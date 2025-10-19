Ein Wunder geschieht (Literaturbeilage 5)

AUSGABE MIT BEGRIFFSERKLÄRUNGEN
Berlin (kobinet)
Dorothee Feuerstein hat diesen Text geschrieben.
Eine besondere Erfahrung
Ich wurde mit dem Taxi nach Hause gebracht.
Der Fahrer setzte mich falsch ab.
Ich stand vor dem falschen Haus.
Ich wusste nicht mehr: Wo bin ich?
Ich rief um Hilfe.
Ein Mann kam.
Der Mann half mir.
Der Mann sagte: Das ist bestimmt schwer für dich.
Du kannst nicht sehen, wo du bist.
Das war ungewöhnlich für mich.
Warum das ungewöhnlich war
Meistens sagen die Menschen etwas anderes.
Sie sagen: Das kenne ich auch.
Das geht mir oft so.
Bleibe ruhig.
Dann frage ich mich: Warum können diese Menschen Auto fahren?
Warum können sie ohne Stock gehen?
Aber ich diskutiere nicht mehr darüber.
Diesmal war es anders.
Der Mann hatte mehr Mit-Gefühl.
Mit-Gefühl bedeutet: Er versteht, wie ich mich fühle.
Das war eine Ausnahme.
Beispiele für seltsame Gespräche
Eine Assistentin warnte mich einmal.
Eine Assistentin ist eine Person die hilft.
Die Assistentin hilft bei Sachen im Alltag.
Die Assistentin sagte: Vor deiner Tür liegt Hunde-Kot.
Trete nicht rein.
Du kannst den Hunde-Kot ja nicht sehen.
Das war sehr umsichtig von der Assistentin.
Aber dann sagte die Assistentin schnell: Das kann Sehenden auch passieren.
Also war die Assistentin ja nicht rein-getreten.
Mehr Beispiele
Eine Frau fragte mich nach meinen Türen.
Ich erklärte der Frau meine Lösung.
Ich lasse Türen ganz auf oder ganz zu.
So stoße ich nicht dagegen.
Als Kind bin ich oft gegen Türen gelaufen.
Das erzählte ich aber nicht.
Die Frau sagte dann: Das passiert Sehenden auch.
Im Taxi
Ein Taxi-Fahrer fragte mich nach meinen Augen.
Der Taxi-Fahrer sagte: Im Dunkeln brauche ich auch eine Lese-Brille.
Ich verstehe dich.
Ich wollte sagen: Dann lasse lieber mich fahren.
Aber ich traute mich nicht.
Ich hatte Angst um meine Sicherheit.
In einer Ausstellung
In einer Ausstellung lief lauter Fabrik-Lärm.
Wir sollten erleben, wie es früher war.
Ich konnte die Führerin nicht mehr verstehen.
Ich habe Autismus.
Autismus ist eine besondere Art zu denken und fühlen.
Menschen mit Autismus erleben die Welt anders.
Das bedeutet: Ich kann Reize schlecht filtern.
Reize sind zum Beispiel laute Geräusche.
Ich bat um weniger Lärm.
Die Führerin sagte: Es ist für alle anstrengend.
Der Lärm blieb an.
Wenn ich etwas suche
Manchmal fällt mir etwas runter.
Dann finde ich es nicht mehr.
Jemand verstellt etwas.
Dann finde ich es auch nicht.
Mir wird dann erklärt: Das Gehirn blendet manches aus.
Das geht allen so.
Auch Sehende suchen oft lange.
Andere Menschen mit Behinderung
Bei anderen Menschen mit Behinderung ist es anders.
Die Menschen sind oft überrascht.
Die Menschen fragen nach dem Alltag.
Die Menschen diskutieren nicht.
Die Menschen nehmen die Erklärungen ernst.
Ich glaube, ich bin verhext
Ich glaube mittlerweile: Ich bin verhext.
Es gibt eine magische Aus-Blendung.
Die Menschen sehen meine Probleme nicht.
Ein Therapeut würde fragen: Was wäre, wenn ein Wunder passiert?
Woran würdest du das merken?
Wie wäre es nach dem Wunder?
Das Flimmern vor meinen Augen wäre weg.
Die Ärzte hätten eine Erklärung gefunden.
Die Ärzte hätten mir geholfen.
Die Ärzte würden sagen: Wie hast du das so lange ausgehalten?
Meine anderen Probleme wären auch erklärt.
Ich muss beim Essen sehr diszipliniert sein.
Ich nehme leichter zu als andere Menschen.
Auch Bewegung hilft mir nicht viel.
Weitere Verbesserungen nach dem Wunder
Ich werde oft krank.
Das würde endlich erklärt werden.
Ich habe wandernde Gelenk-Schmerzen.
Auch das würde erklärt werden.
Die schlimmen Erfahrungen im Internat würden anerkannt.
Das war emotionaler Missbrauch.
Emotionaler Missbrauch bedeutet: Menschen haben mir Dinge angetan.
Diese Dinge waren nicht richtig.
Die Menschen haben mich seelisch verletzt.
Meine Reaktionen wären dann verständlich.
Was ich im Internat erlebte
In der Schule wurde ich gequält.
Ich hatte keine Schul-Begleitung.
Das ging jahrelang so.
Nach dem Wunder würde das als Missbrauch anerkannt.
Meine Reaktionen wären normal.
Ich müsste mich nicht mehr für verrückt halten.
Es wäre klar: Niemand will geärgert werden.
Niemand will gejagt werden.
Niemand will verspottet werden.
Das hat nichts mit mir zu tun.
Verantwortung bei den Tätern
Die Verantwortung läge bei den Tätern.
Täter sind Menschen, die etwas Verbotenes gemacht haben.
Zum Beispiel: Die Täter haben jemanden verletzt.
Die Gesellschaft würde sagen: Das geht nicht.
So wie bei anderen Übergriffen auch.
Man würde nicht mehr sagen: Du bist zu empfindlich.
Du bist blind.
Deshalb nimmst du alles intensiver wahr.
Sondern: Bestimmte Verhaltens-Weisen sind nicht in Ordnung.
Bessere Hilfe
Die vielen Barrieren würden endlich anerkannt.
Eine Barriere ist ein Hindernis.
Das bedeutet: Etwas ist im Weg.
Ich bin oft über-belastet.
Ich bräuchte die passende Assistenz.
Eine Assistenz ist eine Person die hilft.
Die Assistenz hilft bei Sachen im Alltag.
Die Assistenz hätte Verständnis für mich.
Die Assistenz könnte mich besser vertreten.
Die Assistenz könnte eingreifen.
Das wäre wichtig, wenn es zu viel wird.
In der Ergo-Therapie
Ein Ergo-Therapeut würde mir helfen.
Ergo-Therapie ist eine Behandlung für kranke Menschen.
Die Ergo-Therapie hilft bei Problemen mit dem Körper.
Der Ergo-Therapeut würde mir mein Krankheits-Bild erklären.
Meine Un-Geschicklichkeit ist typisch für meine Störung.
Ich hätte Probleme mit dem Gleich-Gewicht.
Das wäre alles gut einzuordnen.
Weniger Selbst-Hass
Das würde mich beruhigen.
Ich würde mich nicht mehr selbst hassen.
Ich bin manchmal tollpatschig.
Das wäre dann okay.
Kein Therapeut würde mehr sagen: Du bist zu ungeduldig.
Alle hätten Verständnis.
Ich habe schon viele Niederlagen erlebt.
Ich brauche für jeden Handgriff viel Konzentration.
Manchmal kann ich nicht mehr.
Dann werde ich wütend.
Das wäre dann verständlich.
Bessere Erklärungen
Meine Erklärungen würden ernst genommen.
Man würde nicht denken: Du suchst nur Ausreden.
Ich hätte gute Argumente.
Die Trost-Sprüche würden aufhören.
Trost-Sprüche sind zum Beispiel: Das geht allen so.
Bleibe ruhig.
Diese Sprüche würden verschwinden.
Mehr Respekt
Alle Menschen um mich herum würden verstehen.
Ich wäre nicht mehr das kleine, unfähige Ding.
Ich hätte keine Arbeit.
Ich hätte keine Familie.
Das würde nicht mehr gegen mich verwendet.
Wenn jemand mich diskriminiert, gäbe es Mit-Gefühl.
Diskriminierung bedeutet: Ungleich-Behandlung.
Eine Person oder Gruppe wird schlechter behandelt.
Man würde nicht nur die andere Seite verstehen.
Man würde auch mich verstehen.
Auf gleicher Augen-Höhe
Man würde mir nicht die Welt erklären.
Nicht so wie einem Kind.
Die Leute wüssten, wer ich bin.
Ich habe ein Uni-Diplom.
Ein Diplom ist ein Zeugnis.
Man bekommt das Diplom nach einem Studium an einer Uni.
Das Diplom zeigt: Die Person hat das Studium geschafft.
Ich habe viele Erfahrungen.
Ich war in England.
Ich war in Amerika.
Ich hatte viele Begegnungen mit Ämtern.
Das wäre Lebens-Erfahrung.
Mehr Anerkennung
Wenn ich etwas aus meinem Fach-Gebiet erzähle, würden die Menschen zuhören.
Die Menschen würden nicht heimlich aufs Handy schauen.
Die Menschen denken: Ich merke das ja nicht.
Menschen würden sich für Fehler entschuldigen.
Die Menschen würden sagen: Du hast mir die Augen geöffnet.
Ich sehe die Dinge jetzt anders.
Junge Assistentinnen
Die jungen Assistentinnen würden anders mit mir reden.
Die jungen Assistentinnen würden auf Augen-Höhe mit mir reden.
Die jungen Assistentinnen würden mich respektieren.
Ich habe ein hohes Bildungs-Niveau erreicht.
Ich habe durch Krankheiten viel verloren.
Aber meine früheren Leistungen zählen noch.
Die Putz-Frau
Die Putz-Frau würde zuverlässig sein.
Die Putz-Frau würde pünktlich kommen.
