Neue Dokumentation zum Seminar „Perspektivwechsel: Inklusion in der Bildenden Kunst“ veröffentlicht

Veröffentlicht am 20.10.2025 11:32 von Ralph Milewski in der Kategorie Nachricht (?)
Eingang einer BBK Galerie schwarz-weiß Bild
Foto: Ralph Milewski

Berlin (kobinet) Im aktuellen Newsletter des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) wird auf die Veröffentlichung der schriftlichen Dokumentation zum Seminar "Perspektivwechsel: Inklusion in der Bildenden Kunst" hingewiesen. Das vom British Council initiierte und gemeinsam mit dem BBK Bundesverband, dem Deutschen Künstlerbund und der IGBK organisierte Seminar fand am 28. März 2025 in der Berlinischen Galerie statt. Das Format befasste sich mit Fragen des strukturellen Gatekeepings in der künstlerischen Ausbildung und Praxis und legte den Schwerpunkt auf die Förderung von Inklusion innerhalb der Künstlerverbände. Die nun erschienene Dokumentation wurde von den beteiligten Verbänden erstellt. Sie fasst zentrale Beiträge und Ergebnisse des Seminartags zusammen und ergänzt diese um weiterführende Links und Materialien.

Sowohl die Videomitschnitte des Seminartags als auch das vollständige PDF-Dokument sind inzwischen online abrufbar. Während die Veranstaltung selbst vor allem der internen Reflexion diente, greifen die veröffentlichten Materialien nun auch Themen auf, die im Verlauf der öffentlichen Nachdiskussion aufgekommen sind – etwa die Frage nach struktureller Teilhabe, nach der Gefahr geschlossener Inklusionsräume und nach der Rolle der Verbände im Prozess nachhaltiger Öffnung.

Mit der Veröffentlichung soll das Thema Inklusion weiter in die Arbeit der beteiligten Künstlerverbände und ihrer Netzwerke getragen werden.

Links:

* Videodokumentation: [klick]

* Schriftliche Dokumentation (PDF): [klick]

Ralph Milewski Nachricht

