Einladung zur Teilnahme an einem Interview für meine Bachelorarbeit

Berlin (kobinet)
Teresa Terpitz ist Studentin.
Sie schreibt eine Abschluss-Arbeit.
Eine Abschluss-Arbeit ist ein langer Text.
Den Text schreibst du am Ende vom Studium.
Der Text zeigt: Ich habe viel gelernt.
Die Abschluss-Arbeit ist wichtig für dein Zeugnis.
Die Arbeit hat einen langen Titel.
Der Titel ist: Heraus-forderungen und Chancen für neuro-diverse Menschen im automatisierten On-Demand-Verkehr.
Was bedeutet neuro-divers?
Neuro-divers bedeutet: Das Gehirn funktioniert anders.
Menschen mit Autismus sind neuro-divers.
Menschen mit ADHS sind auch neuro-divers.
Autismus ist eine besondere Art zu denken.
Menschen mit Autismus erleben die Welt anders.
ADHS hat einen langen Namen.
Der Name ist: Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung.
Menschen mit ADHS können sich manchmal schwer konzentrieren.
Was bedeutet On-Demand-Verkehr?
On-Demand-Verkehr bedeutet: Fahr-Dienste auf Abruf.
Du bestellst die Fahr-Dienste per Computer.
Oder du bestellst sie per Handy.
Die Fahr-Dienste kommen dann zu dir.
Teresa will heraus-finden:
Was brauchen neuro-diverse Menschen?
Wie können Fahr-Dienste besser werden?
Alle Menschen sollen die Fahr-Dienste nutzen können.
Teresa sucht Menschen für Interviews.
Ein Interview ist ein Gespräch mit Fragen.
Eine Person stellt Fragen.
Die andere Person gibt Antworten.
Das Gespräch wird oft auf-geschrieben.
Die Menschen müssen neuro-divers sein.
Ein Interview dauert 50 Minuten.
Du kannst selbst den Ort wählen.
Die Interviews sind zwischen 27. Oktober 2025 und 27. November 2025.
Du willst mit-machen?
Du kannst Teresa so erreichen:
Ein Online-Formular ist ein Zettel im Internet.
Du füllst den Zettel am Computer aus.
Du trägst Informationen ein.
Dann schickst du das Formular ab.
Du hast Fragen?
Du kannst Teresa jeder-zeit kontaktieren.
Teresa freut sich über deine Hilfe.
Teresa Terpitz
Berlin (kobinet) Die Studentin Teresa Terpitz wandte sich an uns. Ihren Text veröffentlichen wir hiermit. Ich schreibe derzeit meine Bachelorarbeit mit dem Titel "Herausforderungen und Chancen für neurodiverse Menschen im automatisierten On-Demand-Verkehr".
Ziel meiner Arbeit ist es, die spezifischen Herausforderungen und Bedürfnisse von neurodiversen Menschen (Autismus, ADHS etc.) im Kontext des automatisierten On-Demand-Verkehrs zu identifizieren und daraus konkrete Empfehlungen für eine inklusive und nutzerzentrierte Gestaltung abzuleiten. So soll ein Beitrag dazu geleistet werden, dass innovative Mobilitätsangebote technologisch fortschrittlich und für alle Menschen zugänglich und nutzbar sind.
Für meine Untersuchung suche ich Freiwillige, die selbst neurodivers sind und bereit sind, an einem etwa 50-minütigen Interview mitzuwirken. Das Gespräch kann in einem von euch selbst gewählten Raum stattfinden und wird innerhalb des Zeitraums vom 27. Oktober bis 27. November 2025 durchgeführt.
Interessiert?
Meldet euch gern unter:
- E-Mail: [email protected]
- Telefon: 0151 40383625
- Onlineformular: https://aql1yt5w.forms.app/kontaktaufnahme
Auch bei Fragen oder Anmerkungen könnt ihr mich jederzeit kontaktieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Forschung unterstützt und eure Erfahrungen teilt.
Teresa Terpitz
