Trauer um österreichische Behindertenrechtsaktivistin Roswitha Schachinger



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Wien (kobinet) Roswitha Schachinger ist gestorben. Sie wurde am 21. November 1968 geboren. Sie starb am 18. Oktober 2024. Sie wurde 56 Jahre alt. Sie war lange sehr krank. Roswitha Schachinger kam aus Nieder-Österreich. Sie lebte in Wien. Sie hatte eine Behinderung. Sie lebte mit persönlicher Assistenz. Persönliche Assistenz bedeutet: Ein Mensch hilft einem anderen Menschen. Die Hilfe ist für jeden Tag. Zum Beispiel beim Anziehen. Oder beim Einkaufen. Roswitha Schachinger half behinderten Menschen. Sie kämpfte für ihre Rechte. Sie wollte: Alle Menschen sollen selbst bestimmen. Ihr Leit-Satz war: Selbst-Bestimmung ist ein Menschen-Recht. Ein Leit-Satz ist ein wichtiger Satz. Er zeigt: Das ist uns wichtig. Selbst-Bestimmung bedeutet: Man entscheidet für sich selbst. Man bestimmt über sein eigenes Leben. Selbst-Bestimmung ist kein Privileg. Ein Privileg ist ein besonderer Vorteil. Manche Menschen haben diesen Vorteil. Andere Menschen haben ihn nicht. Im Jahr 1994 half sie mit. Da entstand das Wiener Zentrum für selbst-bestimmtes Leben. Sie gründete die WAG Assistenz-Genossenschaft mit. Genossenschaft bedeutet: Menschen arbeiten zusammen. Sie helfen sich gegenseitig. WAG bedeutet: Wiener Assistenz-Genossenschaft. Dort war sie Chefin. Sie war Vize-Präsidentin vom Österreichischen Behinderten-Rat. Vize-Präsidentin bedeutet: Sie war die Nummer 2. Sie half der Präsidentin bei der Arbeit. Wenn die Präsidentin nicht da war: Die Vize-Präsidentin machte die Arbeit. Im November 2024 bekam sie einen Preis. Der Preis heißt: Dr. Elisabeth Wundsam-Hartig-Preis. Sie bekam den Preis für ihren Einsatz. Einsatz bedeutet: Sie hat viel gearbeitet. Sie hat anderen Menschen geholfen. Sie setzte sich für Selbst-Bestimmung ein. Sie wollte nicht im Mittel-Punkt stehen. Aber sie war sehr wichtig. Sie hat über viele Jahre viel bewegt. Viele Menschen trauern um sie. Die Trauer geht über Österreich hinaus. Die Nachrichten-Seite BIZEPS hat über sie geschrieben. BIZEPS ist eine Internet-Seite aus Österreich. Dort steht: Roswitha Schachinger war klar. Sie war warm-herzig. Warm-herzig bedeutet: Sie war freundlich. Sie war gut zu anderen Menschen. Sie konnte Probleme mutig ansprechen. Sie konnte Menschen Hoffnung geben. Viele Menschen haben von ihr gelernt. Sie zeigte: Man soll für seine Überzeugung ein-stehen. Überzeugung bedeutet: Das glaube ich fest. Das ist mir wichtig. Dafür kämpfe ich. Ihr Glaube an Inklusion war stark. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Ihre Beharrlichkeit wird fehlen. Beharrlichkeit bedeutet: Sie gab nicht auf. Sie machte immer weiter. Hier gibt es mehr Infos über Roswitha Schachinger Hier gibt es Infos über den Preis Hier kann man eine Rede von ihr sehen Die Rede war bei einer Demo. Die Demo war am 28. September 2022. Bei der Demo ging es um Inklusion. Roswitha Schachinger

Foto: BIZEPS

Wien (kobinet) Das Leben von Roswitha Schachinger war von ihrem Engagement für die Selbstbestimmung und für die Rechte behinderter Menschen geprägt. Auch wenn sie sich ungern in die erste Reihe stellte, prägte sie über Jahrzehnte hinweg entscheidend die Aktivitäten der österreichischen Behindertenbewegung. Sie wirkte bereits 1994 bei der Gründung des Wiener Zentrums für selbstbestimmtes Leben entscheidend mit. Die Vizepräsidentin des Österreichischen Behindertenrats, geschäftsführende Vorständin der WAG Assistenzgenossenschaft und Preisträgerin des Dr. Elisabeth Wundsam-Hartig-Preises für selbstbestimmtes Leben, die am 21. November 1968 geboren wurde, verstarb am 18. Oktober 2024. Die Trauer über diesen Verlust einer liebevollen und engagierten Person reicht weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Mit tiefer Betroffenheit und großem Respekt nehmen wir Abschied von Roswitha Schachinger, die nach langer, schwerer Krankheit am 18. Oktober 2025 im Alter von 56 Jahren verstorben ist. Bis zuletzt hat sie sich mit ganzer Kraft und unerschütterlicher Hingabe für die Anliegen und Rechte von Menschen mit Behinderungen eingesetzt. Roswitha Schachinger wurde in Niederösterreich geboren und war in Wien zu Hause. Sie lebte mit persönlicher Assistenz und setzte sich bis zuletzt unter anderem dafür ein, dass alle Menschen, die persönliche Assistenz benötigen, diese auch bekommen“, heißt es in einem Beitrag des österreichischen Online-Nachrichtendienstes BIZEPS. Ihr Leitsatz war: „Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht – kein Privileg.“ Erst im November 2024 wurde Roswitha Schachinger, die auch Gründungsmitglied der Wiener Assistenzgenossenschaft (WAG) war, der Dr.-Elisabeth-Wundsam-Hartig-Preis für selbstbestimmtes Leben in der Kategorie „außergewöhnlicher persönlicher Einsatz zur Förderung der Selbstbestimmung behinderter Menschen“ verliehen. „Diese Auszeichnung würdigt ihr lebenslanges Engagement, mit dem sie unermüdlich für die Rechte, die Teilhabe und die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen eingetreten ist. Roswitha verband Klarheit mit Wärme. Sie konnte Missstände unerschrocken benennen und zugleich Hoffnung schenken. Viele Menschen haben durch sie gelernt, mit Haltung, Herz und Mut für ihre Überzeugungen einzustehen. Ihre Beharrlichkeit und ihr unerschütterlicher Glaube an Inklusion werden uns fehlen“, heißt es weiter im BIZEPS-Beitrag mit weiteren Informationen zum Leben und Wirken von Roswitha Schachinger. Link zum BIZEPS-Beitrag über die Trauer um Roswitha Schachinger Link zur Rede von Roswitha Schachinger bei der Inklusionsdemo vom 28. September 2022 auf YouTube

Roswitha Schachinger

Foto: BIZEPS

Link zum BIZEPS-Beitrag über die Trauer um Roswitha Schachinger

Link zur Rede von Roswitha Schachinger bei der Inklusionsdemo vom 28. September 2022 auf YouTube