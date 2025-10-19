Biographie Dorothee Feuerstein

...

Foto: Pixabay/OpenClipart-Vectors

Berlin (kobinet) Ich wurde 1968 in Miltenberg am Main geboren und bin 1974 in Würzburg in die Blinden-Institutsstiftung, eine Schule für Sehbehinderte, ins Internat gekommen. Von 1980 bis 1989 war ich in Würzburg am Matthias-Grünewald-Gymnasium im Rahmen eines Pilotprojekts und war im dortigen Schülerheim mit nichtbehinderten Kindern untergebracht. Die Zeit dort war ziemlich schlimm, da ich dort gemobbt wurde. Ich überstand die Zeit dadurch, dass ich über meinen Tandempiloten Esperanto lernte und neben internationalen Kongressen und Zusammenkünften auch die örtlichen Gruppenangebote nutzen konnte.

Während eines Aufenthaltes in Philadelphia von 1989 bis 1990 wurde ich für die traumatische Zeit davor insbesondere durch den tollen Zusammenhalt in einer internationalen Atmosphäre entschädigt, wobei ich die Möglichkeit hatte, mit 30 blinden und sehbehinderten Schülerinnen und Schülern aus 15 Ländern mein Englisch zu verbessern und Computerkenntnisse zu erwerben. Da ich als Blinde leider nicht Ärztin werden konnte, was eigentlich mein Herzensberuf gewesen wäre, entschloss ich mich zu einem Studium in Germersheim und wurde Diplomübersetzerin mit den Sprachen Englisch und Spanisch sowie dem Ergänzungsfach Medizin. Eines dieser sieben Jahre verbrachte ich in England im Rahmen eines Stipendiums vom Deutschen Akademischen Austauschdienst.

Nach meinem Studium (Abschluss 1,3) und einer Diplomarbeit über meine Augenerkrankung Retinitis pigmentosa (Note 1,0) fand ich leider keine Stelle. Ich schrieb zahlreiche Bewerbungen, wurde aber kaum zum Vorstellungsgespräch eingeladen, und wenn, dann nur, um mir zu erklären, warum man keine Behinderte haben wollte. Ich versuchte mich dann an einer Umschulung zur Physiotherapeutin, die ich mir leichter vorstellte und die ich aus körperlichen Gründen und aufgrund meiner anderen Behinderungen wie zum Beispiel eines erst später festgestellten atypischen Autismus, einer ADHS sowie Problemen mit Koordination, Feinmotorik und Gleichgewicht abbrach. Ich fand eine zweijährige Anstellung als Englischlehrerin im Berufsförderungswerk Nürnberg. Aufgrund einer Nierenerkrankung beantragte ich die Rente, die mir sehr schnell gewährt wurde. Von 2006 bis 2016 war ich an der Dialyse, anschließend erfolgte eine Nierentransplantation.

Seit 2009 bin ich bei Radio Ohrenblicke. Ich habe zwei wunderschöne Katzen.