Wenn ich etwas suche, würde die Putz-Frau es finden.
Wenn ich sage: Ich habe das 3 Tage gesucht.
Würde die Putz-Frau nicht sagen: Das geht allen so.
Die Putz-Frau würde sagen: Wenn man es nicht sieht, bin ich ja da.
Auf der Straße
Auf der Straße würde niemand mehr sagen: Na, Wackerle!
Wackerle bedeutet: tapferes kleines Kind.
Die Leute würden mich nicht stehen lassen.
Die Leute würden nicht auf meine Schulter klopfen.
Die Leute würden nicht sagen: Prima gemacht!
Im Laden
Im Laden würde ich nicht junge Frau genannt.
Ich würde mit Sie angesprochen.
Man würde mich als Kundin ansprechen.
Wenn ich mit Begleitung unterwegs bin, würde man mit mir reden.
Nicht mit der Begleitung über mich.
Wir würden nicht angestarrt.
Keine Belehrungen mehr
Die Begleitung würde mir keine Vorträge halten.
Die Begleitung würde nicht erklären: Menschen starren eben.
Das liegt in ihrer Natur.
Wenn Leute mich schubsen, läge das an ihrer Un-Gezogenheit.
Nicht an meinem Körper.
Die Begleitung würde mich trösten.
Vielleicht sogar in den Arm nehmen.
Im Geschäft
Im Geschäft würde ich ernst genommen.
Niemand würde mich abschätzig ansehen.
Keiner wäre brüskiert.
Brüskiert bedeutet: beleidigt.
Ich würde nicht mehr gefragt: Was siehst du noch?
Man würde nicht sagen: Das ist doch noch viel.
Blinde sehen doch gar nichts.
Keine Tests mehr
Ich müsste keine Tests mehr machen.
Ärzte fragen mich: Siehst du meine schöne Frisur?
Ich sage dann das Richtige.
Später stellt sich heraus: Der Arzt hat eine Glatze.
Das ist demütigend.
Nach dem Wunder würden sich Menschen darüber empören.
Die Menschen würden nicht sagen: Das war nicht böse gemeint.
Bei der Telefon-Hotline
Bei Telefon-Hotlines würde ich schneller drankommen.
Ich müsste nicht 30 Minuten warten.
Ich dürfte ausreden.
Ich dürfte nachfragen.
Die Leute hätten mehr Geduld.
Die Leute würden meine Herausforderungen berücksichtigen.
Niemand würde mir einen Vortrag halten.
Beim Thema Autismus
Wenn ich etwas zu Autismus sage, würde man fragen: Wie äußert sich das?
Danach käme nicht: Das habe ich auch.
Dann wäre ich ja auch Autist.
Niemand würde mehr sagen: Ich habe auch leichten Autismus.
Ich komme ganz ohne Hilfe klar.
Ich brauche keine Diagnose.
Nach dem Wunder würde man sagen: Danke.
Jetzt kann ich einiges besser einordnen.
Wenn ich mich nicht durchsetze
Wenn ich mich nicht durchsetze, kämen keine Ratschläge.
Niemand würde sagen: Ich wehre mich dann eben.
Mir ist egal, was die Leute sagen.
Die Menschen würden sich freuen.
Die Menschen haben bessere Voraussetzungen als ich.
Die Menschen würden mir vielleicht helfen.
Bei täglichen Problemen
Ich habe viele tägliche Probleme.
Bestellungen gehen verloren.
Ich muss oft nachfragen.
Ich habe schlechte Fein-Motorik.
Fein-Motorik bedeutet: Kleine Bewegungen mit den Händen.
Zum Beispiel: Einen Stift halten.
Oder eine Schleife binden.
Niemand würde mehr sagen: Das Leben ist kein Ponyhof.
Es ist eben so.
Bleibe ruhig.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Wenn die Assistenz absagt
Manchmal sagt meine Assistenz ab.
Dann muss ich alles neu planen.
Nach dem Wunder würde niemand mich belehren.
Man würde sagen: Es ist erstaunlich.
Du hast so viele Kämpfe.
Du kannst noch denken.
Du stellst alles flexibel um.
Keine blöden Sprüche mehr
Ich würde nie wieder hören: In der Ruhe liegt die Kraft.
Von Anerkennung kann ich mir nichts kaufen.
Aber die Verletzungen durch diese Sprüche blieben aus.
Zusätzlich zur Quälerei kommt Scham.
Ich bin nicht so reif.
Ich bin nicht so gelassen wie andere.
Das wäre dann vorbei.
Am Computer
Ich habe viele Barrieren am Computer.
Ich kann nicht gut sehen.
Ich habe kognitive Defizite.
Kognitiv bedeutet: Es hat mit dem Denken zu tun.
Und mit dem Lernen.
Und mit dem Erinnern.
Ich muss oft stundenlang sitzen.
Nach dem Wunder würde niemand sagen: Du bist ungeduldig.
Du probierst zu wenig.
Die Leute würden sagen: Ich würde wahnsinnig werden.
So viele Barrieren im Internet.
Immer fremde Hilfe zu brauchen.
Ich würde gesehen werden
Die magische Aus-Blendung wäre weg.
Es gäbe Würdigung.
Es gäbe Anerkennung.
Ich wäre nicht mehr das kleine Dummchen.
Ich würde nicht mehr zurecht-gewiesen.
Oft von jüngeren Menschen.
Die jüngeren Menschen reden mit mir wie mit einem Kind.
Eine erwachsene Person
Ich wäre eine erwachsene Person.
Ich habe schon einiges durchgemacht.
Ich habe viel zu stemmen im Leben.
Ich wäre nicht mehr der Schwächling.
Nicht mehr die Über-Nervöse.
Nicht mehr die Hysterische.
Nicht mehr die Person, die sofort los-plärrt.
Meine täglichen Kämpfe
Ich wäre nicht mehr weltfremd.
Ich wäre nicht mehr verwöhnt.
Ich hätte viele anerkannte Herausforderungen.
Vom Aufstehen an.
Ich kämpfe mit Knöpfen.
Ich kämpfe mit Reiß-Verschlüssen.
Ich kämpfe mit Verpackungen.
Ich kämpfe mit Geräten.
Ich kämpfe mit Hindernissen.
Ich kämpfe mit Elektronik.
Ich kämpfe mit der alltäglichen Kommunikation.
Im Gesundheits-System
Ich muss Dienst-Leistungen durchsetzen.
Ich nehme 12 Medikamente.
Das muss ich managen.
Ich muss Krankenhaus-Aufenthalte durchsetzen.
Ich muss von Ärzten ernst genommen werden.
Wenn ich laut werde
Wenn ich laut werde, gäbe es Mit-Gefühl.
Wenn ich schimpfe, gäbe es Mit-Gefühl.
Niemand würde mich zur Geduld mahnen.
Niemand würde seine Gelassenheit preisen.
Man würde sagen: Ja, ganz schön schwer.
Da kann man schon mal aus der Haut fahren.
Normale Anteil-Nahme
Das wäre normale Anteil-Nahme.
Das wäre Mitmenschlichkeit.
Dafür muss man nicht Psychologie studiert haben.
Ich fordere mehr Einfühlungs-Vermögen ein.
Ich will weniger herablassende Belehrungen.
Mir wird dann gesagt: Dafür muss man studiert haben.
Nicht alle Päckchen sind gleich groß
Es gäbe Menschen mit Herzens-Bildung.
Herzens-Bildung bedeutet: Mit-Gefühl von Herzen.
Die Menschen würden anerkennen: Nicht jeder trägt das gleiche Päckchen.
Nicht alle Päckchen sind gleich groß.
Es gibt Unterschiede.
Diese Unterschiede wirken sich im Alltag aus.
Mein Verhalten hat Gründe
Mein Verhalten hätte verständliche Gründe.
Meine geringeren Errungenschaften hätten Gründe.
Meine kürzere Zünd-Schnur hätte Gründe.
Zünd-Schnur bedeutet: Ich werde schneller wütend.
Das hätte nichts mit Ungeduld zu tun.
Nichts mit Unreife.
Nichts mit Schwäche.
Nichts mit schlechtem Charakter.
Als Erwachsene anerkannt
Ich würde ernst genommen.
Als Erwachsene.
Nicht als unerfahrenes Kind.
Mir bräuchte niemand mehr zu erklären: Das Leben ist kein Ponyhof.
Diese Sätze würden den Menschen im Halse stecken-bleiben.
Ich benehme mich nicht schlecht
Eine Behinderung ist kein Freibrief.
Freibrief bedeutet: Ich darf mich schlecht benehmen.
Aber ich benehme mich nicht schlecht.
Ich benehme mich nur anders.
Ich möchte so sein dürfen
Ich will nichts Besonderes sein.
Ich wäre lieber ganz normal.
Das merke ich jeden Tag.
Wenn ich wieder an eine Barriere stoße.
Aber wenn es so ist, möchte ich das nicht verschweigen müssen.
Ich möchte so behindert sein, wie ich bin.
Menschen würden ihre Grenzen kennen
Nach dem Wunder würden Menschen sagen: Ich bin nicht blind.
Ich habe keinen Autismus.
Ich habe keine ADHS.
ADHS bedeutet: Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung.
Das ist eine bestimmte Art zu sein.
Ich habe keine Probleme mit Fein-Motorik.
Ich habe keine Probleme mit Gleichgewicht.
Ich habe keine Wahrnehmungs-Störungen.
Ich bin nicht nieren-transplantiert.
Ich kann da nicht mitreden.
Ich kann das nicht beurteilen.
Ich muss oft erinnern
Ohne das Wunder sehen die Menschen meine Herausforderungen nicht.
Dann muss ich oft daran erinnern.
Ich sage nie: Andere Menschen haben keine Probleme.
Aber wer ein Problem damit hat: Der kann gerne mit mir tauschen.
Das Wunder geschieht nicht
Das Wunder geschieht aber nicht.
Ich bin verhext.
Diese guten Gespräche finden nicht statt.
Andere Behinderte haben diese Gespräche.
