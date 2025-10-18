Menu Close

Neues Urteil des Bundessozialgerichts zur Hörgeräteversorgung

Veröffentlicht am 18.10.2025 05:45 von Rita Schroll in der Kategorie Nachricht (?)
Bundessozialgericht
Foto zeigt Bundessozialgericht in Kassel
Foto: Bundessozialgericht

Kassel (kobinet) Auch die Hörgeräteversorgung durch die Krankenkasse unterliegt einem Festbetrag. Soll ein Hörgerät, dessen Preis über dem Festbetrag liegt, durch die Krankenkassen erstattet werden, muss ein sogenannter Hörzugewinn erwiesen sein. Das Bundessozialgericht hat nun grundsätzlich festgestellt, dass bereits "ein Hörzugewinn von fünf Prozent einen relevanten Hörvorteil darstellt".

Ausführliche Informationen gibt es auf der Website des VdK Hessen-Thüringen unter:

https://hessen-thueringen.vdk.de/news/anspruch-auf-maximalen-hoervorteil/

Rita Schroll Nachricht

