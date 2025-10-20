Menu Close

Förderung für „Gemeinsame Modellvorhaben“

Veröffentlicht am 20.10.2025 14:45 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Wappen Bundesland Niedersachsen
Wappen Niedersachsen
Foto: Gemeinfrei, public domain

HANNOVER (kobinet) Mit einer neuen Förderrichtlinie für "Gemeinsame Modellvorhaben" möchte Niedersachsen zusammen mit den Pflegekassen Projekte in ganz Niedersachsen unterstützen, die die Lebensqualität von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen etwa durch die Einbindung und Stärkung der Quartiers- und Dorfgemeinschaft verbessern.

So sollen innovative Ansätze dafür sorgen, dass die Versorgung und das Lebensumfeld von pflegebedürftigen Menschen in den Kommunen weiterentwickelt und die unterschiedlichsten Akteurinnen und Akteure beteiligt werden. Alle Projekte werden wissenschaftlich begleitet, um verlässliche Aussagen über die Wirksamkeit und eine mögliche Übernahme in die Regelversorgung treffen zu können.

Die niedersächsische Richtlinie zur Förderung gemeinsamer Modellvorhaben nach § 123 SGB XI ist jetzt veröffentlicht. Die Förderung orientiert sich an den zwischen Bund, Ländern und Pflegeversicherungen abgestimmten Empfehlungen des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung (GKV-SV). Interessierte Projektträger können sich ab sofort auf den Webseiten des Niedersächsischen Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie über den Antragsprozess informieren.

Hartmut Smikac Nachricht

