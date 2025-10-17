Zurückschlagen, zurückschießen – eine toxisch männliche Lustbefriedigung

Staufen (kobinet)
Viele Menschen reden über Krieg.
Sie reden im Bundes-Tag.
Der Bundes-Tag ist das deutsche Parlament.
Dort arbeiten gewählte Politiker.
Sie treffen wichtige Entscheidungen für Deutschland.
Sie reden im Radio.
Sie reden in sozialen Medien.
Soziale Medien sind Internet-Seiten.
Dort können Menschen schreiben.
Dort können Menschen Bilder teilen.
Zum Beispiel Facebook oder Instagram.
Einige Menschen reden über Waffen.
Sie reden über Drohnen.
Drohnen sind Flug-Geräte ohne Pilot.
Ein Mensch steuert sie vom Boden aus.
Sie können Bilder machen.
Im Krieg werden sie auch als Waffen genutzt.
Sie reden über russische Flug-Zeuge.
Eine Zeitung schreibt über Putin.
Putin ist der Präsident von Russland.
Er hat viel Macht in Russland.
Viele Menschen wollen stark wirken.
Das gilt für Männer und Frauen.
Sie wollen kämpfen.
Sie wollen zurück-schlagen.
Das ist ein altes Männer-Bild.
Männer-Bild bedeutet: Eine Vorstellung davon wie Männer sein sollen.
Zum Beispiel stark und hart.
Aber jeder Mann ist anders.
Das war schon früher so.
Krieg macht vielen Menschen Angst.
Aber manche finden Krieg spannend.
Die Bilder vom Krieg beeindrucken sie.
Das macht sie aktiv.
Gewalt kann Menschen anziehen.
Das ist gefährlich.
Krieg macht Menschen hart.
Krieg nimmt Menschen ihre Menschlichkeit.
Das gilt auch für Verteidigungs-Kriege.
Verteidigungs-Krieg bedeutet: Ein Land wird angegriffen.
Das Land wehrt sich.
Es will seine Menschen schützen.
Es gibt ein altes Männer-Bild.
Dieses Bild zeigt harte Männer.
Diese Männer kämpfen gern.
Diese Männer wollen immer gewinnen.
Dieses Bild passt gut zum Krieg.
Das ist ein Problem.
Forscher haben das untersucht.
Sie arbeiten in Leipzig.
Sie arbeiten an einer Universität.
Eine Universität ist eine Hoch-Schule.
Dort studieren Menschen nach der Schule.
Sie lernen ein bestimmtes Fach.
Sie bekommen einen Abschluss.
Die Forscher haben wichtige Ergebnisse.
Hier sind 2 Links:
Staufen (kobinet) Nun geht es Schlag auf Schlag, endlich! Und den taffen Jungs und Mädels auf Sendung, ob im Bundestag oder auf Deutschlandfunk, WhatsApp oder X, kann es, so wie sie reden, gar nicht schnell genug gehen mit dem "Hurra, wann ist der Krieg denn endlich da". Runterholen, abschießen, ob Drohne oder russischen Kampfjet. Den "frechen Provokationen Putins", so eine große Tageszeitung, die gebührende Antwort erteilen. Nicht den Schwanz einziehen, Stärke zeigen! Durch echte Männlichkeit, egal ob von Frau oder Mann verkörpert. Die maskuline Potenz fiebert förmlich nach Genugtuung. Nach Zurückschlagen, Draufschlagen, Dreinschlagen, Kurz- und Kleinschlagen. Dem Gewaltphantasma männlicher Lustbefriedigung.
Historisch nicht zum ersten Mal ist an momentanen Verhaltensreaktionen etwas Verstörendes ablesbar: Krieg – sein Imaginäres mutmaßlich mehr als sein Reales, die mit ihm einhergehenden Bilder und Vorstellungen eher als seine blutige Wirklichkeit – wirkt bei vielen wie ein Tonikum oder Aphrodisiakum, stimulierend und energetisierend. Aggression und Gewalt als Quelle von Energetisierung und Lustgewinn – das Barbarische oder Perverse des Krieges und der Kriegsvorbereitung zeigt sich hier als entsprechende Disposition im Subjekt. Krieg, auch ein um der Verteidigung willen vermeintlich siegreich geführter Krieg, beraubt die ihn führenden Individuen und Gesellschaften ihrer Zivilität und Humanität, er barbarisiert und entmenschlicht. Dass ein an Härte, Aggressivität und Kampf, Rivalitäts- und Dominanzstreben orientiertes traditionelles Männlichkeitsbild (oder Konzept des Maskulinen) das Anforderungsprofil des Krieges am besten erfüllt und umgekehrt Subjekte am ehesten zur Kriegsbereitschaft disponiert – die Brisanz von beidem wird durch die gegenwärtige Politik auf dramatische Weise vor Augen geführt und von aktuellen Forschungsergebnissen erneut bestätigt.
Hier eine Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse zweier Wissenschaftler vom Forschungszentrum „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ der Universität Leipzig:
https://www.mdr.de/wissen/psychologie-sozialwissenschaften/maennerbilder-als-kriegsfaktor-100.html
Und im Deutschlandfunk ein Gespräch mit einem der Forscher:
https://www.deutschlandfunk.de/archaische-maennerbilder-als-kriegstreiber-alexander-yendell-soziologe-100.html