Bei mir nicht.
Es geht immer so weiter
Alle Sprüche gehen weiter.
Die gut-gemeinten Ratschläge.
Die Ermahnungen.
Die Belehrungen.
Die Vergleiche.
Das geht ewig so weiter.
Was ein Therapeut sagen würde
Ein moderner Therapeut würde mir das erklären.
Dann käme der Satz: Du kannst die anderen nicht ändern.
Du kannst nur dich selbst ändern.
Das würde mir nur mit viel Valium gelingen.
Valium ist ein Beruhigungs-Mittel.
Valium ist ein Medikament gegen Angst.
So viel Gelassenheit wäre nur mit Medikamenten möglich.
Meinen Körper kann ich nicht verändern.
Meine Behinderungen kann ich nicht verändern.
Dieser Text ist in Leichter Sprache nach DIN SPEC 33429 geschrieben. Habt ihr Fragen? Dann schreibt an [email protected]
Berlin (kobinet) Autorin dieses Textes ist Dorothee Feuerstein. Der Tag, an dem ich mal kurz nicht verhext war, war ein normaler Werktag. Ich wurde mit dem Taxi nach Hause gebracht. Der Fahrer hatte mich an der falschen Tür im Haus gegenüber abgesetzt. Nun war ich orientierungslos, denn ich wusste ja nur, dass ich falsch stand, nur eben nicht, wo ich stand. Ich ging also den Gehsteig auf und ab und rief um Hilfe: "Hallo?" Ein Mann kam und brachte mich über die Straße zu meiner Haustür.
„Ja, das stelle ich mir schon schwierig vor, wenn man nicht sieht, wo man ist und sich nicht orientieren kann.“ Diese Aussage wunderte mich. Meistens höre ich dann nämlich solche Standardsätze wie: „Das kenne ich, das geht mir auch oft so. In der Ruhe liegt die Kraft!“ Ich frage mich dann zwar immer, warum dann so jemand Auto fahren und arbeiten kann und ohne Stock unterwegs ist, aber ich habe es mir abgewöhnt, darüber zu diskutieren. Diesmal bin ich aber auf ein menschliches Exemplar mit etwas mehr Empathie gestoßen. Bei den meisten habe ich eher den Eindruck, als wollten sie mir sagen: „Stell dich nicht so an, uns geht es auch nicht besser, und wir machen ja auch nicht so ein Theater.“ In der Tat fangen sogar einige Gespräche so an wie das weiter oben, setzen sich aber dann plötzlich in verändertem Tonfall und veränderter Aussage fort. „Achtung, draußen direkt vor deiner Tür ist ein Hundehaufen, nicht, dass du reintrittst, weil du ihn ja nicht siehst.“ So warnte mich einmal eine Assistentin, und ich wunderte mich schon, wie umsichtig sie war, im Hinblick auf meine Herausforderung, und dass sie daran dachte, mir das extra zu sagen. Nur sagte sie dann hastig mit veränderter Stimme: „Aber das kann uns Sehenden ja schließlich auch passieren.“ Also sie war ja immerhin schon mal nicht reingetreten. Eine andere Frau fragte mich, ob ich an meinen Türen zu Hause denn Markierungen hätte, um nicht dagegen zu stoßen. Ich erklärte ihr, dass ich meine Türen entweder ganz auflasse oder ganz zumache, um nicht gegen halboffene Türkanten zu laufen. Denn – das erzählte ich aber nicht noch dazu – als Kind habe ich mir so manches Loch in den Kopf geschlagen, wenn ich zu schnell durch die Wohnung gefegt bin, und die Tür zur Hälfte offen stand, sodass ich gegen die Kante lief. Da klärte mich dann die Dame auf, dass das Sehenden ja schließlich auch passiert. Ich hätte am liebsten gesagt: „Warum fragen Sie mich denn dann überhaupt? Bei mir liegt es am Sehen, woran es bei Ihnen liegt, darüber kann man jetzt spekulieren!“ In der Tat bin ich sehr schlagfertig, traue mich aber nicht, diese Sätze dann auch laut auszusprechen. Ich saß einmal im Taxi nach Hause, und der Taxifahrer fragte mich, ob ich noch etwas sehen könnte. Dann meinte er, er verstände mich ja, denn im Dunkeln bräuchte er jetzt auch eine Lesebrille. Ich war drauf und dran zu sagen: „Also, wenn Sie so schlecht sehen, dann lassen Sie doch lieber mich fahren.“ Ich war allerdings zu sehr um meine eigene Sicherheit besorgt, als dass ich es tatsächlich gewagt hätte, ihm mitten im Feierabendverkehr so etwas entgegenzuschleudern.
Bei einer Ausstellung wurde sehr lauter Fabriklärm eingespielt, damit wir miterleben sollten, wie es damals für die Menschen war, die dem ausgesetzt wurden. Da ich aufgrund meines Autismus eine Reizfilterschwäche habe, konnte ich die Führerin nicht mehr verstehen und versuchte daher, ihr mein Problem zu erklären, damit sie für uns nur mehr vier Besucher kurz mal den Lärm abstellen möge. „Es ist für uns alle anstrengend“, lautete ihre Entgegnung, und der Lärm blieb. Das Gehirn blendet ja so manches aus, und daran läge es wohl auch, dass auch Sehende ständig stundenlang krampfhaft nach etwas suchen, was direkt vor ihrer Nase liegt. Das ginge jedem so, wurde mir auch bereits erläutert. Wenn mir was runterfällt oder jemand was verstellt, habe ich dann eben auch einfach nur nicht die passende Wahrnehmung. Ich habe solche Dialoge bei anderen Menschen mit Behinderung auch mitverfolgt, aber die gingen dann oft ganz anders als bei mir. Man war oft überrascht, woran doch so manche Dinge scheitern, und wie der Alltag eines Menschen mit Behinderung ist. Es wurde erst gar nicht darüber diskutiert, ob das Nichtbehinderten genauso geht. Man hat diese Schilderungen völlig erwachsen und auf Augenhöhe zur Kenntnis genommen.
Mittlerweile vermute ich, dass ich verhext bin, und dass eine magische Ausblendung vorliegt. Würde ich nun zu einem modernen Therapeuten gehen, würde dieser mir folgende Aufgabe stellen: „Ein Wunder geschieht. Woran merken Sie, wenn Sie morgen aufstehen, dass Sie nicht mehr verhext sind?“
Nun, dieser Aufgabe will ich nun nachkommen: Erst einmal wäre das Geflimmer und die Farbphänomene vor meinen Augen weg. Es gäbe hierfür endlich die passende medizinische Erklärung, man hätte mir das fehlende Mineral oder Vitamin gegeben, und seither hätte ich Ruhe. Die Ärzte hätten mit dem Kopf geschüttelt, wie jemand das so lange aushalten kann, ohne verrückt zu werden. Dies wäre mir eine wohltuende Genugtuung. Auch die meisten anderen meiner Symptome wie die Tatsache, dass ich viel mehr Disziplin beim Essen aufbringen muss als andere Menschen und nicht einmal durch Bewegung eine leichtere Gewichtszunahme verhindern kann, ließen sich nun erklären und meinem Syndrom zuordnen. Endlich würde auch meine stärkere Infektneigung durch ein chronisches Müdigkeitssyndrom diagnostiziert werden sowie die damit einhergehenden wandernden Gelenkschmerzen, und auch hier würde man anerkennen, wie lange ich mich damit schon ohne Unterstützung durchgeschlagen hätte. Auch die traumatischen Erfahrungen im Internat und die Quälereien in der Schule, die ich ohne Schulbegleiter jahrelang habe durchhalten müssen, würden nun endlich als emotionaler Missbrauch anerkannt. Meine Reaktionen würden nicht wie damals als Zeichen meiner Übersensibilität gesehen, sondern als zwar ungewöhnliche, jedoch verständliche Reaktionen auf ungewöhnliche Belastungen validiert, und ich bekäme sogar eine richtige Psychoedukation, in der man mir darlegt, wie Menschen im Allgemeinen auf Übergriffe reagieren, bei denen sie weder fliehen noch angreifen können. Mich nun doch endlich nicht mehr selbst für verrückt halten zu müssen, sondern zu erfahren, dass solche Reaktionen allgemein menschlich und sogar gar nicht so selten sind, und es normal ist, nicht dauergeärgert, gejagt, verspottet und gemobbt werden zu wollen, und dies nicht mit meiner individuellen Besonderheit zu tun hat, und dass ich diese doch angeblich so normalen Reaktionen der Kinder nicht durch mein abweichendes Verhalten ja auch selbst verursacht hätte und somit schuld am Mobbing und ein typisches Opfer sei, würde für mich eine große Entlastung bedeuten. Es läge also nicht mehr an mir und meinem eigenwilligen Empfinden, dass ich diese Übergriffe und Taten als so unerträglich empfand, sondern die Verantwortung läge bei den Tätern, deren Vergehen gemein gültig als nicht hinnehmbar von der Gesellschaft gesehen würden, ähnlich wie bei sexuellen und körperlichen Übergriffen. Ich würde nicht mehr ständig klischeehaft und rassistisch als feinfühlig bezeichnet, weil ich blind bin und alle Blinden ja schließlich alles viel intensiver über das Gehör aufnehmen, sondern es wäre sonnenklar, dass bestimmte Verhaltensweisen von Menschen einfach nicht in Ordnung sind. Auch würde man endlich die zahllosen Barrieren und Überbelastungen anerkennen, denen ich durch meine mehrfachen Einschränkungen im Alltag schutzlos ausgesetzt bin, und es würde endlich die passende Assistenz mit der entsprechenden Ausbildung gefunden, die meine Interessen anderen gegenüber besser vertreten kann als ich und die für meine Verhaltensweisen oder Reaktionen bei Überbelastung und Überforderung und Überstimulation Verständnis hätte und dementsprechend angemessen intervenieren könnte. Zusätzlich bekäme ich von einem durch das Wunder gefundenen Ergotherapeuten während eines aufklärenden Gesprächs und während der Therapiesitzungen Informationen über mein Krankheitsbild und über die hierfür klassischen Schwierigkeiten, dass eben meine sogenannte Ungeschicklichkeit und meine Probleme mit dem Gleichgewicht und der Sensormotorik schließlich ganz typisch für meine Störung seien und daher gut einzuordnen. Dies würde sicher sehr beruhigend auf mich wirken, sodass ich anfangen könnte, mich nicht ständig selbst für meine Tollpatschigkeit zu hassen, und kein Ergotherapeut würde es mehr wagen, mir eine geringe Frustrationstoleranz zu attestieren, wenn ich die Geduld verliere, sondern jeder hätte Verständnis, dass ich, die ich schon so viele Niederlagen eingesteckt habe und im Alltag für jeden Handgriff so extrem viel Konzentration benötige und dennoch so viel schiefgeht, dann auch manchmal einfach nicht mehr kann und wütend werde. Meine Erklärungen, warum ich bestimmte Dinge nicht so hinbekomme wie andere, würden nicht länger so interpretiert, als ob ich meine Behinderungen als faule Ausreden benutze. Ich hätte durch eine angemessene Aufklärung hinsichtlich meines Krankheitsbildes genügend argumentative Munition, dass ich vor allem den Trostfloskeln und Bagatellisierungen, die mir andere oft ziemlich ungnädig entgegenschleudern, endlich mit der diagnostischen Einschätzung im Rücken etwas sehr Überzeugendes entgegenzusetzen hätte. Alle anderen Menschen in meinem unmittelbaren Umfeld und auch ich wären mit meinen Schwierigkeiten im Alltag versöhnt. Ich wäre nicht mehr das kleine, lebensuntüchtige, unerfahrene und ungeschickte Ding, was von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, nur, weil ich keine Arbeit, keinen Partner, keine Kinder und keine eigene Familie aufgebaut habe. Wenn sich jemand mir gegenüber diskriminierend verhielte, würde man in erster Linie und als Allererstes Empathie und Mitgefühl mit mir haben und mir nicht nur belehrende Vorträge darüber halten, warum andere Menschen so sind, weil sie ja schließlich unwissend, hilflos und unsicher seien, Zeitmangel, Geldmangel oder schlechte Bezahlung erdulden müssten, und man würde nicht automatisch nur mein Verständnis für die andere Seite, die einfach nur Gefangene des Systems ist, einfordern, sondern mindestens genauso viel Verständnis für die anwesende Person, nämlich mich, haben. Dies würde nicht bedeuten, dass mein Gegenüber dann anfängt, auf die anderen Personen zu schimpfen, sondern man bliebe einfach einmal bei mir und hätte Anteilnahme daran, wie es mir wohl mit bestimmten Situationen geht, und ich würde in meinen Gefühlen bestärkt und verstanden.
