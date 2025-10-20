Blinde wieder sehend machen: Zwischen Versprechen, Wissenschaft, Forschung, Scharlatanismus und Hoffnung

Bad Segeberg / Halle (kobinet)
Sascha Lang macht einen Podcast.
Jennifer Sonntag macht den Podcast mit.
Ein Podcast ist eine Sendung zum Anhören.
Man kann ihn im Internet hören.
Der Podcast heißt: IGEL.
Das ist kurz für: Inklusion Ganz Einfach Leben.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
Am 19. Oktober 2024 gab es eine neue Folge.
Das Thema war: Können Ärzte blinde Menschen heilen?
Es gibt viele Berichte über neue Behandlungen.
Zum Beispiel: Implantate für die Augen.
Implantate sind kleine Hilfs-Mittel.
Ärzte setzen sie in den Körper ein.
Die Hilfs-Mittel helfen dem Körper.
Oder: Netz-Haut-Chips.
Netz-Haut-Chips sind kleine Computer.
Sie kommen ins Auge.
Sie helfen blinden Menschen beim Sehen.
Oder: Gen-Therapien.
Gen-Therapien sind besondere Behandlungen.
Ärzte ändern kleine Teile im Körper.
Diese Teile heißen Gene.
Das hilft gegen Krankheiten.
Diese Berichte machen vielen Menschen Hoffnung.
Aber: Die Behandlungen können auch gefährlich sein.
Sascha und Jenny sprechen über wichtige Fragen.
Sind die Versprechungen realistisch?
Darf man Hoffnung haben?
Manche Firmen versprechen zu viel.
Die Firmen wollen schnell Geld verdienen.
Das ist nicht gut.
Es gibt auch falsche Heil-Bringer.
Diese Menschen versprechen: Wir können euch heilen.
Aber das stimmt nicht.
Sie wollen nur Geld verdienen.
Jenny spricht über: Wie geht man damit um?
Wie kann man seine Blindheit akzeptieren?
Akzeptanz bedeutet: Etwas annehmen.
Man ist damit einverstanden.
Man lehnt es nicht ab.
Sascha sagt: Akzeptanz ist nicht aufgeben.
Man kann seine Situation annehmen.
Und trotzdem ein gutes Leben haben.
Die beiden vergleichen das mit Cochlea-Implantaten.
Cochlea-Implantate sind Hör-Hilfen.
Sie kommen ins Ohr.
Sie helfen tauben Menschen beim Hören.
Auch damit muss man neu lernen zu hören.
Sehen funktioniert nicht auf Knopf-Druck.
Es gibt auch andere Probleme:
Viele Menschen brauchen psycho-logische Hilfe.
Psycho-logische Hilfe ist Hilfe für die Seele.
Ein Fach-Mann spricht mit dir.
Du redest über deine Sorgen.
Aber: Es gibt zu wenig Therapie-Plätze.
Therapie-Plätze sind Orte für Behandlungen.
Dort helfen Fach-Leute kranken Menschen.
Viele Menschen müssen lange warten.
Was passiert wenn eine Firma pleite geht?
Die Menschen haben dann ein Implantat im Körper.
Aber niemand kann es mehr reparieren.
Sascha und Jenny bitten die Hörer:
Teilt eure Erfahrungen mit uns.
Habt ihr Erfahrungen mit Implantaten?
Oder mit Studien?
Studien sind Untersuchungen von Fach-Leuten.
Sie wollen etwas heraus-finden.
Sie sammeln dafür Informationen.
Dann prüfen sie die Informationen genau.
Oder mit falschen Versprechungen?
Lasst euch nicht täuschen.
Nach der Woche des Sehens und rund um den Tag des weißen Stocks am 15. Oktober sprechen Sascha Lang und Jennifer Sonntag über ein sensibles Thema: die Frage, ob man Blindheit „heilen" kann. Immer wieder tauchen Berichte über neue Implantate, Netzhaut-Chips oder Gentherapien auf, die Hoffnungen wecken – aber auch Risiken bergen. Sascha und Jenny diskutieren, wie wichtig es ist, realistisch zu bleiben und gleichzeitig die Hoffnung nicht zu verlieren. Dabei geht es auch um Verantwortung in der Kommunikation, wenn Forschungsergebnisse zu schnell als Durchbruch verkauft werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Umgang mit sogenannten Heilsbringern und Gurus, die mit falschen Versprechen Geld verdienen. Jenny spricht über psychologische Begleitung und Akzeptanzprozesse, Sascha über seine eigene Sicht auf „Wiedersehen" und warum Akzeptanz nichts mit Aufgeben zu tun hat. Gemeinsam vergleichen sie das Thema mit der Erfahrung von Cochlea-Implantaten und stellen fest: Auch dort muss man neu lernen zu hören – Sehen funktioniert nicht auf Knopfdruck. Außerdem geht es um Versorgungslücken in der Psychotherapie, das soziale und medizinische Modell von Behinderung und die Idee eines „Rettungsschirms" für Patienten, wenn Firmen hinter MedTech-Produkten insolvent gehen. Am Ende rufen beide dazu auf, Erfahrungen zu teilen – ob mit Implantaten, Studien oder zweifelhaften Angeboten – und sich gegenseitig zu stärken, statt sich blenden zu lassen. So heißt es unter anderem in der Ankündigung der Ausgabe von „Sonntag trifft IGEL" vom Oktober 2025.
