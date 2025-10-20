Tipps zur Stellensuche und Bewerbung mit Behinderungen

BONN (kobinet)
Sie suchen eine Arbeits-Stelle?
Sie haben eine Behinderung?
Das macht manche Sachen schwierig.
Dann gibt es oft besondere Fragen.
Zum Beispiel: Kann ich die Arbeit machen?
Passt die Arbeit zu meiner Behinderung?
Es gibt ein Netz-Werk für Menschen mit Behinderung.
Das ist eine Gruppe von Menschen.
Sie haben den gleichen Beruf.
Sie helfen sich gegenseitig.
Das Netz-Werk hilft bei der Suche nach Arbeit.
Es gibt eine Veranstaltung dazu.
Das ist ein Treffen.
Viele Menschen kommen zusammen.
Sie lernen etwas Neues.
Die Veranstaltung ist online.
Das bedeutet: Im Internet.
Du brauchst einen Computer oder ein Handy.
Du kannst von zu Hause mit-machen.
In der Veranstaltung geht es um:
Wie bewerbe ich mich richtig?
Eine Bewerbung schreibst du für einen neuen Job.
Du schreibst: Was kannst du gut?
Du schreibst auch: Wo hast du schon gearbeitet?
Was muss ich bei der Bewerbung beachten?
Wie kann ich meine Chancen verbessern?
Die Veranstaltung ist am 11. November 2025.
Sie ist von 13 Uhr bis 14 Uhr 30.
Das sind eineinhalb Stunden.
Sie brauchen das Programm Microsoft Teams.
Damit kannst du andere Menschen sehen.
Du kannst mit anderen Menschen sprechen.
Zuerst gibt es einen Vortrag.
Das ist eine Rede vor Menschen.
Jemand spricht über ein Thema.
Er kennt das Thema gut.
Danach können Sie Fragen stellen.
Sie können über Ihre Bewerbung sprechen.
Sie wollen mit-machen?
Dann melden Sie sich an.
Sie können sich bis zum 28. Oktober 2025 anmelden.
Die Anmeldung geht über dieses Online-Formular.
Das ist wie ein Frage-Bogen im Internet.
Du füllst Felder am Computer aus.
Du schreibst zum Beispiel: Wie heißt du?
Dann schickst du das Formular ab.
BONN (kobinet) Die Suche nach der passenden Arbeitsstelle und das erfolgreiche Durchlaufen des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens ist das Ziel der Bemühungen eines jeden Bewerbers. Für Arbeitsuchende mit Behinderungen kann dieser berufliche Einmündungsprozess besondere Fragen, Herausforderungen und Barrieren aufwerfen, wenn es um die Vereinbarkeit von Arbeitsanforderungen mit den eigenen Beeinträchtigungen geht. Das digitale inklusive Expertinnen- und Experten-Netzwerk sowie der Arbeitgeber-Service für schwerbehinderte Akademiker will dazu in der anderthalbstündigen virtuellen Veranstaltung einerseits die Auseinandersetzung mit behinderungsspezifischen Fragestellungen und Besonderheiten im Bewerbungs- und im beruflichen Einmündungsprozess in den Vordergrund stellen. Andererseits sollen durch das gezielte Briefing der Teilnehmenden Optimierungspotenziale aufgezeigt werden, um die Erfolgschancen bei zukünftigen Bewerbungsvorhaben zu verbessern.
Diese Veranstaltung findet am Dienstag, dem 11. November 2025, in der Zeit von 13:00 bis 14:30 Uhr via Microsoft Teams statt. Neben dem Fachvortrag gibt es im Anschluss die Möglichkeit, in einen interaktiven Austausch zu gehen, bei dem individuelle und weiterführende Fragen rund um die Stellenfindung und das Bewerbungsverfahren im Fokus stehen.
Interessentinnen und Interessenten können sich dazu bis zum 28.10.2025 über dieses Online-Formular anmelden.
BONN (kobinet) Die Suche nach der passenden Arbeitsstelle und das erfolgreiche Durchlaufen des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens ist das Ziel der Bemühungen eines jeden Bewerbers. Für Arbeitsuchende mit Behinderungen kann dieser berufliche Einmündungsprozess besondere Fragen, Herausforderungen und Barrieren aufwerfen, wenn es um die Vereinbarkeit von Arbeitsanforderungen mit den eigenen Beeinträchtigungen geht. Das digitale inklusive Expertinnen- und Experten-Netzwerk sowie der Arbeitgeber-Service für schwerbehinderte Akademiker will dazu in der anderthalbstündigen virtuellen Veranstaltung einerseits die Auseinandersetzung mit behinderungsspezifischen Fragestellungen und Besonderheiten im Bewerbungs- und im beruflichen Einmündungsprozess in den Vordergrund stellen. Andererseits sollen durch das gezielte Briefing der Teilnehmenden Optimierungspotenziale aufgezeigt werden, um die Erfolgschancen bei zukünftigen Bewerbungsvorhaben zu verbessern.
Diese Veranstaltung findet am Dienstag, dem 11. November 2025, in der Zeit von 13:00 bis 14:30 Uhr via Microsoft Teams statt. Neben dem Fachvortrag gibt es im Anschluss die Möglichkeit, in einen interaktiven Austausch zu gehen, bei dem individuelle und weiterführende Fragen rund um die Stellenfindung und das Bewerbungsverfahren im Fokus stehen.
Interessentinnen und Interessenten können sich dazu bis zum 28.10.2025 über dieses Online-Formular anmelden.
Lesermeinungen