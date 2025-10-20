30 Teams treten zum Finale an

Erlangen

In Bayern gibt es ein Tischtennis-Turnier. Tisch·tennis ist eine Sport·art. Man spielt mit einem kleinen Ball. Ein Turnier ist ein Wett-Kampf. Viele Menschen spielen gegen-einander. Am Ende gibt es einen Gewinner.

Das Turnier ist sehr groß. Menschen mit Behinderungen spielen mit. Die Lebens-Hilfe macht das Turnier. Das Turnier hat ein Motto. Ein Motto ist ein kurzer Werbe-Spruch. Viele Menschen kennen diesen Spruch.

Das Motto ist: Aufschlag, Satz und Spiel. Jetzt kommt das Finale. Das Finale ist das letzte Spiel. Die 2 besten Spieler kämpfen gegen-einander. Der Gewinner bekommt den ersten Platz. Das Finale ist am Samstag.

Das Datum ist der 25. Oktober 2025. Es beginnt um 10 Uhr. Das Finale ist in Vohburg. Die Adresse ist: Agnes-Bernauer-Halle, 85088 Vohburg. 150 Sportler und Sportlerinnen spielen mit. Sie spielen in 30 Teams.

Ein Team ist eine Gruppe von Spielern. Sie spielen zusammen. 11 Teams sind Damen-Teams. 19 Teams sind Herren-Teams. Das Turnier hat im Frühjahr begonnen. Da gab es Vor-Runden.

Vor-Runden sind Spiele am Anfang. Viele Spieler machen mit. Nur die Gewinner kommen weiter. Die Vor-Runden waren in 2 Teilen. Der erste Teil war am 22. März. Das waren die Süd-Bayerischen Meisterschaften.

Meisterschaften sind wichtige Wett-Kämpfe. Die besten Spieler treten an. Der Gewinner ist dann der Meister. Sie waren in Höchstädt. Die Adresse war: Nord-Schwaben-Halle, 89420 Höchstädt. Der zweite Teil war am 12. April.