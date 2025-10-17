Förderung für barrierefreien Wohnraum gestrichen

CHEMNITZ (kobinet)

Der Sozial-Verband VdK Sachsen ist verärgert. Ein Sozial-Verband ist eine Gruppe. Die Gruppe hilft anderen Menschen. Sie hilft Menschen mit Behinderung. Sie hilft kranken Menschen. Sie kämpft für die Rechte dieser Menschen.

Der Bundes-Haushalt für 2025 ist geplant. Der Bundes-Haushalt ist ein Geld-Plan. Der Plan gilt für ganz Deutschland. Er zeigt: Wie viel Geld hat Deutschland? Wofür gibt Deutschland Geld aus? Im Plan fehlt ein wichtiges Programm.

Das Programm heißt: Alters-gerecht Umbauen. Das Programm hilft beim Wohnungs-Umbau. Horst Wehner ist der Präsident vom VdK Sachsen. Er sagt: Barriere-freie Wohnungen sind wichtig. Barriere-frei bedeutet: Es gibt keine Hindernisse. Alle Menschen können überall hin-kommen.

Die Politik muss sich kümmern. Viele Menschen werden älter. Manche Menschen haben gesundheitliche Probleme. Diese Menschen brauchen barriere-freie Wohnungen. Nur so können sie selbst-bestimmt leben. Selbst-bestimmt bedeutet: Du entscheidest selbst über dein Leben.

Niemand sagt dir: Das musst du machen. Der VdK Sachsen sagt: Menschen sollen zu Hause bleiben können. Sie sollen nicht umziehen müssen. Sie sollen ihr Umfeld behalten. Das ist für viele Menschen wichtig.

Das Bundes-Land Sachsen hat das verstanden. Sachsen hilft beim Umbau von Wohnungen. Ältere Menschen können länger zu Hause bleiben. Menschen mit Mobilitäts-Einschränkungen auch. Mobilitäts-Einschränkungen bedeutet: Jemand kann sich nicht gut bewegen. Die Person kann vielleicht nicht gut laufen.

Das macht viele Dinge schwer. Sie müssen dann nicht ins Pflege-Heim. Ein Pflege-Heim ist ein Haus. Dort wohnen Menschen. Die Menschen brauchen viel Hilfe. Pflege-Personal kümmert sich um sie.

Sachsen hat dafür Geld eingeplant. Das Geld ist für 2025 und 2026. Das ist gut für Barriere-Freiheit. Horst Wehner sagt: Die Bundes-Regierung handelt falsch. In Deutschland werden die Menschen älter. Trotzdem will die Bundes-Regierung kein Geld geben.

Das ist nicht verständlich. Das Programm Alters-gerecht Umbauen muss weiter-laufen. Es muss sogar mehr Geld geben. Der VdK Sachsen bittet die Bundes-Regierung: Ändern Sie Ihre Entscheidung. Geben Sie wieder Geld für barriere-freies Wohnen. Das ist wichtig für die Zukunft.