Menu Close

ZsL Sachsen stärkt Selbstvertretung für mehr Teilhabe und Mitbestimmung

Veröffentlicht am 19.10.2025 05:20 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Bild von Mitgliedern des ZsL Sachsen
Bild von Mitgliedern des ZsL Sachsen
Foto: omp

Zwickau / Dresden (kobinet) Das Zentrum selbstbestimmt Leben Sachsen (ZsL) setzt sich für echte Selbstvertretung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ein. Im Mittelpunkt steht die Forderung: Menschen mit Behinderungen müssen selbst bestimmen können, wie sie leben, wohnen und arbeiten wollen. "Selbstvertretung bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen ihre Interessen selbst vertreten – in der Politik, in der Gesellschaft und im Alltag", erklärte Manuel Schramm, Vorsitzender des ZsL Sachsen. "Wir brauchen mehr Mitbestimmung auf kommunaler Ebene, barrierefreie Strukturen und die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen – beim Wohnen, Arbeiten oder in der Freizeit", wie es in einer Presseinformation des ZsL Sachsen heißt.

Ein wichtiges Projekt des Vereins ist derzeit die Initiative „Assistenzbotschafter*innen“, mit der Menschen mit Assistenzbedarf gestärkt und vernetzt werden. Darüber hinaus organisiert das ZsL monatliche Stammtische und plant neue Kooperationen, um Barrierefreiheit, Inklusion und Selbstbestimmung sichtbar zu machen. „Teilhabe darf kein Sonderrecht sein, sondern muss selbstverständlich werden“, so Schramm weiter. Der Verein ruft zur Unterstützung und Vernetzung auf – ob durch Mitmachen, Spenden oder Kooperationen.

Kontakt:
Zentrum selbstbestimmt Leben Sachsen e. V.
E-Mail: [email protected]
Facebook & Instagram: @zslsachsen

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x