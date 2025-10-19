ZsL Sachsen stärkt Selbstvertretung für mehr Teilhabe und Mitbestimmung

Zwickau / Dresden (kobinet)

Es gibt einen Verein in Sachsen. Der Verein heißt: Zentrum selbst-bestimmt Leben Sachsen. Die Ab-kürzung ist: ZsL. Der Verein hilft Menschen mit Behinderungen. Diese Menschen sollen selbst entscheiden können. Sie sollen selbst über ihr Leben bestimmen.

Manuel Schramm ist der Vorsitzende vom ZsL Sachsen. Vorsitzende bedeutet: Der Chef von einer Gruppe. Er leitet die Treffen. Er spricht für die Gruppe. Er sagt: Menschen mit Behinderungen sollen ihre Interessen selbst vertreten. Interessen vertreten bedeutet: Für sich selbst sprechen.

Man sagt: Das ist wichtig für uns. Man kämpft dafür. Das soll in der Politik so sein. Das soll in der Gesellschaft so sein. Gesellschaft bedeutet: Viele Menschen leben zusammen an einem Ort. Zum Beispiel: Alle Menschen in Deutschland.

Und das soll im Alltag so sein. Der Verein hat Forderungen. Forderungen bedeutet: Man sagt: Das wollen wir haben. Das brauchen wir. Das muss sich ändern. Menschen mit Behinderungen sollen mehr mit-bestimmen können.

Mit-bestimmen bedeutet: Man macht bei etwas mit. Man ist dabei. Man kann mit-entscheiden. Das gilt besonders in den Städten und Gemeinden. Es soll mehr Barriere-Freiheit geben. Barriere-Freiheit bedeutet: Alle Menschen können etwas benutzen.

Zum Beispiel: Ein Haus. Oder eine Internet-Seite. Menschen mit Behinderungen sollen selbst entscheiden können. Zum Beispiel: Wo will ich wohnen? Wo will ich arbeiten? Was will ich in meiner Frei-Zeit machen?

Der Verein hat ein wichtiges Projekt. Das Projekt heißt: Assistenz-Botschafterinnen und Assistenz-Botschafter. Das Projekt hilft Menschen mit Assistenz-Bedarf. Assistenz bedeutet: Eine Person hilft. Die Assistenz hilft bei Sachen im Alltag. Diese Menschen brauchen Unter-stützung im Alltag.

Das Projekt macht diese Menschen stärker. Und es bringt sie zusammen. Das ZsL macht noch mehr. Jeden Monat gibt es Stamm-Tische. Bei den Stamm-Tischen können sich Menschen treffen. Der Verein plant auch neue Zusammen-Arbeiten.

Das Ziel ist: Barriere-Freiheit soll sichtbar werden. Inklusion soll sichtbar werden. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Selbst-Bestimmung soll sichtbar werden. Manuel Schramm sagt noch etwas Wichtiges:

Teil-Habe darf kein Sonder-Recht sein. Teil-Habe bedeutet: Man macht bei etwas mit. Man ist dabei. Man kann mit-bestimmen. Sonder-Recht bedeutet: Besondere Regeln für bestimmte Menschen. Diese Regeln gelten nicht für alle.

Teil-Habe muss selbst-verständlich sein. Der Verein bittet um Unter-stützung. Sie können mit-machen. Sie können spenden. Sie können zusammen-arbeiten.