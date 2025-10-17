Eingabe zur Diskriminierung von Frauen und Mädchen mit Behinderungen in Deutschland

Frauen mit Behinderung werden oft benachteiligt. Sie werden wegen ihrer Behinderung benachteiligt. Und sie werden benachteiligt, weil sie Frauen sind. Das nennt man: Mehrfach-Benachteiligung. Das bedeutet: Ein Mensch wird aus mehreren Gründen benachteiligt. Zum Beispiel: Eine Frau hat eine Behinderung.

Sie wird benachteiligt, weil sie eine Frau ist. Und sie wird benachteiligt, weil sie eine Behinderung hat. Mädchen mit Behinderung werden auch oft benachteiligt. Im Alltag gibt es viele Barrieren für sie.

Es gibt viele Probleme für Frauen mit Behinderung: Sie kommen schwer zum Arzt. Nach Gewalt bekommen sie schwer Hilfe vom Gericht. Sie dürfen oft nicht selbst über Sex entscheiden. Sie dürfen oft nicht selbst über Kinder entscheiden. Das ist nicht gerecht.

Es gibt eine UN-Behinderten-Rechts-Konvention. Das ist ein Vertrag von vielen Ländern. Die Länder haben aufgeschrieben: Menschen mit Behinderung haben die gleichen Rechte. Die Länder müssen dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderung überall mit-machen können. Die Abkürzung ist: UN-BRK. Das ist ein Vertrag für die Rechte von Menschen mit Behinderung.

Bei der Umsetzung von der UN-BRK gibt es Probleme. Die Probleme von Frauen mit Behinderung werden zu wenig beachtet.

Die UN hat einen Ausschuss für Menschen mit Behinderung. Dieser Ausschuss macht jetzt neue Leit-Linien. Das sind wichtige Regeln für die Arbeit. Die Regeln zeigen, was richtig und wichtig ist. Alle Mitarbeiter sollen sich an diese Regeln halten. Die Leit-Linien sollen den Ländern helfen.

Die Länder sollen dann besser gegen Benachteiligung vorgehen. Viele Menschen haben bei den Leit-Linien mit-gemacht.

Das Deutsche Institut für Menschen-Rechte hat auch mit-gemacht. Im Oktober 2024 hat es einen Text geschrieben. Der Text war in englischer Sprache. In dem Text steht: So werden Frauen mit Behinderung benachteiligt. Das ist in Deutschland so.

Im Text stehen wichtige Themen: Schutz vor Gewalt

Zugang zu Gerichten

Recht auf selbst-bestimmte Sexualität

Recht auf selbst-bestimmte Kinder

Zugang zu Ärzten und Kranken-Häusern

Mit-Bestimmung in der Politik

Armut

Ältere Frauen mit Behinderung

Die Leit-Linien sollen Benachteiligung sichtbar machen

Die neuen Leit-Linien haben ein Ziel: Die Probleme von Frauen mit Behinderung sollen sichtbar werden. Ihre Erfahrungen sind anders als bei anderen Frauen. Ihre Erfahrungen sind auch anders als bei Männern mit Behinderung. Das soll mehr Menschen verstehen.

Die Leit-Linien sollen den Ländern helfen. Die Länder sollen die Probleme besser lösen. Die Länder sollen gute Beispiele sammeln. Es gibt viele verschiedene Arten von Benachteiligung. Die Leit-Linien sollen zeigen: So kann man damit um-gehen.

Die Leit-Linien sollen zeigen: Frauen mit Behinderung haben wichtige Rechte. Mädchen mit Behinderung haben wichtige Rechte. Auch trans-Personen mit Behinderung haben wichtige Rechte. Das sind Menschen, die sich anders fühlen als ihr Körper. Zum Beispiel: Ein Mensch hat einen männlichen Körper.

Aber der Mensch fühlt sich als Frau. Oder um-gekehrt. Auch inter-sexuelle Personen mit Behinderung haben wichtige Rechte. Manche Menschen sind weder nur Mann noch nur Frau. Ihr Körper hat Merkmale von beiden Geschlechtern. Das ist von Geburt an so.

Auch nicht-binäre Personen mit Behinderung haben wichtige Rechte. Manche Menschen fühlen sich weder als Mann noch als Frau. Oder sie fühlen sich als beides. Das Wort binär bedeutet: Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Diese Rechte sind Menschen-Rechte. Diese Rechte sind sehr wichtig.

Viele Organisationen haben bei den Leit-Linien mit-gemacht. Sie haben Informationen gesammelt. Sie haben auf-geschrieben: So ist die Lage wirklich. Der UN-Ausschuss liest alle Texte. Dann macht der Ausschuss die Leit-Linien fertig.

Das steht in einer Presse-Information. Die Information kommt von der Monitoring-Stelle UN-BRK. Das ist eine Prüf-Stelle. Die Prüf-Stelle schaut: Werden die Rechte von Menschen mit Behinderung ein-gehalten? Die Prüf-Stelle sagt, wenn etwas nicht richtig läuft. Die Monitoring-Stelle gehört zum Deutschen Institut für Menschen-Rechte.

Sie überwacht die Umsetzung von der UN-BRK in Deutschland.

