Symposium diskutiert Wege zu mehr sozialer Teilhabe

Sehnde-Köthenwald (kobinet) Es gab ein Treffen bei Wahrendorff Wohnen. Das Treffen hieß: Breaking the Chains. Breaking the Chains ist englisch. Das spricht man so aus: Breking se tschäins. Das bedeutet auf Deutsch: Die Ketten brechen.

Ketten brechen bedeutet: Frei werden von Hindernissen. Etwa 200 Menschen kamen zu dem Treffen. Sie sprachen über wichtige Themen. Die Themen waren: Teilhabe und Inklusion. Teilhabe bedeutet: Man macht bei etwas mit. Man ist dabei.

Man kann mit-bestimmen. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Bei dem Treffen ging es um Menschen mit Behinderungen. Manche Menschen haben eine psychische Beeinträchtigung. Psychische Beeinträchtigung bedeutet: Die Seele ist krank.

Manche Menschen sind oft traurig. Oder sie haben Angst. Das kann das Leben schwer machen. Andere Menschen haben eine geistige Beeinträchtigung. Geistige Beeinträchtigung bedeutet: Das Denken fällt schwer. Manche Menschen lernen langsamer.

Sie brauchen mehr Hilfe im Alltag. Alle sollen gut mit-machen können. Es gab verschiedene Programm-Punkte. Programm-Punkte bedeutet: Die Teile von einer Veranstaltung. Zum Beispiel: Zuerst gibt es eine Rede. Dann kommt Musik.

Das sind verschiedene Programm-Punkte. Die Teilnehmer hörten Vorträge. Es gab Diskussionen in Runden. Und es gab einen Markt der Teilhabe. Markt der Teilhabe bedeutet: Ein Ort mit vielen Ständen. Dort zeigen verschiedene Gruppen ihre Arbeit.

Menschen können sich informieren. Sie können mit-machen. Dort konnten sich alle austauschen. Ziel war: Barrieren sollen verschwinden. Eine Barriere ist ein Hindernis. Das bedeutet: Etwas ist im Weg.

Thelke Scholz sprach bei dem Treffen. Sie sagte: Teilhabe ist wichtig für mich. Ich bin nicht nur eine Person mit Psychose-Erfahrung. Psychose-Erfahrung bedeutet: Manche Menschen erleben manchmal Dinge anders. Sie sehen Sachen. Andere Menschen sehen diese Sachen nicht.

Oder sie hören Sachen. Andere Menschen hören diese Sachen nicht. Das nennt man: Psychose-Erfahrung. Ich bin auch Mutter. Ich bin auch Wissenschaftlerin. Ich möchte mit-gestalten können.

Eyleen Besser sprach auch bei dem Treffen. Sie sagte: Wir brauchen mehr Offenheit. Wir brauchen mehr Toleranz. Toleranz bedeutet: Man akzeptiert andere Menschen. Man lässt andere sein wie sie sind. Man respektiert unterschiedliche Meinungen.

Menschen mit psychischen Erkrankungen brauchen Respekt. Das muss in der Gesellschaft normal werden. Gesellschaft bedeutet: Viele Menschen leben zusammen an einem Ort. Zum Beispiel: Alle Menschen in Deutschland. PD Dr. Uta Gühne erklärte ihren Plan. Verschiedene Bereiche müssen zusammen-arbeiten.

Es braucht barriere-freie Sozial-Räume. Sozial-Räume sind Orte. Dort treffen sich Menschen. Zum Beispiel: Cafés. Oder: Gemeinschafts-Häuser. Barriere-frei bedeutet: Alle Menschen können dort gut rein-kommen.

Auch Menschen mit Roll-Stuhl. Oder mit anderen Hilfs-Mitteln. Medizinische Hilfen und soziale Hilfen müssen zusammen-passen. Das ist wichtig für echte Inklusion. Andreas Landmann hatte eine große Idee. Er sagte: Wir müssen größer denken.