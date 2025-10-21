Menu Close

Eilmeldung/Sonderkolumne: Die Brandmauer zum Stadtbild

Veröffentlicht am 21.10.2025 19:56 von Stephan Laux in der Kategorie Kolumne (?)
Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email.
Erfurt Straßenbahn nr 517. Tatra KT4D 2-car set.Am Anger,Aug 1989 von sludgegulper
In der Innenstadt von Erfurt
Foto: sludgegulper (Creative Commons BY-SA 2.0)

Villmar-Weyer (kobinet) In seiner Sonderkolumne fragt sich Stephan Laux, ob er demnächst noch ins Stadtbild passt. Warum nur klettert Friedrich Merz regelmäßig über die angeblich von ihm selbst errichtete Brandmauer? Allzu hoch kann die nicht sein. Und der Mann misst fast zwei Meter. Vielleicht hat er auch heimlich ein paar Stufen eingebaut. Zur Not hilft ihm Jens Spahn bei der Spitzbubenleiter. Die Spitzbuben auf der anderen Seite brüllen ohnehin schon die ganze Zeit: "Die Mauer muss weg!" Nur diesmal ist es anders gemeint.

Ich selbst klettere ja gar nicht mehr über Mauern. Zu beeinträchtigt! Sonst sieht man mir meine Behinderung kaum an. Aber als Raucher werde ich bald auch aus dem Stadtbild verbannt sein. Da habe ich so eine Ahnung.

Aber zum Glück halte ich mich grundsätzlich nicht gerne im Bild großer Städte auf. Zu laut und zu viel Trubel. Dafür bin ich auch zu beeinträchtigt. Ins Stadtbild des Frankfurter Bankenviertels passe ich auch nicht. „Zu schlecht angezogen“, meint meine Frau.

Wenn es doch einmal sein muss, dann habe ich im Frankfurter Bahnhofsviertel schon ein etwas mulmiges Gefühl. Das gebe ich zu.

Ich war nur immer der Meinung, der Onlinehandel habe den Einzelhandel aus den Innenstädten gedrängt.

Aber vielleicht hat die Stadt ja auch über eBay Kleinanzeigen illegal eingewanderte Migranten und Clankriminelle zur Nutzung der leerstehenden Geschäftsgebäude eingeladen?

Fritz Merz und Jens Spahn erkennen übrigens illegal Eingewanderte auf den ersten Blick. Es fällt sofort auf, wenn jemand nicht ins Stadtbild von Meschede (im Sauerland) passt.

Bei Stadtbildproblematik muss ich an die Kolumne von Ralph Milewski denken. Wann haben Sie das letzte Mal einen schwerstbehinderten Menschen …

Ist das vielleicht der Grund für die schleppende Inklusion und die Tatsache, dass immer mehr Sondereinrichtungen für Menschen mit Behinderungen entstehen?

Weil behinderte Menschen nicht ins Stadtbild passen? Hat Marco Buschmann mit seiner Blockadepolitik schon mal über die Brandmauer gelugt, bevor die FDP sich bei Umfragen der von ihr so geliebten schwarzen Null genähert hat?

„Krüppel gegen Rechts“, bitte übernehmen Sie!

Stephan Laux Kolumne

Lesermeinungen

