FRECH + FREI: 50 Jahre Kämpfe der Behindertenbewegung – Neues Buch von Udo Sierck

Veröffentlicht am 20.10.2025 10:43 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Cover des Buches
Cover des Buches "Frech + Frei: 50 Jahre Kämpfe der Behindertenbewegung" von Udo Sierck
Foto: Verlag Assoziation A

Hamburg (kobinet) "FRECH + FREI: 50 Jahre Kämpfe der Behindertenbewegung", so lautet der Titel des neuen Buches von Udo Sierck. "Dieses Buch erzählt vom Widerstand einer sich entwickelnden Selbstbestimmt-Leben-Bewegung seit Mitte der 1970er-Jahre: Es berichtet von der permanenten Auseinandersetzung mit gängigen Normen, Werten und Körperidealen, verbunden mit Hinweisen auf tabuisierte Spuren der nationalsozialistischen Vergangenheit. Es erinnert an Demonstrationen gegen behindertenfeindliche Gerichtsurteile und an Bühnen- und Rathausbesetzungen, dokumentiert Proteste für die barrierefreie Nutzung von Bus und Bahn und zeichnet die Gegenwehr gegen neue ‚Euthanasie'-Forderungen und die Selektion durch humangenetische Techniken nach. Es skizziert den steinigen Weg, bis die Behindertenrechte Eingang in das Grundgesetz fanden, und warnt vor einem drohenden Rollback durch das Erstarken rechtsradikaler Denkweisen", heißt es in der Ankündigung des Buches.

Das am 1. Oktober 2025 im Verlag Assoziation A erschienene, 152 Seiten starke, mit Plakaten, Flugblättern und Zeitungsartikeln bebilderte Taschenbuch mit der ISBN-Nummer 978-3-86241-514-4 erzählt vom Widerstand einer sich entwickelnden Selbstbestimmt-Leben-Bewegung seit Mitte der 1970er-Jahre.

Das Buch, das über den Buchhandel bezogen werden kann, kostet 18 €. Weitere Informationen und die Bestellmöglichkeit gibt es beispielsweise bei Thalia unter folgendem Link:

https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1074998358

Ottmar Miles-Paul Nachricht