Man würde mir nicht ständig die Welt erklären wie einem unerfahrenen und trotzigen Kind, welchem man jetzt endlich auch einmal die andere Seite zeigen muss. Die Leute wüssten, wen sie da vor sich haben. Ich würde gesehen werden mit meinem Universitätsdiplom und den Kenntnissen und Erfahrungen, die ich nicht zuletzt durch meine früheren Erlebnisse in Familie und Internat und durch die stattgehabten Erkrankungen, Behandlungen und Krankenhausaufenthalte, Dialyse und Transplantation mitbringe, und auch meine vielen Reisen, die Auslandsaufenthalte, mein Studienjahr in England im Rahmen eines Stipendiums, mein Aufenthalt in Amerika und die vielen Umschulungsversuche und meine zahlreichen Begegnungen mit Ämtern und Behörden würden als Lebenserfahrung angerechnet. Wenn ich etwas aus meinem Fachgebiet erzählen würde, würde niemand heimlich aufs Handy schauen, weil ich das ja nicht merke, sondern sich einfach aufklären lassen wie bei anderen auch. Es gäbe dann auch Menschen, die einmal die Größe besitzen, sich für gemachte Fehler zu entschuldigen oder einmal zuzugeben, dass ich ihnen in einigen Dingen die Augen geöffnet habe, dass sie jetzt auch mal die Dinge so sehen, wie sie sie zuvor vielleicht noch nicht gesehen hatten, ohne dass gleich wieder beteuert würde, man habe das doch ganz anders gemeint oder man wolle das doch gar nicht gesagt haben. Vielmehr würden Menschen aus der Begegnung ihr Lehrstück ziehen und vielleicht auch einmal anfangen, umzudenken. Die jungen Assistentinnen würden mit mir auf Augenhöhe reden und nicht so, als sei ich wegen meiner nun endlich offiziell diagnostizierten Teilleistungsstörungen auf allen Gebieten beschränkt. Meine früheren Leistungen wie Abschlüsse etc. wären nicht verwirkt, nur weil ich durch meine zahlreichen Erkrankungen nun sehr viel an geistiger Leistungsfähigkeit eingebüßt habe, sondern man würde mich weiterhin respektieren als jemanden, die ein hohes Bildungsniveau erreicht hat. Die Putzfrau würde nicht zwei Stunden vor dem Termin erst auf Nachfrage absagen, dass sie gar nicht mehr kommt. Man würde eine zuverlässige Frau finden, und die wäre dann sogar halbwegs pünktlich. Wenn ich nach etwas suchen würde, würde sie es schnell finden, und wenn ich ganz harmlos und ohne Hintergedanken ausriefe: „Mensch, das Teil habe ich jetzt seit drei Tagen gesucht“, würde ich keine Vorlesung über Wahrnehmung und das Gehirn und alltägliche Phänomene erhalten, die schließlich bei Sehenden genauso wären wie bei mir, sondern sie würde entweder schweigen oder vielleicht sogar sagen: „Ja, wenn man es halt nicht so sieht, dafür sind wir ja da.“
Wenn ich auf die Straße ginge, würde niemand sagen: „Na, Wackerle, wohin gehst du denn?“ Und die Leute würden nicht wie angewurzelt stehenbleiben und mich um sich herumgehen lassen und mir danach auf die Schulter klopfen und rufen: „Prima gemacht!“ Wenn ich in einen Laden ginge, würde ich nicht wahlweise mit „junge Frau“ oder „junge Dame“ angeredet, sondern einfach entweder mit Namen oder mit „Bitteschön, Sie sind dran!“ Vor allem würde ich mit „Sie“ angesprochen werden! Wenn ich mit Begleitung unterwegs wäre, würde man mich als Kundin ansprechen, oder ich hätte gar eine couragierte Begleitung dabei, die sagen würde, dass die Person ruhig mit mir reden kann. Wir würden nicht ständig von allen möglichen Leuten angestarrt, und die Begleitung würde mir auch keinen psychologischen Belehrungsvortrag darüber halten, dass dies nun mal in der Natur des Menschen läge, jemanden, der auffällt, anzustarren. Es würde nicht mehr auf meinen Körper und mein Anderssein geschoben, sondern auf die Ungezogenheit der Leute, wenn sie mich zur Seite schubsen oder aggressiv anmeckern, doch gefälligst aus dem Weg zu gehen, weil sie meinen Stock nämlich sehen. Und meine Begleitung würde mir bei Rempeleien oder Anschreien nicht erklären, dass schließlich nicht jeder Mensch mit einer Behinderten klar käme, und ihre Freunde sich darüber wunderten, dass sie bei solchen Leuten arbeitet, und ich daher eben verstehen müsste, dass Menschen so auf mich reagieren. Niemand mehr würde mir Verständnis für meine eigene Diskriminierung abverlangen. Vielmehr wäre ich es, die getröstet oder vielleicht sogar – ich wage es ohne Bekreuzigung gar nicht zu schreiben – in den Arm genommen würde, wenn mir solche Dinge angetan werden. Ich könnte in einem Geschäft mein Anliegen vortragen und würde nicht spürbar abschätzig von oben bis unten gemustert, und keiner wäre brüskiert, wenn so ein kleines Persönchen energisch kundtut, was es will, und keiner würde mit Unwillen oder ungehalten reagieren.
