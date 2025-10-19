Weiterbildungsangebot der Naturschutzakademie Hessen: Veranstaltungen barrierearm gestalten

Die Natur-Schutz-Akademie Hessen macht eine Veranstaltungs-Reihe.
Natur-Schutz-Akademie bedeutet: Eine Schule für Erwachsene.
Dort lernt man über die Natur.
Man lernt, wie man die Natur schützt.
Veranstaltungs-Reihe bedeutet: Mehrere Veranstaltungen gehören zusammen.
Sie haben das gleiche Thema.
Die Veranstaltungs-Reihe hat 5 Teile.
Die Veranstaltungen sind online.
Das heißt: Sie sind im Internet.
Online bedeutet: Im Internet.
Man braucht einen Computer.
Oder man braucht ein Handy.
Und man braucht Internet.
Das Thema ist: Barriere-arme Veranstaltungen.
Das bedeutet: Veranstaltungen für alle Menschen.
Barriere-armut bedeutet: Es gibt nur wenige Hindernisse.
Fast alle Menschen können überall hin-kommen.
Zugänglich bedeutet: Alle Menschen können etwas nutzen.
Zum Beispiel ein Gebäude.
Oder eine Internet-Seite.
Auch Menschen mit Behinderung.
Es gibt verschiedene Arten von Veranstaltungen.
Manche sind drinnen.
Manche sind draußen.
Manche sind online.
Die Veranstaltungs-Reihe beginnt am 22. Oktober 2025.
Mehr Informationen gibt es hier: Internet-Seite der Natur-Schutz-Akademie Hessen
Wiesbaden (kobinet) Wie lassen sich Indoor-, Outdoor- und Online-Veranstaltungen so gestalten und vorbereiten, dass diese inklusiv und barrierearm sind? Mit dieser komplexen Fragestellung beschäftigt sich die Naturschutzakademie Hessen im Rahmen einer fünfteiligen Online-Veranstaltungsreihe. Beginn ist der 22. Oktober 2025.
Weitere Informationen gibt es unter:
https://www.hlnug.de/themen/naturschutz/naturschutzakademie/veranstaltungen
