.

Viele Verbände haben Angst. Sie sagen: Mehr Menschen werden obdach-los. Das bedeutet: Eine Person hat keine Wohnung. Die Person lebt auf der Straße. Oder die Person schläft an einem anderen Ort. Diese Menschen haben dann keine Wohnung mehr.

Besonders gefährdet sind:

Behinderung bedeutet: Eine Person kann manche Sachen nicht so einfach machen. Manche Sachen sind schwieriger.

Verena Bentele bittet die Politiker: Denken Sie noch mal nach. Jeder Mensch hat ein Recht auf Würde. Das bedeutet: Jeder Mensch ist wichtig. Jeder Mensch hat Wert. Alle Menschen haben die gleichen Rechte.