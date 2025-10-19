Menu Close

Momentaufnahme 409

Veröffentlicht am 19.10.2025 12:00 von Irina Tischer in der Kategorie Kolumne (?)
Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email.
Herbstllich rötliche Baumblätter vor einem blauen Himmel
Herbst
Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Das Herz gibt allem, was der Mensch sieht, hört und weiß, die Farbe. (Johann Heinrich Pestalozzi)

Johann Heinrich Pestalozzi

Johann Heinrich Pestalozzi wurde 1746 in Zürich in der Schweiz geboren. Er war ein berühmter Lehrer und Pädagoge. Pestalozzi wollte, dass alle Kinder – auch arme Kinder – eine gute Bildung bekommen.

Er glaubte, dass Kinder mit Kopf, Herz und Hand lernen sollen. Das bedeutet: Sie sollen denken, fühlen und handeln. Pestalozzi gründete Schulen, in denen er neue Lernmethoden ausprobierte.

Seine Ideen waren sehr wichtig für die moderne Erziehung. Pestalozzi starb 1827, aber seine Gedanken leben bis heute weiter.

Irina Tischer Kolumne

