Eilmeldung/Sonderkolumne: Die Brandmauer zum Stadtbild

Der Link zur Kolumne: Wann haben Sie das letzte Mal einen schwer-behinderten Menschen gesehen?

Menschen mit Behinderung sollen nicht zu sehen sein?

Das Stadt-Bild zeigt: So sieht die Stadt aus.

Bald darf man vielleicht nicht mehr rauchen.

Man kann manche Sachen nicht so einfach machen.

Er fragt sich: Passe ich noch in die Stadt?

Ein Text in der Zeitung, in dem der Autor seine Meinung schreibt.

In der Innenstadt von Erfurt

Foto: sludgegulper (Creative Commons BY-SA 2.0)

Villmar-Weyer (kobinet) In seiner Sonderkolumne fragt sich Stephan Laux, ob er demnächst noch ins Stadtbild passt. Warum nur klettert Friedrich Merz regelmäßig über die angeblich von ihm selbst errichtete Brandmauer? Allzu hoch kann die nicht sein. Und der Mann misst fast zwei Meter. Vielleicht hat er auch heimlich ein paar Stufen eingebaut. Zur Not hilft ihm Jens Spahn bei der Spitzbubenleiter. Die Spitzbuben auf der anderen Seite brüllen ohnehin schon die ganze Zeit: "Die Mauer muss weg!" Nur diesmal ist es anders gemeint.

Ich selbst klettere ja gar nicht mehr über Mauern. Zu beeinträchtigt! Sonst sieht man mir meine Behinderung kaum an. Aber als Raucher werde ich bald auch aus dem Stadtbild verbannt sein. Da habe ich so eine Ahnung.

Aber zum Glück halte ich mich grundsätzlich nicht gerne im Bild großer Städte auf. Zu laut und zu viel Trubel. Dafür bin ich auch zu beeinträchtigt. Ins Stadtbild des Frankfurter Bankenviertels passe ich auch nicht. „Zu schlecht angezogen“, meint meine Frau.

Wenn es doch einmal sein muss, dann habe ich im Frankfurter Bahnhofsviertel schon ein etwas mulmiges Gefühl. Das gebe ich zu.

Ich war nur immer der Meinung, der Onlinehandel habe den Einzelhandel aus den Innenstädten gedrängt.

Aber vielleicht hat die Stadt ja auch über eBay Kleinanzeigen illegal eingewanderte Migranten und Clankriminelle zur Nutzung der leerstehenden Geschäftsgebäude eingeladen?

Fritz Merz und Jens Spahn erkennen übrigens illegal Eingewanderte auf den ersten Blick. Es fällt sofort auf, wenn jemand nicht ins Stadtbild von Meschede (im Sauerland) passt.

Bei Stadtbildproblematik muss ich an die Kolumne von Ralph Milewski denken. Wann haben Sie das letzte Mal einen schwerstbehinderten Menschen …

Ist das vielleicht der Grund für die schleppende Inklusion und die Tatsache, dass immer mehr Sondereinrichtungen für Menschen mit Behinderungen entstehen?

Weil behinderte Menschen nicht ins Stadtbild passen? Hat Marco Buschmann mit seiner Blockadepolitik schon mal über die Brandmauer gelugt, bevor die FDP sich bei Umfragen der von ihr so geliebten schwarzen Null genähert hat?

„Krüppel gegen Rechts“, bitte übernehmen Sie!