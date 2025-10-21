Menu Close

Grüne Fraktion Berlin hat Positionspapier für inklusive Ausbildung vorgestellt

Veröffentlicht am 21.10.2025 06:15 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Catrin Wahlen
Foto: Catrin Wahlen

Berlin (kobinet) Zum Start des neuen Ausbildungsjahres hat die Grüne Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. Oktober 2025 ihr Positionspapier für mehr Inklusion in der Ausbildung vorgestellt. Dazu kommentierten Klara Schedlich, Sprecherin für Berufliche Bildung, Tonka Wojahn, Sprecherin für Aus- und Weiterbildung und Fachkräftesicherung, und Catrin Wahlen das neue Positionspapier. Catrin Wahlen betonte beispielsweise: "Berlin darf nicht länger hinnehmen, dass Menschen, die einen Beruf erlernen wollen, daran gehindert werden. Wir wollen mit Inklusionslotsinnen an allen Jugendberufsagenturen sicherstellen, dass junge Menschen mit Behinderungen nicht mehr von Amt zu Amt geschickt werden, sondern ohne große Hürden und Umwege in Ausbildung und Arbeit kommen."

Klara Schedlich erklärte: „Inklusive Ausbildung ist kein Randthema, sondern Zukunftspolitik. Mit unserem Positionspapier wollen wir duale und theoriereduzierte Ausbildungsplätze stärken – damit junge Menschen mit Lernschwierigkeiten anerkannte Abschlüsse und somit echte Perspektiven auf dem ersten Arbeitsmarkt erhalten.“ Für Tonka Wojahn ist wichtig: „Wir wollen Lücken im System schließen und eine breite Aufmerksamkeit schaffen – mit einer landeseigenen Stiftung für inklusive Ausbildung. Sie fördert individuelle Bildungswege, unterstützt Betriebe bei der Zusatzqualifikation für Menschen mit Beeinträchtigungen und sorgt dafür, dass Barrieren nicht länger Karrieren verhindern. Es ist absurd, dass wir einerseits Fachkräftemangel haben und andererseits Menschen, die arbeiten wollen, daran hindern, einen Beruf auszuüben.“

Das Positionspapier ist hier zu finden.

Ottmar Miles-Paul Nachricht

