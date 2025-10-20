Neue Dokumentation zum Seminar „Perspektivwechsel: Inklusion in der Bildenden Kunst“ veröffentlicht

Der BBK hat ein Seminar gemacht. BBK ist kurz für: Bundes-Verband Bildender Künstler. Das ist eine große Gruppe aus ganz Deutschland. In der Gruppe sind viele Künstler und Künstler-Gruppen. Sie arbeiten zusammen. Bildende Künstler machen Kunst zum Ansehen und Anfassen.

Das Seminar war am 28. März 2025. Es war in der Berlinischen Galerie. Die Galerie ist in Berlin. Eine Galerie ist ein Haus für Kunst. Dort kann man Kunst-Werke ansehen.

Das Thema war: Inklusion in der Kunst. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Auch Menschen mit Behinderung machen mit.

Jetzt gibt es eine Dokumentation. Das bedeutet: Wichtige Dinge wurden aufgeschrieben. Man kann später alles noch einmal lesen. Die Dokumentation ist vom Seminar. Darin steht: Was wurde besprochen.

Es gibt die Dokumentation als Video. Es gibt die Dokumentation als PDF-Datei. Eine PDF-Datei ist eine Computer-Datei zum Lesen. Man kann sie auf jedem Computer öffnen.

Beim Seminar gab es wichtige Fragen: Wie können alle Künstler mit-machen? Was machen Künstler-Verbände für Inklusion? Künstler-Verbände sind Gruppen von Künstlern. Die Künstler helfen sich gegenseitig. Wie können Menschen mit Behinderung dabei sein?

Das Seminar haben mehrere Verbände gemacht: Der British Council. Das ist eine Organisation aus Groß-Britannien. Sie fördert Kultur und Bildung. Der BBK Bundes-Verband. Der Deutsche Künstler-Bund.

Das ist ein Verein für Künstler. Und die IGBK. IGBK bedeutet: Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste. Das ist ein Verein für Künstler-Rechte.