Ich würde auch nicht ständig gefragt, was ich noch sehe, und dann darauf hingewiesen, dass das doch noch ganz schön viel sei, schließlich könnten ja Blinde gar nichts mehr sehen. Auch würde ich keine Tests mehr machen müssen, bei denen Ärzte mich fragen, ob ich ihre schöne Frisur sehe, ich wegen des Autismus nicht merke, dass hier ein subtiler Sehtest stattfindet und mir Mühe gebe, das Richtige zu sagen, und sich die Frisur, wie sie mir hinterher verraten, eigentlich als Glatze herausstellt. Und wenn ich solche Dinge anderen erzählte, würden die Leute sich ob dieser demütigenden Vorführung empören und nicht immer nur sagen: „Das hat der doch nicht böse gemeint!“ Bei einer Telefonhotline würde ich nicht dauernd 30 Minuten warten, sondern ich hätte mal mehr Glück und käme schneller dran. Ich dürfte auch ausreden und noch mal nachfragen, wenn ich etwas nicht verstanden hätte. Die Leute dort hätten mehr Geduld und würden berücksichtigen, dass ich besondere Herausforderungen habe. Keiner in meinem engsten Umfeld würde mir hinterher einen Belehrungsvortrag halten, dass diese Leute halt überarbeitet sind und ihren Frust dann halt am Schwächeren auslassen, und ich würde von meinen halb so alten Assistentinnen keine betriebswirtschaftliche Vorlesung für Weltfremde über die miesen Arbeitsbedingungen bei Post, Bahn und Telefonhotlines mehr erhalten, für die ich genauso wenig kann wie die Leute dort selbst. Vielleicht würde dann mein Zuhörer zur Abwechslung sogar mal an mich denken und zurückgeben, dass er sich das ganz schön anstrengend vorstellt, unter welcher Anspannung und Frustration für mich diese Interaktionen ablaufen. Wenn ich etwas zu meinem Autismus sagen würde, würde man mich fragen, wie sich das äußert. Danach käme aber dann nicht wie sonst die Aussage: „Das habe ich auch oft, dann wäre ich ja auch Autist“, und es würde mir auch nicht jeder erklären, dass er eigentlich auch leichten Autismus hätte, aber ganz ohne Hilfe klarkäme und im Gegensatz zu mir auch keine offizielle Diagnose bräuchte und sich einfach selbst diagnostiziert hätte, das würde doch reichen, er bräuchte keine offizielle Diagnose. Nach diesem Wunder hörte ich auf einmal wie alle anderen von dieser tiefgreifenden Entwicklungsstörung Betroffenen auch den Satz: „Danke, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt kann ich einiges besser einordnen.“ Und würde ich mich irgendwo daher nicht durchsetzen können, hagelte es nicht haufenweise Ratschläge mit dem Tenor: „Das kenne ich auch, aber ich wehre mich dann eben! Ich störe mich da nicht dran! Mir ist egal, was dann die Leute sagen, ich setze mich da schon durch.“ Vielmehr würden sich die Menschen freuen, dass sie günstigere Voraussetzungen für die nonverbale Kommunikation und mehr Autorität haben als ich, und mir eventuell sogar anbieten, mir das nächste Mal bei der Durchsetzung meiner Interessen zu helfen. Sie würden sich nicht über mich stellen und signalisieren, wie viel weiter, unabhängiger, mutiger und stärker sie sind, sondern sie würden sich gedanklich mit mir auf dieselbe Stufe stellen und sich neben mich setzen und bescheiden denken: Wer weiß, wie ich wäre, wenn ich solche Herausforderungen hätte, dann könnte ich das alles ja auch nicht. Auch bei der täglichen Unbill, den vielen Kämpfen um banale Dinge, denen ich nachlaufen muss, den vielen Bestellungen, die komischerweise immer bei mir untergehen und bei denen ich dann abermals nachfragen muss, den zahlreichen Pleiten, Pech und Pannen, die ich durch meine schlechte Feinmotorik, Koordination und den Mangel beim Gleichgewicht erlebe, käme nicht gleich jeder mit der Moralkeule heraus und würde mit Sprüchen auf mich einprügeln wie: „Das Leben ist halt nun mal kein Ponyhof, es wäre doch langweilig, wenn immer alles klappen würde. Da darf man nicht gleich so in Panik verfallen, da muss man eben auch mal gelassen bleiben. Das ist eben im Leben nun mal so, sieh mal, mir geht es auch so, da muss man halt auch mal Ruhe bewahren, in der Ruhe liegt die Kraft. So ist das eben, im Leben kann halt auch mal etwas schiefgehen!“ Wenn mir gerade meine Assistenz abgesagt hat, sodass ich meine Vorhaben, bei denen ich auf sie angewiesen bin, wieder vollkommen neu organisieren muss, vor allem, wenn schon alles drum herum so geplant ist und dann auch andere mit drinhängen, dann würde nach einem Wunder niemand mehr auf die Idee kommen, mich in meinem Alter und nach all dem, was ich schon durchhabe, so schulmeisterlich über die üblichen Widerfährnisse des Lebens zurechtzuweisen. Vielmehr würde man sagen, wie erstaunlich es doch bei all diesen täglichen Kämpfen und Herausforderungen ist, da noch halbwegs denken zu können und wieder flexibel alles umzustellen. Ich würde nie wieder den Spruch hören: „In der Ruhe liegt die Kraft!“ Von Anerkennung und Würdigung kann ich mir zwar nichts kaufen, aber die zusätzlichen Verletzungen durch diese blöden Sprüche bleiben dann wenigstens aus, die die Situation noch unerträglicher machen. Zusätzlich zu der alltäglichen Quälerei kommt nämlich dann auch noch die Scham hinzu, nicht so reif, gelassen und weise wie alle anderen zu sein. Bei den zahlreichen Barrieren, die ich am Computer mangels Verständnis und durch meine kognitiven Defizite und durch die Blindheit habe und weswegen ich oft stundenlang sitzen muss, um irgendeine Transaktion auszuführen, würde mich nicht jeder der Ungeduld zeihen oder mir vorwerfen, ich würde nur nicht genügend probieren, sondern die Leute würden sagen, dass sie wahnsinnig würden, wenn sie auf so viele Barrieren im Internet, bei Apps oder anderen Computerprogrammen stoßen würden und dann ständig ohne fremde Hilfe nicht zurechtkämen. Ich würde gesehen, die magische Ausblendung wäre weg, es gäbe Würdigung und Anerkennung, ich wäre nicht länger das kleine Dummchen, die sich die anderen doch mal zum Vorbild nehmen sollte, die doch schließlich die gleichen Probleme haben und trotzdem nicht so sind wie ich, und ich würde nicht mehr von Leuten auf diese Weise zurechtgewiesen, die im Übrigen meistens viel jünger sind als ich und mit mir reden, als sei ich ihr Kind oder als seien sie meine Erzieher wie damals im Blindi-Heim. Ich wäre eine erwachsene Person, die schon einiges durchhat und im Leben einiges zu stemmen hat, und nicht länger der Schwächling, die Übernervöse, Hysterische und frustrationsintolerante Person, die sofort losplärrt, wenn es mal nicht so läuft, wie sie es gewohnt ist. Ich wäre nicht mehr das weltfremde, verwöhnte und lebensuntüchtige Ding, sondern jemand, die viele bislang noch nicht anerkannte Herausforderungen vom Aufstehen an zu bewältigen hat: den Kampf mit den Knöpfen, Reißverschlüssen, Verpackungen, Geräten, Hindernissen und der Elektronik, die Quälerei mit der alltäglichen Kommunikation, das Durchsetzen von Dienstleistungen und das Management von zwölf Medikamenten oder die Durchsetzung von Krankenhausaufenthalten, Untersuchungen und den Kampf, von Ärzten ernst genommen zu werden. Es gäbe auch niemanden mehr in meinem engsten Umfeld, der, wenn ich mal laut würde und schimpfte, mich gleich zur Geduld mahnt und dann noch seine eigene Gelassenheit preist, sondern Empathie wäre angesagt, von Schweigen bis hin zu: „Ja, ganz schön schwer, gar nicht so leicht, da kann man schon mal aus der Haut fahren!“ Und all das würde nicht mehr als Bemitleiden oder Bedauern betrachtet, was mir ja schließlich auch nichts helfe und mich nicht weiterbringt, sondern als ganz normale Anteilnahme, Mitmenschlichkeit, für die man nicht erst Psychologie studiert haben muss, wie mir häufig erklärt wird, wenn ich etwas mehr Einfühlungsvermögen und weniger herablassende Belehrungen und Überheblichkeit einfordere. Es gäbe Menschen, die einfach Herzensbildung besitzen und anerkennen, dass eben nicht „jeder sein Päckchen“ zu tragen hätte, sondern, wie man es bei anderen behinderten und kranken Menschen auch tut, durch das „Wunder“ auch bei mir eingesehen würde, dass eben nicht alle Päckchen gleich groß sind, und man würde mir zubilligen, dass es sehr wohl Unterschiede gibt, die sich dann eben im Alltag auch dementsprechend auswirken, und dass mein Verhalten oder meine geringeren Errungenschaften und meine manchmal kürzere Zündschnur eben nichts mit Ungeduld, Unreife, Schwäche oder einem schlechteren Charakter zu tun haben. Niemand hat Grund dazu, mit einer Krankheit anzugeben oder stolz darauf zu sein, und keiner brüstet sich damit: „Schau mal, was ich alles habe!“ Aber ich würde dann auch nicht mehr von oben herab eingeschätzt und dementsprechend ungnädig behandelt, sondern gesehen, anerkannt und ernst genommen, als Erwachsene und nicht als unerfahrenes Kind, das halt all das noch lernen und erfahren muss, was andere längst schon wissen. Mir bräuchte dann wahrlich niemand mehr zu erklären, dass das Leben kein Ponyhof ist und nicht immer alles klappen kann. Das brächte dann keiner mehr über die Lippen, und diese Sätze würden den Menschen im Halse steckenbleiben. Eine Behinderung ist kein Freibrief für schlechtes Benehmen, aber dann wiederum benehme ich mich ja auch nicht schlecht, sondern nur anders. Ich reiße mich nicht darum, etwas Besonderes zu sein, ich wäre lieber ganz normal, was ich jeden Tag hundertmal merke, wenn ich wieder an eine Barriere gestoßen bin. Aber wenn es so ist, dann möchte ich das auch nicht bescheiden verschweigen müssen, sondern danach leben dürfen und so behindert sein, wie ich eben bin. Wenn ein Wunder geschehe, gäbe es auch mal Menschen, die sagen: Ich bin nicht blind, ich habe keinen Autismus, keine ADHS, keine Probleme mit Feinmotorik, Gleichgewicht und Koordination, ich habe keine Wahrnehmungsstörungen und bin auch nicht nierentransplantiert, ich kann da nicht mitreden und das nicht beurteilen, da rede ich mich vielleicht sonst um Kopf und Kragen. Und ich würde dementsprechend gerecht beurteilt werden. Wenn ohne dieses Wunder meine speziellen Herausforderungen keiner sieht, muss ich eben auch öfter daran erinnern. Ich sage niemals, dass andere Menschen keine Probleme haben, aber wer ein Problem damit hat, dass ich für mich in Anspruch nehme, überdurchschnittlich viele Herausforderungen zu haben, kann ja gerne mal mit mir tauschen. Aber nun geschieht eben dieses Wunder nicht, und ich bin nun mal verhext, und daher werden diese Interaktionen, die – so weltfremd bin ich nicht – anderen Behinderten größtenteils vergönnt sind, in meinem Leben niemals stattfinden. Und ohne dieses Wunder werden wahrscheinlich stattdessen all die anderen von mir zitierten Sprüche, Sätze, gutgemeinten Ratschläge, Ermahnungen, Belehrungen und Vergleiche ewig so weitergehen. Ein moderner Therapeut würde mir dann wahrscheinlich genau dies erklären, und dann käme wahrscheinlich wieder der Satz: Sie können die anderen nicht ändern, sie können nur sich selbst ändern. Das würde mir ohne eine Familienpackung Valium wahrscheinlich eher nicht gelingen, denn so viel Gelassenheit, die dafür nötig wäre, wäre nur auf synthetischem Wege herzustellen. Und meinen Körper und meine Behinderungen kann ich ebenfalls nicht verändern.
