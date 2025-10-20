Menu Close

Tipps zur Stellensuche und Bewerbung mit Behinderungen

Veröffentlicht am 20.10.2025 14:27 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Zeichnung mit acht Portraits von denen eines mit einem roten Kreis gekennzeichnet ist und eine Hand deutet die Auswahl dieser Person an
Auswahl für die richtige Arbeit die richtige Person
BONN (kobinet) Die Suche nach der passenden Arbeitsstelle und das erfolgreiche Durchlaufen des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens ist das Ziel der Bemühungen eines jeden Bewerbers. Für Arbeitsuchende mit Behinderungen kann dieser berufliche Einmündungsprozess besondere Fragen, Herausforderungen und Barrieren aufwerfen, wenn es um die Vereinbarkeit von Arbeitsanforderungen mit den eigenen Beeinträchtigungen geht. Das digitale inklusive Expertinnen- und Experten-Netzwerk sowie der Arbeitgeber-Service für schwerbehinderte Akademiker will dazu in der anderthalbstündigen virtuellen Veranstaltung einerseits die Auseinandersetzung mit behinderungsspezifischen Fragestellungen und Besonderheiten im Bewerbungs- und im beruflichen Einmündungsprozess in den Vordergrund stellen. Andererseits sollen durch das gezielte Briefing der Teilnehmenden Optimierungspotenziale aufgezeigt werden, um die Erfolgschancen bei zukünftigen Bewerbungsvorhaben zu verbessern.

Diese Veranstaltung findet am Dienstag, dem 11. November 2025, in der Zeit von 13:00 bis 14:30 Uhr via Microsoft Teams statt. Neben dem Fachvortrag gibt es im Anschluss die Möglichkeit, in einen interaktiven Austausch zu gehen, bei dem individuelle und weiterführende Fragen rund um die Stellenfindung und das Bewerbungsverfahren im Fokus stehen.

Interessentinnen und Interessenten können sich dazu bis zum 28.10.2025 über dieses Online-Formular anmelden.

