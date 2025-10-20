Förderung für „Gemeinsame Modellvorhaben“

HANNOVER (kobinet)

Nieder-Sachsen hat eine neue Förder-Richtlinie. Das ist eine Regel für Geld-Hilfe. Die Regel sagt: Wer bekommt Geld? Und: Wofür gibt es das Geld? Die Richtlinie heißt: Gemeinsame Modell-Vorhaben. Das ist ein Test für neue Ideen.

Man probiert etwas Neues aus. Wenn es gut klappt: Dann machen es mehr Menschen. Nieder-Sachsen arbeitet mit den Pflege-Kassen zusammen. Pflege-Kassen sind Versicherungen für Pflege. Sie zahlen Geld für kranke Menschen. Oder für alte Menschen.

Sie wollen Projekte in ganz Nieder-Sachsen fördern. Die Projekte helfen Menschen mit Pflege-Bedarf. Auch die Angehörigen bekommen Hilfe. Das sind Menschen aus der Familie. Das können Eltern sein. Oder Kinder.

Oder Ehe-Partner. Die Projekte sollen die Lebens-Qualität verbessern. Das heißt: Wie gut geht es einem Menschen im Leben. Das Leben soll besser werden. Menschen im Wohn-Viertel arbeiten mehr zusammen. Menschen im Dorf helfen sich gegenseitig.

Die Projekte haben neue Ideen. Diese Ideen verbessern die Versorgung. Das Lebens-Umfeld wird besser. Viele verschiedene Menschen arbeiten mit. Alle Projekte werden wissenschaftlich begleitet. Forscher schauen genau hin.

Sie prüfen: Was klappt gut? Dann schreiben sie einen Bericht. Fach-Leute schauen sich die Projekte an. Sie prüfen: Funktionieren die Projekte gut? Dann können die Projekte überall genutzt werden. Die Richtlinie steht jetzt im Internet.

Sie gilt nach Para-graf 123 SGB XI. Ein Para-graf ist ein Abschnitt in einem langen Text. So findet man Text-Stellen leichter wieder. Para-graf 123 steht im Sozial-Gesetz-Buch 11. Das ist das Gesetz über Pflege-Versicherung. SGB XI ist das Gesetz für Pflege-Versicherung.

Die Förderung folgt bestimmten Empfehlungen. Die Empfehlungen kommen vom Spitzen-Verband. Das ist eine große Gruppe. Viele kleinere Gruppen sind dort zusammen. Der Spitzen-Verband spricht für alle. Der Spitzen-Verband vertritt die Pflege-Kassen.

Sie haben Interesse an einem Projekt? Dann können Sie sich jetzt informieren. Die Informationen stehen im Internet. Die Internet-Seite ist vom Landes-Amt für Soziales. Das ist eine Behörde vom Bundes-Land. Das Bundes-Land ist ein Teil von Deutschland.

Das Landes-Amt arbeitet für das Bundes-Land. Das Landes-Amt ist für Soziales zuständig. Und für Jugend und Familie. Dort finden Sie alle Informationen zum Antrag. Das ist ein Wunsch an ein Amt. Sie schreiben auf: Das möchte ich haben.