Berlin (kobinet) Autorin dieses Textes ist Dorothee Feuerstein. Der Tag, an dem ich mal kurz nicht verhext war, war ein normaler Werktag. Ich wurde mit dem Taxi nach Hause gebracht. Der Fahrer hatte mich an der falschen Tür im Haus gegenüber abgesetzt. Nun war ich orientierungslos, denn ich wusste ja nur, dass ich falsch stand, nur eben nicht, wo ich stand. Ich ging also den Gehsteig auf und ab und rief um Hilfe: "Hallo?" Ein Mann kam und brachte mich über die Straße zu meiner Haustür.
„Ja, das stelle ich mir schon schwierig vor, wenn man nicht sieht, wo man ist und sich nicht orientieren kann.“ Diese Aussage wunderte mich. Meistens höre ich dann nämlich solche Standardsätze wie: „Das kenne ich, das geht mir auch oft so. In der Ruhe liegt die Kraft!“ Ich frage mich dann zwar immer, warum dann so jemand Auto fahren und arbeiten kann und ohne Stock unterwegs ist, aber ich habe es mir abgewöhnt, darüber zu diskutieren. Diesmal bin ich aber auf ein menschliches Exemplar mit etwas mehr Empathie gestoßen. Bei den meisten habe ich eher den Eindruck, als wollten sie mir sagen: „Stell dich nicht so an, uns geht es auch nicht besser, und wir machen ja auch nicht so ein Theater.“ In der Tat fangen sogar einige Gespräche so an wie das weiter oben, setzen sich aber dann plötzlich in verändertem Tonfall und veränderter Aussage fort. „Achtung, draußen direkt vor deiner Tür ist ein Hundehaufen, nicht, dass du reintrittst, weil du ihn ja nicht siehst.“ So warnte mich einmal eine Assistentin, und ich wunderte mich schon, wie umsichtig sie war, im Hinblick auf meine Herausforderung, und dass sie daran dachte, mir das extra zu sagen. Nur sagte sie dann hastig mit veränderter Stimme: „Aber das kann uns Sehenden ja schließlich auch passieren.“ Also sie war ja immerhin schon mal nicht reingetreten. Eine andere Frau fragte mich, ob ich an meinen Türen zu Hause denn Markierungen hätte, um nicht dagegen zu stoßen. Ich erklärte ihr, dass ich meine Türen entweder ganz auflasse oder ganz zumache, um nicht gegen halboffene Türkanten zu laufen. Denn – das erzählte ich aber nicht noch dazu – als Kind habe ich mir so manches Loch in den Kopf geschlagen, wenn ich zu schnell durch die Wohnung gefegt bin, und die Tür zur Hälfte offen stand, sodass ich gegen die Kante lief. Da klärte mich dann die Dame auf, dass das Sehenden ja schließlich auch passiert. Ich hätte am liebsten gesagt: „Warum fragen Sie mich denn dann überhaupt? Bei mir liegt es am Sehen, woran es bei Ihnen liegt, darüber kann man jetzt spekulieren!“ In der Tat bin ich sehr schlagfertig, traue mich aber nicht, diese Sätze dann auch laut auszusprechen. Ich saß einmal im Taxi nach Hause, und der Taxifahrer fragte mich, ob ich noch etwas sehen könnte. Dann meinte er, er verstände mich ja, denn im Dunkeln bräuchte er jetzt auch eine Lesebrille. Ich war drauf und dran zu sagen: „Also, wenn Sie so schlecht sehen, dann lassen Sie doch lieber mich fahren.“ Ich war allerdings zu sehr um meine eigene Sicherheit besorgt, als dass ich es tatsächlich gewagt hätte, ihm mitten im Feierabendverkehr so etwas entgegenzuschleudern.
Bei einer Ausstellung wurde sehr lauter Fabriklärm eingespielt, damit wir miterleben sollten, wie es damals für die Menschen war, die dem ausgesetzt wurden. Da ich aufgrund meines Autismus eine Reizfilterschwäche habe, konnte ich die Führerin nicht mehr verstehen und versuchte daher, ihr mein Problem zu erklären, damit sie für uns nur mehr vier Besucher kurz mal den Lärm abstellen möge. „Es ist für uns alle anstrengend“, lautete ihre Entgegnung, und der Lärm blieb. Das Gehirn blendet ja so manches aus, und daran läge es wohl auch, dass auch Sehende ständig stundenlang krampfhaft nach etwas suchen, was direkt vor ihrer Nase liegt. Das ginge jedem so, wurde mir auch bereits erläutert. Wenn mir was runterfällt oder jemand was verstellt, habe ich dann eben auch einfach nur nicht die passende Wahrnehmung. Ich habe solche Dialoge bei anderen Menschen mit Behinderung auch mitverfolgt, aber die gingen dann oft ganz anders als bei mir. Man war oft überrascht, woran doch so manche Dinge scheitern, und wie der Alltag eines Menschen mit Behinderung ist. Es wurde erst gar nicht darüber diskutiert, ob das Nichtbehinderten genauso geht. Man hat diese Schilderungen völlig erwachsen und auf Augenhöhe zur Kenntnis genommen.
Mittlerweile vermute ich, dass ich verhext bin, und dass eine magische Ausblendung vorliegt. Würde ich nun zu einem modernen Therapeuten gehen, würde dieser mir folgende Aufgabe stellen: „Ein Wunder geschieht. Woran merken Sie, wenn Sie morgen aufstehen, dass Sie nicht mehr verhext sind?“
Nun, dieser Aufgabe will ich nun nachkommen: Erst einmal wäre das Geflimmer und die Farbphänomene vor meinen Augen weg. Es gäbe hierfür endlich die passende medizinische Erklärung, man hätte mir das fehlende Mineral oder Vitamin gegeben, und seither hätte ich Ruhe. Die Ärzte hätten mit dem Kopf geschüttelt, wie jemand das so lange aushalten kann, ohne verrückt zu werden. Dies wäre mir eine wohltuende Genugtuung. Auch die meisten anderen meiner Symptome wie die Tatsache, dass ich viel mehr Disziplin beim Essen aufbringen muss als andere Menschen und nicht einmal durch Bewegung eine leichtere Gewichtszunahme verhindern kann, ließen sich nun erklären und meinem Syndrom zuordnen. Endlich würde auch meine stärkere Infektneigung durch ein chronisches Müdigkeitssyndrom diagnostiziert werden sowie die damit einhergehenden wandernden Gelenkschmerzen, und auch hier würde man anerkennen, wie lange ich mich damit schon ohne Unterstützung durchgeschlagen hätte. Auch die traumatischen Erfahrungen im Internat und die Quälereien in der Schule, die ich ohne Schulbegleiter jahrelang habe durchhalten müssen, würden nun endlich als emotionaler Missbrauch anerkannt. Meine Reaktionen würden nicht wie damals als Zeichen meiner Übersensibilität gesehen, sondern als zwar ungewöhnliche, jedoch verständliche Reaktionen auf ungewöhnliche Belastungen validiert, und ich bekäme sogar eine richtige Psychoedukation, in der man mir darlegt, wie Menschen im Allgemeinen auf Übergriffe reagieren, bei denen sie weder fliehen noch angreifen können. Mich nun doch endlich nicht mehr selbst für verrückt halten zu müssen, sondern zu erfahren, dass solche Reaktionen allgemein menschlich und sogar gar nicht so selten sind, und es normal ist, nicht dauergeärgert, gejagt, verspottet und gemobbt werden zu wollen, und dies nicht mit meiner individuellen Besonderheit zu tun hat, und dass ich diese doch angeblich so normalen Reaktionen der Kinder nicht durch mein abweichendes Verhalten ja auch selbst verursacht hätte und somit schuld am Mobbing und ein typisches Opfer sei, würde für mich eine große Entlastung bedeuten. Es läge also nicht mehr an mir und meinem eigenwilligen Empfinden, dass ich diese Übergriffe und Taten als so unerträglich empfand, sondern die Verantwortung läge bei den Tätern, deren Vergehen gemein gültig als nicht hinnehmbar von der Gesellschaft gesehen würden, ähnlich wie bei sexuellen und körperlichen Übergriffen. Ich würde nicht mehr ständig klischeehaft und rassistisch als feinfühlig bezeichnet, weil ich blind bin und alle Blinden ja schließlich alles viel intensiver über das Gehör aufnehmen, sondern es wäre sonnenklar, dass bestimmte Verhaltensweisen von Menschen einfach nicht in Ordnung sind. Auch würde man endlich die zahllosen Barrieren und Überbelastungen anerkennen, denen ich durch meine mehrfachen Einschränkungen im Alltag schutzlos ausgesetzt bin, und es würde endlich die passende Assistenz mit der entsprechenden Ausbildung gefunden, die meine Interessen anderen gegenüber besser vertreten kann als ich und die für meine Verhaltensweisen oder Reaktionen bei Überbelastung und Überforderung und Überstimulation Verständnis hätte und dementsprechend angemessen intervenieren könnte. Zusätzlich bekäme ich von einem durch das Wunder gefundenen Ergotherapeuten während eines aufklärenden Gesprächs und während der Therapiesitzungen Informationen über mein Krankheitsbild und über die hierfür klassischen Schwierigkeiten, dass eben meine sogenannte Ungeschicklichkeit und meine Probleme mit dem Gleichgewicht und der Sensormotorik schließlich ganz typisch für meine Störung seien und daher gut einzuordnen. Dies würde sicher sehr beruhigend auf mich wirken, sodass ich anfangen könnte, mich nicht ständig selbst für meine Tollpatschigkeit zu hassen, und kein Ergotherapeut würde es mehr wagen, mir eine geringe Frustrationstoleranz zu attestieren, wenn ich die Geduld verliere, sondern jeder hätte Verständnis, dass ich, die ich schon so viele Niederlagen eingesteckt habe und im Alltag für jeden Handgriff so extrem viel Konzentration benötige und dennoch so viel schiefgeht, dann auch manchmal einfach nicht mehr kann und wütend werde. Meine Erklärungen, warum ich bestimmte Dinge nicht so hinbekomme wie andere, würden nicht länger so interpretiert, als ob ich meine Behinderungen als faule Ausreden benutze. Ich hätte durch eine angemessene Aufklärung hinsichtlich meines Krankheitsbildes genügend argumentative Munition, dass ich vor allem den Trostfloskeln und Bagatellisierungen, die mir andere oft ziemlich ungnädig entgegenschleudern, endlich mit der diagnostischen Einschätzung im Rücken etwas sehr Überzeugendes entgegenzusetzen hätte. Alle anderen Menschen in meinem unmittelbaren Umfeld und auch ich wären mit meinen Schwierigkeiten im Alltag versöhnt. Ich wäre nicht mehr das kleine, lebensuntüchtige, unerfahrene und ungeschickte Ding, was von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, nur, weil ich keine Arbeit, keinen Partner, keine Kinder und keine eigene Familie aufgebaut habe. Wenn sich jemand mir gegenüber diskriminierend verhielte, würde man in erster Linie und als Allererstes Empathie und Mitgefühl mit mir haben und mir nicht nur belehrende Vorträge darüber halten, warum andere Menschen so sind, weil sie ja schließlich unwissend, hilflos und unsicher seien, Zeitmangel, Geldmangel oder schlechte Bezahlung erdulden müssten, und man würde nicht automatisch nur mein Verständnis für die andere Seite, die einfach nur Gefangene des Systems ist, einfordern, sondern mindestens genauso viel Verständnis für die anwesende Person, nämlich mich, haben. Dies würde nicht bedeuten, dass mein Gegenüber dann anfängt, auf die anderen Personen zu schimpfen, sondern man bliebe einfach einmal bei mir und hätte Anteilnahme daran, wie es mir wohl mit bestimmten Situationen geht, und ich würde in meinen Gefühlen bestärkt und verstanden.
