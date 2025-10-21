Eilmeldung/Sonderkolumne: Die Brandmauer zum Stadtbild

Villmar-Weyer (kobinet)
Stephan Laux schreibt einen Text.
Der Text steht in der Zeitung.
Das nennt man: Kolumne.
Ein Text in der Zeitung, in dem der Autor seine Meinung schreibt.
Er fragt sich: Passe ich noch in die Stadt?
Die Brand-Mauer
Friedrich Merz redet oft von einer Brand-Mauer.
Eine Brand-Mauer ist eine dicke Wand.
Die Wand schützt vor Feuer.
Das Feuer kommt nicht durch die Wand.
Die Brand-Mauer soll die CDU schützen.
Die CDU ist eine Partei in Deutschland.
Die CDU soll getrennt von der AfD sein.
AfD ist eine Partei in Deutschland.
AfD bedeutet: Alternative für Deutschland.
Aber Merz klettert oft über die Mauer.
Die Mauer ist nicht sehr hoch.
Menschen mit Behinderung in der Stadt
Stephan Laux hat eine Behinderung.
Eine Behinderung macht Sachen schwierig.
Man kann manche Sachen nicht so einfach machen.
Man sieht die Behinderung nicht immer.
Er raucht auch.
Bald darf man vielleicht nicht mehr rauchen.
Das Rauchen ist dann in der Stadt verboten.
Dann passt er nicht mehr ins Stadt-Bild.
Das Stadt-Bild zeigt: So sieht die Stadt aus.
Zum Stadt-Bild gehören Häuser und Straßen.
Auch Parks und Plätze gehören dazu.
Wer passt ins Stadt-Bild?
In Frankfurt gibt es viele Banken.
Dort arbeiten Menschen mit teuren Anzügen.
Stephan Laux trägt keine teuren Anzüge.
Seine Frau sagt: Du bist schlecht angezogen.
Also passt er nicht ins Stadt-Bild.
Das Problem mit der Inklusion
Inklusion bedeutet: Alle Menschen gehören dazu.
Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
Aber die Inklusion geht nur langsam voran.
Es gibt immer mehr Sonder-Einrichtungen.
Sonder-Einrichtungen sind besondere Gebäude.
In den Gebäuden bekommen Menschen Hilfe.
Zum Beispiel: Werkstätten für Menschen mit Behinderung.
In Sonder-Einrichtungen leben nur Menschen mit Behinderung.
Vielleicht ist das so:
Menschen mit Behinderung sollen nicht zu sehen sein?
Ralph Milewski hat dazu eine Kolumne geschrieben.
Der Link zur Kolumne: Wann haben Sie das letzte Mal einen schwer-behinderten Menschen gesehen?
Politik und Brand-Mauern
Marco Buschmann ist von der FDP.
Die FDP ist eine Partei in Deutschland.
FDP ist die Abkürzung für Freie Demokratische Partei.
Die FDP hat viele Gesetze blockiert.
Blockiert bedeutet: Die Gesetze wurden gestoppt.
Jetzt bekommt die FDP wenige Stimmen.
Das zeigen Umfragen.
Bei Umfragen werden Menschen befragt.
Die Menschen beantworten Fragen.
Fast null Prozent wollen die FDP wählen.
Stephan Laux fragt zum Schluss:
Krüppel gegen Rechts - bitte übernehmen Sie!
Das bedeutet: Menschen mit Behinderung sollen sich wehren.
Villmar-Weyer (kobinet) In seiner Sonderkolumne fragt sich Stephan Laux, ob er demnächst noch ins Stadtbild passt. Warum nur klettert Friedrich Merz regelmäßig über die angeblich von ihm selbst errichtete Brandmauer? Allzu hoch kann die nicht sein. Und der Mann misst fast zwei Meter. Vielleicht hat er auch heimlich ein paar Stufen eingebaut. Zur Not hilft ihm Jens Spahn bei der Spitzbubenleiter. Die Spitzbuben auf der anderen Seite brüllen ohnehin schon die ganze Zeit: "Die Mauer muss weg!" Nur diesmal ist es anders gemeint.
Ich selbst klettere ja gar nicht mehr über Mauern. Zu beeinträchtigt! Sonst sieht man mir meine Behinderung kaum an. Aber als Raucher werde ich bald auch aus dem Stadtbild verbannt sein. Da habe ich so eine Ahnung.
Aber zum Glück halte ich mich grundsätzlich nicht gerne im Bild großer Städte auf. Zu laut und zu viel Trubel. Dafür bin ich auch zu beeinträchtigt. Ins Stadtbild des Frankfurter Bankenviertels passe ich auch nicht. „Zu schlecht angezogen“, meint meine Frau.
Wenn es doch einmal sein muss, dann habe ich im Frankfurter Bahnhofsviertel schon ein etwas mulmiges Gefühl. Das gebe ich zu.
Ich war nur immer der Meinung, der Onlinehandel habe den Einzelhandel aus den Innenstädten gedrängt.
Aber vielleicht hat die Stadt ja auch über eBay Kleinanzeigen illegal eingewanderte Migranten und Clankriminelle zur Nutzung der leerstehenden Geschäftsgebäude eingeladen?
Fritz Merz und Jens Spahn erkennen übrigens illegal Eingewanderte auf den ersten Blick. Es fällt sofort auf, wenn jemand nicht ins Stadtbild von Meschede (im Sauerland) passt.
Bei Stadtbildproblematik muss ich an die Kolumne von Ralph Milewski denken. Wann haben Sie das letzte Mal einen schwerstbehinderten Menschen …
Ist das vielleicht der Grund für die schleppende Inklusion und die Tatsache, dass immer mehr Sondereinrichtungen für Menschen mit Behinderungen entstehen?
Weil behinderte Menschen nicht ins Stadtbild passen? Hat Marco Buschmann mit seiner Blockadepolitik schon mal über die Brandmauer gelugt, bevor die FDP sich bei Umfragen der von ihr so geliebten schwarzen Null genähert hat?
„Krüppel gegen Rechts“, bitte übernehmen Sie!
