Menu Close

30 Teams treten zum Finale an

Veröffentlicht am 20.10.2025 14:38 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Sporthalle in welcher an mehreren Platten Tischtennis gespielt wird
Bei den Vorrunden in Neumarkt
Foto: Andreas Schmittner

ERLANGEN (kobinet) Unter dem Motto "Aufschlag, Satz und Spiel" geht es beim bayerischen Tischtennis-Turnier der Lebenshilfe in die entscheidende Runde. Etwa 150 Sportlerinnen und Sportler mit Behinderungen treten dann in 30 Teams – darunter elf Damen- und 19 Herrenteams – am Samstag, 25. Oktober 2025, ab 10:00 Uhr in der Agnes-Bernauer-Halle in 85088 Vohburg zum Finale an.

Das Tischtennis-Turnier 2025 startete mit den Vorrunden im Frühjahr. Die Südbayerischen Meisterschaften fanden am 22. März in der Nordschwaben-Halle in 89420 Höchstädt statt und die Nordbayerischen Meisterschaften am 12. April in der Halle des ASV 1860 in 92318 Neumarkt. In den beiden Vorrunden konnten sich die entsprechenden Teams für das Finale qualifizieren.

Das Tischtennis-Turnier 2025 startete mit Vorrunden im Frühjahr. Die Südbayerischen Meisterschaften fanden am 22. März in der Nordschwaben-Halle in 89420 Höchstädt statt und die Nordbayerischen Meisterschaften am 12. April in der Halle des ASV 1860 in 92318 Neumarkt. In den beiden Vorrunden konnten sich die entsprechenden Teams für das Finale qualifizieren.

Hartmut Smikac Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x