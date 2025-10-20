FRECH + FREI: 50 Jahre Kämpfe der Behindertenbewegung – Neues Buch von Udo Sierck

Hamburg (kobinet)

Es gibt ein neues Buch. Das Buch heißt: FRECH + FREI. Der Unter-Titel ist: 50 Jahre Kämpfe der Behinderten-Bewegung. Behinderten-Bewegung bedeutet: Menschen mit Behinderung kämpfen zusammen. Sie wollen die gleichen Rechte haben. Sie wollen selbst über ihr Leben bestimmen.

Udo Sierck hat das Buch geschrieben. Das Buch erzählt eine wichtige Geschichte. Es geht um Menschen mit Behinderung. Diese Menschen haben für ihre Rechte gekämpft. Das war seit den 1970er Jahren. Sie wollten selbst-bestimmt leben.

Selbst-bestimmt leben bedeutet: Du entscheidest alleine über dein Leben. Niemand sagt dir, was du tun sollst. Im Buch steht viel über Kämpfe. Im Buch steht viel über Proteste. Menschen mit Behinderung haben demonstriert. Sie haben Theater besetzt.

Sie haben Rat-Häuser besetzt. Sie wollten Bus und Bahn ohne Barrieren nutzen. Eine Barriere ist ein Hindernis. Das bedeutet: Etwas ist im Weg. Sie haben gegen unfaire Urteile gekämpft. Die Urteile kamen von Gerichten.

Ein Gericht ist ein Ort. Dort entscheiden Menschen: Was ist erlaubt? Was ist verboten? Das Buch erinnert an schlimme Zeiten. Es geht um die Nazi-Zeit. Nazi-Zeit bedeutet: Das sind die Jahre von 1933 bis 1945.

Das war in Deutschland. Die Nazis hatten damals die Macht. Sie haben viele Menschen getötet. Das war eine sehr schlimme Zeit. Damals wurden Menschen mit Behinderung ermordet. Das Buch zeigt: Solche Gefahren gibt es heute noch.

Zum Beispiel durch bestimmte Gen-Tests. Gen-Test bedeutet: Ärzte untersuchen dein Erb-Gut. Das Erb-Gut zeigt, wie dein Körper ist. Der Test zeigt mögliche Krankheiten. Das Buch erzählt vom Erfolg im Grund-Gesetz. Artikel 2 vom Grund-gesetz bedeutet: Alle Menschen sind frei.

Jeder darf selbst über sein Leben bestimmen. Heute stehen Rechte im Grund-Gesetz. Das sind Rechte für Menschen mit Behinderung. Das war ein langer Weg. Das war ein schwerer Weg. Aber es gibt neue Gefahren.

Rechts-radikale Ideen werden wieder stärker. Rechts-radikal bedeutet: Eine Person denkt extrem. Die Person findet: Manche Menschen sind mehr wert. Andere Menschen sind weniger wert. Das ist gegen unsere Grund-Rechte. Das Buch ist am 1. Oktober 2025 erschienen.

Der Verlag heißt: Assoziation A. Das Buch hat 152 Seiten. Es hat viele Bilder. Das sind Bilder von Plakaten. Das sind Bilder von Zeitungen. Die ISBN-Nummer ist: 978-3-86241-514-4.

Die Internationale Standard-Buch-Nummer ist eine Nummer. Die Nummer steht auf jedem Buch. Man kann damit das Buch erkennen. Das Buch kostet 18 Euro. Man kann es im Buch-Handel kaufen. Mehr Infos gibt es bei Thalia.