Man würde mir nicht ständig die Welt erklären wie einem unerfahrenen und trotzigen Kind, welchem man jetzt endlich auch einmal die andere Seite zeigen muss. Die Leute wüssten, wen sie da vor sich haben. Ich würde gesehen werden mit meinem Universitätsdiplom und den Kenntnissen und Erfahrungen, die ich nicht zuletzt durch meine früheren Erlebnisse in Familie und Internat und durch die stattgehabten Erkrankungen, Behandlungen und Krankenhausaufenthalte, Dialyse und Transplantation mitbringe, und auch meine vielen Reisen, die Auslandsaufenthalte, mein Studienjahr in England im Rahmen eines Stipendiums, mein Aufenthalt in Amerika und die vielen Umschulungsversuche und meine zahlreichen Begegnungen mit Ämtern und Behörden würden als Lebenserfahrung angerechnet. Wenn ich etwas aus meinem Fachgebiet erzählen würde, würde niemand heimlich aufs Handy schauen, weil ich das ja nicht merke, sondern sich einfach aufklären lassen wie bei anderen auch. Es gäbe dann auch Menschen, die einmal die Größe besitzen, sich für gemachte Fehler zu entschuldigen oder einmal zuzugeben, dass ich ihnen in einigen Dingen die Augen geöffnet habe, dass sie jetzt auch mal die Dinge so sehen, wie sie sie zuvor vielleicht noch nicht gesehen hatten, ohne dass gleich wieder beteuert würde, man habe das doch ganz anders gemeint oder man wolle das doch gar nicht gesagt haben. Vielmehr würden Menschen aus der Begegnung ihr Lehrstück ziehen und vielleicht auch einmal anfangen, umzudenken. Die jungen Assistentinnen würden mit mir auf Augenhöhe reden und nicht so, als sei ich wegen meiner nun endlich offiziell diagnostizierten Teilleistungsstörungen auf allen Gebieten beschränkt. Meine früheren Leistungen wie Abschlüsse etc. wären nicht verwirkt, nur weil ich durch meine zahlreichen Erkrankungen nun sehr viel an geistiger Leistungsfähigkeit eingebüßt habe, sondern man würde mich weiterhin respektieren als jemanden, die ein hohes Bildungsniveau erreicht hat. Die Putzfrau würde nicht zwei Stunden vor dem Termin erst auf Nachfrage absagen, dass sie gar nicht mehr kommt. Man würde eine zuverlässige Frau finden, und die wäre dann sogar halbwegs pünktlich. Wenn ich nach etwas suchen würde, würde sie es schnell finden, und wenn ich ganz harmlos und ohne Hintergedanken ausriefe: „Mensch, das Teil habe ich jetzt seit drei Tagen gesucht“, würde ich keine Vorlesung über Wahrnehmung und das Gehirn und alltägliche Phänomene erhalten, die schließlich bei Sehenden genauso wären wie bei mir, sondern sie würde entweder schweigen oder vielleicht sogar sagen: „Ja, wenn man es halt nicht so sieht, dafür sind wir ja da.“
Wenn ich auf die Straße ginge, würde niemand sagen: „Na, Wackerle, wohin gehst du denn?“ Und die Leute würden nicht wie angewurzelt stehenbleiben und mich um sich herumgehen lassen und mir danach auf die Schulter klopfen und rufen: „Prima gemacht!“ Wenn ich in einen Laden ginge, würde ich nicht wahlweise mit „junge Frau“ oder „junge Dame“ angeredet, sondern einfach entweder mit Namen oder mit „Bitteschön, Sie sind dran!“ Vor allem würde ich mit „Sie“ angesprochen werden! Wenn ich mit Begleitung unterwegs wäre, würde man mich als Kundin ansprechen, oder ich hätte gar eine couragierte Begleitung dabei, die sagen würde, dass die Person ruhig mit mir reden kann. Wir würden nicht ständig von allen möglichen Leuten angestarrt, und die Begleitung würde mir auch keinen psychologischen Belehrungsvortrag darüber halten, dass dies nun mal in der Natur des Menschen läge, jemanden, der auffällt, anzustarren. Es würde nicht mehr auf meinen Körper und mein Anderssein geschoben, sondern auf die Ungezogenheit der Leute, wenn sie mich zur Seite schubsen oder aggressiv anmeckern, doch gefälligst aus dem Weg zu gehen, weil sie meinen Stock nämlich sehen. Und meine Begleitung würde mir bei Rempeleien oder Anschreien nicht erklären, dass schließlich nicht jeder Mensch mit einer Behinderten klar käme, und ihre Freunde sich darüber wunderten, dass sie bei solchen Leuten arbeitet, und ich daher eben verstehen müsste, dass Menschen so auf mich reagieren. Niemand mehr würde mir Verständnis für meine eigene Diskriminierung abverlangen. Vielmehr wäre ich es, die getröstet oder vielleicht sogar – ich wage es ohne Bekreuzigung gar nicht zu schreiben – in den Arm genommen würde, wenn mir solche Dinge angetan werden. Ich könnte in einem Geschäft mein Anliegen vortragen und würde nicht spürbar abschätzig von oben bis unten gemustert, und keiner wäre brüskiert, wenn so ein kleines Persönchen energisch kundtut, was es will, und keiner würde mit Unwillen oder ungehalten reagieren.
