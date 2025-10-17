Förderung für barrierefreien Wohnraum gestrichen

CHEMNITZ (kobinet)
Der Sozial-Verband VdK Sachsen ist verärgert.
Ein Sozial-Verband ist eine Gruppe.
Die Gruppe hilft anderen Menschen.
Sie hilft Menschen mit Behinderung.
Sie hilft kranken Menschen.
Sie kämpft für die Rechte dieser Menschen.
Der Bundes-Haushalt für 2025 ist geplant.
Der Bundes-Haushalt ist ein Geld-Plan.
Der Plan gilt für ganz Deutschland.
Er zeigt: Wie viel Geld hat Deutschland?
Wofür gibt Deutschland Geld aus?
Im Plan fehlt ein wichtiges Programm.
Das Programm heißt: Alters-gerecht Umbauen.
Das Programm hilft beim Wohnungs-Umbau.
Horst Wehner ist der Präsident vom VdK Sachsen.
Er sagt: Barriere-freie Wohnungen sind wichtig.
Barriere-frei bedeutet: Es gibt keine Hindernisse.
Alle Menschen können überall hin-kommen.
Die Politik muss sich kümmern.
Viele Menschen werden älter.
Manche Menschen haben gesundheitliche Probleme.
Diese Menschen brauchen barriere-freie Wohnungen.
Nur so können sie selbst-bestimmt leben.
Selbst-bestimmt bedeutet: Du entscheidest selbst über dein Leben.
Niemand sagt dir: Das musst du machen.
Der VdK Sachsen sagt: Menschen sollen zu Hause bleiben können.
Sie sollen nicht umziehen müssen.
Sie sollen ihr Umfeld behalten.
Das ist für viele Menschen wichtig.
Das Bundes-Land Sachsen hat das verstanden.
Sachsen hilft beim Umbau von Wohnungen.
Ältere Menschen können länger zu Hause bleiben.
Menschen mit Mobilitäts-Einschränkungen auch.
Mobilitäts-Einschränkungen bedeutet: Jemand kann sich nicht gut bewegen.
Die Person kann vielleicht nicht gut laufen.
Das macht viele Dinge schwer.
Sie müssen dann nicht ins Pflege-Heim.
Ein Pflege-Heim ist ein Haus.
Dort wohnen Menschen.
Die Menschen brauchen viel Hilfe.
Pflege-Personal kümmert sich um sie.
Sachsen hat dafür Geld eingeplant.
Das Geld ist für 2025 und 2026.
Das ist gut für Barriere-Freiheit.
Horst Wehner sagt: Die Bundes-Regierung handelt falsch.
In Deutschland werden die Menschen älter.
Trotzdem will die Bundes-Regierung kein Geld geben.
Das ist nicht verständlich.
Das Programm Alters-gerecht Umbauen muss weiter-laufen.
Es muss sogar mehr Geld geben.
Der VdK Sachsen bittet die Bundes-Regierung: Ändern Sie Ihre Entscheidung.
Geben Sie wieder Geld für barriere-freies Wohnen.
Das ist wichtig für die Zukunft.
Das ist gute Sozial-Politik.
Sozial-Politik bedeutet: Der Staat kümmert sich um die Menschen.
Er hilft armen Menschen.
Er hilft kranken Menschen.
Er macht Regeln für ein gutes Zusammen-Leben.
CHEMNITZ (kobinet) Der Sozialverband VdK Sachsen kritisiert, dass im Entwurf des Bundeshaushalts 2025 das Programm "Altersgerecht Umbauen" nicht mehr vorgesehen ist. Landesverbandspräsident Horst Wehner fordert ein Umdenken: "Barrierefreier Wohnraum ist nicht nur eine gesellschaftliche Notwendigkeit, sondern auch Ausdruck politischer Verantwortung. Mit zunehmendem Alter oder bei gesundheitlichen Einschränkungen ist barrierefreies Wohnen eine Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben."
Entscheidend ist nach Einschätzung dieses VdK-Landesverbandes, dass Menschen in ihrem vertrauten Umfeld wohnen bleiben können, ohne dass unvorhersehbare Einschnitte sie zwingen, ihr Zuhause und ihr soziales Umfeld aufzugeben. Im Freistaat Sachsen wurde erkannt, wie wichtig die Förderung barrierefreien Wohnraums ist. Durch den Umbau können ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen länger in den eigenen vier Wänden leben und oft einen frühzeitigen Umzug in ein Pflegeheim vermeiden. Daher hat der Freistaat im Doppelhaushalt 2025/2026 entsprechende Fördermittel eingeplant und damit ein wichtiges Signal für mehr Barrierefreiheit gesetzt.
„Dass die Bundesregierung trotz der bekannten demografischen Entwicklung auf Bundesebene keine entsprechenden Mittel bereitstellen will, ist für mich unverständlich“, so Wehner weiter. „Gerade jetzt wäre es notwendig, das Programm ‚Altersgerecht Umbauen‘ fortzuführen und deutlich auszubauen.“
Der Sozialverband VdK Sachsen appelliert aus den Erfahrungen des Freistaates Sachsen heraus an die Bundesregierung, den Kurs zu korrigieren und die Förderung barrierefreien Wohnens als Teil einer vorausschauenden Sozialpolitik dauerhaft zu sichern.
