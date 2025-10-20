Einladung zur Teilnahme an einem Interview für meine Bachelorarbeit

Aufruf zum Mitwirken

Foto: Teresa Terpitz

Berlin (kobinet) Die Studentin Teresa Terpitz wandte sich an uns. Ihren Text veröffentlichen wir hiermit. Ich schreibe derzeit meine Bachelorarbeit mit dem Titel "Herausforderungen und Chancen für neurodiverse Menschen im automatisierten On-Demand-Verkehr".

Ziel meiner Arbeit ist es, die spezifischen Herausforderungen und Bedürfnisse von neurodiversen Menschen (Autismus, ADHS etc.) im Kontext des automatisierten On-Demand-Verkehrs zu identifizieren und daraus konkrete Empfehlungen für eine inklusive und nutzerzentrierte Gestaltung abzuleiten. So soll ein Beitrag dazu geleistet werden, dass innovative Mobilitätsangebote technologisch fortschrittlich und für alle Menschen zugänglich und nutzbar sind.

Für meine Untersuchung suche ich Freiwillige, die selbst neurodivers sind und bereit sind, an einem etwa 50-minütigen Interview mitzuwirken. Das Gespräch kann in einem von euch selbst gewählten Raum stattfinden und wird innerhalb des Zeitraums vom 27. Oktober bis 27. November 2025 durchgeführt.

Interessiert?

Meldet euch gern unter:

Auch bei Fragen oder Anmerkungen könnt ihr mich jederzeit kontaktieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Forschung unterstützt und eure Erfahrungen teilt.

Teresa Terpitz