Mit der Beinprothese in die Hölle?

Behinderung bedeutet: Eine Behinderung macht Sachen schwierig.

Damals lebten Menschen in Burgen und Dörfern.

Diese Zeit war vor 500 bis 1500 Jahren.

Das Mittel-Alter ist eine Zeit vor vielen Jahren.

Die Informationen sind über Menschen mit Behinderungen.

Aus dem Mittel-Alter gibt es wenige Informationen.

Man kann manche Sachen nicht so einfach machen.

Deshalb ist ein altes Bild sehr besonders.

Das Bild ist aus Wien.

Auf dem Bild ist ein Mann zu sehen.

Der Mann hat ein Holz-Bein.

Ein Holz-Bein ist ein künstliches Bein.