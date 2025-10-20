Tipps zur Stellensuche und Bewerbung mit Behinderungen

BONN (kobinet)

Sie suchen eine Arbeits-Stelle? Sie haben eine Behinderung? Das macht manche Sachen schwierig. Dann gibt es oft besondere Fragen. Zum Beispiel: Kann ich die Arbeit machen? Passt die Arbeit zu meiner Behinderung?

Es gibt ein Netz-Werk für Menschen mit Behinderung. Das ist eine Gruppe von Menschen. Sie haben den gleichen Beruf. Sie helfen sich gegenseitig. Das Netz-Werk hilft bei der Suche nach Arbeit. Es gibt eine Veranstaltung dazu.

Das ist ein Treffen. Viele Menschen kommen zusammen. Sie lernen etwas Neues. Die Veranstaltung ist online. Das bedeutet: Im Internet. Du brauchst einen Computer oder ein Handy.

Du kannst von zu Hause mit-machen. In der Veranstaltung geht es um: Wie bewerbe ich mich richtig? Eine Bewerbung schreibst du für einen neuen Job. Du schreibst: Was kannst du gut? Du schreibst auch: Wo hast du schon gearbeitet?

Was muss ich bei der Bewerbung beachten? Wie kann ich meine Chancen verbessern? Die Veranstaltung ist am 11. November 2025. Sie ist von 13 Uhr bis 14 Uhr 30. Das sind eineinhalb Stunden. Sie brauchen das Programm Microsoft Teams.

Damit kannst du andere Menschen sehen. Du kannst mit anderen Menschen sprechen. Zuerst gibt es einen Vortrag. Das ist eine Rede vor Menschen. Jemand spricht über ein Thema. Er kennt das Thema gut.

Danach können Sie Fragen stellen. Sie können über Ihre Bewerbung sprechen. Sie wollen mit-machen? Dann melden Sie sich an. Sie können sich bis zum 28. Oktober 2025 anmelden. Die Anmeldung geht über dieses Online-Formular.