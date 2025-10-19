Weiterbildungsangebot der Naturschutzakademie Hessen: Veranstaltungen barrierearm gestalten

Die Natur-Schutz-Akademie Hessen macht eine Veranstaltungs-Reihe. Natur-Schutz-Akademie bedeutet: Eine Schule für Erwachsene. Dort lernt man über die Natur. Man lernt, wie man die Natur schützt. Veranstaltungs-Reihe bedeutet: Mehrere Veranstaltungen gehören zusammen. Sie haben das gleiche Thema.

Die Veranstaltungs-Reihe hat 5 Teile. Die Veranstaltungen sind online. Das heißt: Sie sind im Internet. Online bedeutet: Im Internet. Man braucht einen Computer. Oder man braucht ein Handy.

Und man braucht Internet. Das Thema ist: Barriere-arme Veranstaltungen. Das bedeutet: Veranstaltungen für alle Menschen. Barriere-armut bedeutet: Es gibt nur wenige Hindernisse. Fast alle Menschen können überall hin-kommen. Zugänglich bedeutet: Alle Menschen können etwas nutzen.

Zum Beispiel ein Gebäude. Oder eine Internet-Seite. Auch Menschen mit Behinderung. Es gibt verschiedene Arten von Veranstaltungen. Manche sind drinnen. Manche sind draußen.