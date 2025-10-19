Momentaufnahme 409

Das Herz gibt allem eine Farbe. Das Herz färbt alles ein. Das Herz färbt ein, was wir sehen. Das Herz färbt ein, was wir hören. Das Herz färbt ein, was wir wissen. Das hat Johann Heinrich Pestalozzi gesagt.

Wer war Johann Heinrich Pestalozzi?

Johann Heinrich Pestalozzi wurde 1746 geboren. Er kam aus Zürich. Zürich ist eine Stadt in der Schweiz. Er war Lehrer. Er war auch Pädagoge. Ein Pädagoge ist eine Person.

Er erklärt anderen Menschen etwas.

Was machte Pestalozzi?

Er arbeitete mit Kindern. Er dachte über gute Bildung nach. Bildung bedeutet: Wissen und Lernen.

Was war Pestalozzi wichtig?

Alle Kinder sollen lernen können. Auch arme Kinder sollen zur Schule gehen. Das war damals nicht selbst-verständlich. Selbst-verständlich bedeutet: Etwas ist normal. Man muss nicht darüber nachdenken. Pestalozzi kämpfte dafür.

Wie sollen Kinder lernen?

Pestalozzi sagte: Kinder lernen mit 3 Dingen. 1. Mit dem Kopf. Das ist das Denken. 2. Mit dem Herz. Das ist das Fühlen. 3. Mit der Hand.

Das ist das Handeln. Alle 3 Dinge sind wichtig. So lernen Kinder am besten.

Was hat Pestalozzi gemacht?

Er hat Schulen gegründet. In den Schulen probierte er neue Wege aus. Ein Hilfs-mittel ist ein Werkzeug zum Arbeiten. Es macht schwere Aufgaben leichter. Seine Ideen waren neu. Seine Ideen waren gut.

Warum ist Pestalozzi heute noch wichtig?

Pestalozzi starb im Jahr 1827. Das ist sehr lange her. Aber seine Ideen leben weiter. Sie sind wichtig für die Erziehung heute. Erziehung bedeutet: Erwachsene helfen Kindern beim Lernen. Die Kinder lernen Regeln.