Ich würde auch nicht ständig gefragt, was ich noch sehe, und dann darauf hingewiesen, dass das doch noch ganz schön viel sei, schließlich könnten ja Blinde gar nichts mehr sehen. Auch würde ich keine Tests mehr machen müssen, bei denen Ärzte mich fragen, ob ich ihre schöne Frisur sehe, ich wegen des Autismus nicht merke, dass hier ein subtiler Sehtest stattfindet und mir Mühe gebe, das Richtige zu sagen, und sich die Frisur, wie sie mir hinterher verraten, eigentlich als Glatze herausstellt. Und wenn ich solche Dinge anderen erzählte, würden die Leute sich ob dieser demütigenden Vorführung empören und nicht immer nur sagen: „Das hat der doch nicht böse gemeint!“ Bei einer Telefonhotline würde ich nicht dauernd 30 Minuten warten, sondern ich hätte mal mehr Glück und käme schneller dran. Ich dürfte auch ausreden und noch mal nachfragen, wenn ich etwas nicht verstanden hätte. Die Leute dort hätten mehr Geduld und würden berücksichtigen, dass ich besondere Herausforderungen habe. Keiner in meinem engsten Umfeld würde mir hinterher einen Belehrungsvortrag halten, dass diese Leute halt überarbeitet sind und ihren Frust dann halt am Schwächeren auslassen, und ich würde von meinen halb so alten Assistentinnen keine betriebswirtschaftliche Vorlesung für Weltfremde über die miesen Arbeitsbedingungen bei Post, Bahn und Telefonhotlines mehr erhalten, für die ich genauso wenig kann wie die Leute dort selbst. Vielleicht würde dann mein Zuhörer zur Abwechslung sogar mal an mich denken und zurückgeben, dass er sich das ganz schön anstrengend vorstellt, unter welcher Anspannung und Frustration für mich diese Interaktionen ablaufen. Wenn ich etwas zu meinem Autismus sagen würde, würde man mich fragen, wie sich das äußert. Danach käme aber dann nicht wie sonst die Aussage: „Das habe ich auch oft, dann wäre ich ja auch Autist“, und es würde mir auch nicht jeder erklären, dass er eigentlich auch leichten Autismus hätte, aber ganz ohne Hilfe klarkäme und im Gegensatz zu mir auch keine offizielle Diagnose bräuchte und sich einfach selbst diagnostiziert hätte, das würde doch reichen, er bräuchte keine offizielle Diagnose. Nach diesem Wunder hörte ich auf einmal wie alle anderen von dieser tiefgreifenden Entwicklungsstörung Betroffenen auch den Satz: „Danke, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt kann ich einiges besser einordnen.“ Und würde ich mich irgendwo daher nicht durchsetzen können, hagelte es nicht haufenweise Ratschläge mit dem Tenor: „Das kenne ich auch, aber ich wehre mich dann eben! Ich störe mich da nicht dran! Mir ist egal, was dann die Leute sagen, ich setze mich da schon durch.“ Vielmehr würden sich die Menschen freuen, dass sie günstigere Voraussetzungen für die nonverbale Kommunikation und mehr Autorität haben als ich, und mir eventuell sogar anbieten, mir das nächste Mal bei der Durchsetzung meiner Interessen zu helfen. Sie würden sich nicht über mich stellen und signalisieren, wie viel weiter, unabhängiger, mutiger und stärker sie sind, sondern sie würden sich gedanklich mit mir auf dieselbe Stufe stellen und sich neben mich setzen und bescheiden denken: Wer weiß, wie ich wäre, wenn ich solche Herausforderungen hätte, dann könnte ich das alles ja auch nicht. Auch bei der täglichen Unbill, den vielen Kämpfen um banale Dinge, denen ich nachlaufen muss, den vielen Bestellungen, die komischerweise immer bei mir untergehen und bei denen ich dann abermals nachfragen muss, den zahlreichen Pleiten, Pech und Pannen, die ich durch meine schlechte Feinmotorik, Koordination und den Mangel beim Gleichgewicht erlebe, käme nicht gleich jeder mit der Moralkeule heraus und würde mit Sprüchen auf mich einprügeln wie: „Das Leben ist halt nun mal kein Ponyhof, es wäre doch langweilig, wenn immer alles klappen würde. Da darf man nicht gleich so in Panik verfallen, da muss man eben auch mal gelassen bleiben. Das ist eben im Leben nun mal so, sieh mal, mir geht es auch so, da muss man halt auch mal Ruhe bewahren, in der Ruhe liegt die Kraft. So ist das eben, im Leben kann halt auch mal etwas schiefgehen!“ Wenn mir gerade meine Assistenz abgesagt hat, sodass ich meine Vorhaben, bei denen ich auf sie angewiesen bin, wieder vollkommen neu organisieren muss, vor allem, wenn schon alles drum herum so geplant ist und dann auch andere mit drinhängen, dann würde nach einem Wunder niemand mehr auf die Idee kommen, mich in meinem Alter und nach all dem, was ich schon durchhabe, so schulmeisterlich über die üblichen Widerfährnisse des Lebens zurechtzuweisen. Vielmehr würde man sagen, wie erstaunlich es doch bei all diesen täglichen Kämpfen und Herausforderungen ist, da noch halbwegs denken zu können und wieder flexibel alles umzustellen. Ich würde nie wieder den Spruch hören: „In der Ruhe liegt die Kraft!“ Von Anerkennung und Würdigung kann ich mir zwar nichts kaufen, aber die zusätzlichen Verletzungen durch diese blöden Sprüche bleiben dann wenigstens aus, die die Situation noch unerträglicher machen. Zusätzlich zu der alltäglichen Quälerei kommt nämlich dann auch noch die Scham hinzu, nicht so reif, gelassen und weise wie alle anderen zu sein. Bei den zahlreichen Barrieren, die ich am Computer mangels Verständnis und durch meine kognitiven Defizite und durch die Blindheit habe und weswegen ich oft stundenlang sitzen muss, um irgendeine Transaktion auszuführen, würde mich nicht jeder der Ungeduld zeihen oder mir vorwerfen, ich würde nur nicht genügend probieren, sondern die Leute würden sagen, dass sie wahnsinnig würden, wenn sie auf so viele Barrieren im Internet, bei Apps oder anderen Computerprogrammen stoßen würden und dann ständig ohne fremde Hilfe nicht zurechtkämen. Ich würde gesehen, die magische Ausblendung wäre weg, es gäbe Würdigung und Anerkennung, ich wäre nicht länger das kleine Dummchen, die sich die anderen doch mal zum Vorbild nehmen sollte, die doch schließlich die gleichen Probleme haben und trotzdem nicht so sind wie ich, und ich würde nicht mehr von Leuten auf diese Weise zurechtgewiesen, die im Übrigen meistens viel jünger sind als ich und mit mir reden, als sei ich ihr Kind oder als seien sie meine Erzieher wie damals im Blindi-Heim. Ich wäre eine erwachsene Person, die schon einiges durchhat und im Leben einiges zu stemmen hat, und nicht länger der Schwächling, die Übernervöse, Hysterische und frustrationsintolerante Person, die sofort losplärrt, wenn es mal nicht so läuft, wie sie es gewohnt ist. Ich wäre nicht mehr das weltfremde, verwöhnte und lebensuntüchtige Ding, sondern jemand, die viele bislang noch nicht anerkannte Herausforderungen vom Aufstehen an zu bewältigen hat: den Kampf mit den Knöpfen, Reißverschlüssen, Verpackungen, Geräten, Hindernissen und der Elektronik, die Quälerei mit der alltäglichen Kommunikation, das Durchsetzen von Dienstleistungen und das Management von zwölf Medikamenten oder die Durchsetzung von Krankenhausaufenthalten, Untersuchungen und den Kampf, von Ärzten ernst genommen zu werden. Es gäbe auch niemanden mehr in meinem engsten Umfeld, der, wenn ich mal laut würde und schimpfte, mich gleich zur Geduld mahnt und dann noch seine eigene Gelassenheit preist, sondern Empathie wäre angesagt, von Schweigen bis hin zu: „Ja, ganz schön schwer, gar nicht so leicht, da kann man schon mal aus der Haut fahren!“ Und all das würde nicht mehr als Bemitleiden oder Bedauern betrachtet, was mir ja schließlich auch nichts helfe und mich nicht weiterbringt, sondern als ganz normale Anteilnahme, Mitmenschlichkeit, für die man nicht erst Psychologie studiert haben muss, wie mir häufig erklärt wird, wenn ich etwas mehr Einfühlungsvermögen und weniger herablassende Belehrungen und Überheblichkeit einfordere. Es gäbe Menschen, die einfach Herzensbildung besitzen und anerkennen, dass eben nicht „jeder sein Päckchen“ zu tragen hätte, sondern, wie man es bei anderen behinderten und kranken Menschen auch tut, durch das „Wunder“ auch bei mir eingesehen würde, dass eben nicht alle Päckchen gleich groß sind, und man würde mir zubilligen, dass es sehr wohl Unterschiede gibt, die sich dann eben im Alltag auch dementsprechend auswirken, und dass mein Verhalten oder meine geringeren Errungenschaften und meine manchmal kürzere Zündschnur eben nichts mit Ungeduld, Unreife, Schwäche oder einem schlechteren Charakter zu tun haben. Niemand hat Grund dazu, mit einer Krankheit anzugeben oder stolz darauf zu sein, und keiner brüstet sich damit: „Schau mal, was ich alles habe!“ Aber ich würde dann auch nicht mehr von oben herab eingeschätzt und dementsprechend ungnädig behandelt, sondern gesehen, anerkannt und ernst genommen, als Erwachsene und nicht als unerfahrenes Kind, das halt all das noch lernen und erfahren muss, was andere längst schon wissen. Mir bräuchte dann wahrlich niemand mehr zu erklären, dass das Leben kein Ponyhof ist und nicht immer alles klappen kann. Das brächte dann keiner mehr über die Lippen, und diese Sätze würden den Menschen im Halse steckenbleiben. Eine Behinderung ist kein Freibrief für schlechtes Benehmen, aber dann wiederum benehme ich mich ja auch nicht schlecht, sondern nur anders. Ich reiße mich nicht darum, etwas Besonderes zu sein, ich wäre lieber ganz normal, was ich jeden Tag hundertmal merke, wenn ich wieder an eine Barriere gestoßen bin. Aber wenn es so ist, dann möchte ich das auch nicht bescheiden verschweigen müssen, sondern danach leben dürfen und so behindert sein, wie ich eben bin. Wenn ein Wunder geschehe, gäbe es auch mal Menschen, die sagen: Ich bin nicht blind, ich habe keinen Autismus, keine ADHS, keine Probleme mit Feinmotorik, Gleichgewicht und Koordination, ich habe keine Wahrnehmungsstörungen und bin auch nicht nierentransplantiert, ich kann da nicht mitreden und das nicht beurteilen, da rede ich mich vielleicht sonst um Kopf und Kragen. Und ich würde dementsprechend gerecht beurteilt werden. Wenn ohne dieses Wunder meine speziellen Herausforderungen keiner sieht, muss ich eben auch öfter daran erinnern. Ich sage niemals, dass andere Menschen keine Probleme haben, aber wer ein Problem damit hat, dass ich für mich in Anspruch nehme, überdurchschnittlich viele Herausforderungen zu haben, kann ja gerne mal mit mir tauschen. Aber nun geschieht eben dieses Wunder nicht, und ich bin nun mal verhext, und daher werden diese Interaktionen, die – so weltfremd bin ich nicht – anderen Behinderten größtenteils vergönnt sind, in meinem Leben niemals stattfinden. Und ohne dieses Wunder werden wahrscheinlich stattdessen all die anderen von mir zitierten Sprüche, Sätze, gutgemeinten Ratschläge, Ermahnungen, Belehrungen und Vergleiche ewig so weitergehen. Ein moderner Therapeut würde mir dann wahrscheinlich genau dies erklären, und dann käme wahrscheinlich wieder der Satz: Sie können die anderen nicht ändern, sie können nur sich selbst ändern. Das würde mir ohne eine Familienpackung Valium wahrscheinlich eher nicht gelingen, denn so viel Gelassenheit, die dafür nötig wäre, wäre nur auf synthetischem Wege herzustellen. Und meinen Körper und meine Behinderungen kann ich ebenfalls nicht verändern.