Menu Close

Weiterbildungsangebot der Naturschutzakademie Hessen: Veranstaltungen barrierearm gestalten

Veröffentlicht am 19.10.2025 05:30 von Rita Schroll in der Kategorie Nachricht (?)
Infozeichen
Info blau Symbol
Foto: Susanne Göbel

Wiesbaden (kobinet) Wie lassen sich Indoor-, Outdoor- und Online-Veranstaltungen so gestalten und vorbereiten, dass diese inklusiv und barrierearm sind? Mit dieser komplexen Fragestellung beschäftigt sich die Naturschutzakademie Hessen im Rahmen einer fünfteiligen Online-Veranstaltungsreihe. Beginn ist der 22. Oktober 2025.

Weitere Informationen gibt es unter:

https://www.hlnug.de/themen/naturschutz/naturschutzakademie/veranstaltungen

Rita Schroll Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x