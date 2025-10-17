Die Fantasie vom normalen Volk – Die Ordnungsideologie der Mitte

Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Es gibt ein Interview. Das Interview steht in der Zeitung taz. Interview bedeutet: Ein Gespräch wird aufgeschrieben. Das Interview heißt: Die Fantasie vom schönen Volk. Eine Frau spricht über die AfD. Die Frau heißt Dagmar Herzog. Dagmar Herzog forscht über Geschichte. Forscherin bedeutet: Eine Frau untersucht Dinge genau. Hier können Sie das Interview lesen. Die AfD hat eine bestimmte Idee. Diese Idee gab es schon früher. Das war in der Nazi-Zeit. Nazi-Zeit bedeutet: Die Zeit von 1933 bis 1945. Adolf Hitler herrschte damals in Deutschland. Die Idee ist: Der Körper soll schön sein. Der Körper soll stark sein. Menschen mit Behinderung passen da nicht rein. Die AfD macht sich über schwache Menschen lustig. Aber es gibt noch ein Problem. Das Problem gibt es in der politischen Mitte. Politische Mitte bedeutet: Eine Gruppe von Menschen. Sie sind nicht links. Sie sind auch nicht rechts. Die Mitte sagt: Wir sind anders als die AfD. Die Mitte will normale Menschen Die Mitte träumt vom normalen Volk. Ein normaler Mensch kann arbeiten. Ein normaler Mensch braucht keine Pflege. Ein normaler Mensch macht keine Probleme. Menschen mit Behinderung sind anders. Sie brauchen oft Hilfe. Sie können vielleicht nicht arbeiten. Das passt nicht zum Bild vom normalen Menschen. Deshalb stört das die Mitte. Die AfD ist laut und gemein. Die Mitte ist leise und höflich. Aber das Ergebnis ist das gleiche. Menschen mit Behinderung verschwinden aus dem Alltag. Sie leben in Wohn-Heimen. Sie arbeiten in Werk-Stätten. Die Mitte nennt es Hilfe Die Mitte spricht von Teil-Habe. Teil-Habe bedeutet: Mit-Machen können. Aber eigentlich meint die Mitte: Kontrolle. Die Mitte will alles planen können. Ein Mensch mit schwerer Behinderung ist ein Fall. Er ist kein normaler Bürger. Er ist ein Pflege-Fall. Er kostet Geld. Er braucht besondere Betreuung. Die Mitte findet das gut. Sie denkt: Wir helfen doch. Aber sie übersieht etwas. Sie macht Menschen mit Behinderung unsichtbar. Weg-Sehen ist auch Ausgrenzung Die AfD lädt zum Lachen ein. Sie lacht über Schwache. Die Mitte lädt zum Weg-Sehen ein. Menschen mit Behinderung leben in Sonder-Welten. Sie gehen in Förder-Schulen. Sie arbeiten in Werk-Stätten. Sie wohnen in Wohn-Heimen. Das beruhigt die Mitte. Sie denkt: Wir tun etwas Gutes. Aber eigentlich trennt sie Menschen ab. Das ist wie eine Art Disney-Land. Es ist ein Disney-Land der Inklusion. Inklusion bedeutet: Alle gehören dazu. Niemand wird ausgeschlossen. Aber in diesem Disney-Land gilt eine Regel. Menschen mit Behinderung gehören nur dazu. Aber nur wenn sie nicht auffallen. Das gute Gewissen Der Autor hat darüber schon früher geschrieben. Der Text heißt: Inklusion. Die Geschichte des guten Gewissens. Hier können Sie den Text lesen. Die Gesellschaft hat gelernt schöne Worte zu benutzen. Sie spricht von Inklusion. Sie spricht von Teil-Habe. Aber sie ändert die Strukturen nicht. Strukturen bedeutet: Feste Regeln und Abläufe. Die Mitte grenzt Menschen mit Behinderung aus. Aber sie macht das mit Verwaltung. Sie macht das mit Gesetzen. Sie macht das mit Zuständigkeiten. Das sieht besser aus als Gewalt. Aber das Ergebnis ist ähnlich. Wo sind die Menschen mit schwerer Behinderung? Der Autor hat noch einen Text geschrieben. Der Text heißt: Wann haben Sie einen Menschen gesehen? Einen schwer-behinderten Menschen? Hier können Sie den Text lesen. Menschen mit schwerer Behinderung sieht man fast nie. Sie sind nicht im Bus. Sie sind nicht im Kino. Sie sind nicht im Café. Warum ist das so? Die Gesellschaft hat Strukturen geschaffen. Diese Strukturen halten Menschen mit Behinderung fern. Die Gesellschaft sagt: Wir sorgen gut für sie. Aber eigentlich versteckt sie diese Menschen. Die Mitte zeigt auf die AfD Der Autor hat noch einen Text geschrieben. Der Text heißt: Zwischen Analyse und Alibi. Hier können Sie den Text lesen. Die Mitte zeigt mit dem Finger auf die AfD. Die Mitte sagt: Wir sind besser als die AfD. Aber ist das wirklich so? Auch Teile der Behinderten-Bewegung zeigen auf die AfD. Behinderten-Bewegung bedeutet: Menschen mit Behinderung kämpfen zusammen. Sie wollen die gleichen Rechte wie alle anderen. Sie zeigen auf die AfD. Sie fühlen sich machtlos. Sie können der Mitte nichts mehr entgegen-setzen. Der Hass der AfD kommt nicht aus dem Nichts. Er wächst auf dem Boden der Mitte. Die Mitte hat den Boden bereitet. Die Mitte findet: Menschen sollen nützlich sein. Menschen sollen funktionieren. Die AfD macht das nur lauter. Die AfD sagt laut was die Mitte denkt. Die AfD verwandelt Distanz in Hass. Die AfD verwandelt höflichen Ausschluss in Ablehnung. In offene Ablehnung. Beide wollen Ordnung Die AfD und die Mitte haben etwas gemeinsam. Beide wollen eine bestimmte Ordnung. In dieser Ordnung sollen alle Menschen normal sein. Menschen die anders sind stören diese Ordnung. Die AfD schreit: Raus mit den Schwachen. Die Mitte lächelt: Wir kümmern uns um sie. Aber beide machen Menschen mit Behinderung unsichtbar. Das ist ein Skandal. Skandal bedeutet: Etwas Schlimmes. Viele Menschen erfahren davon. Viele Menschen ärgern sich darüber. Die Gesellschaft empört sich über die AfD. Aber sie macht selbst fast das gleiche. Nur mit schöneren Worten. Die AfD nutzt die Mitte Die AfD muss keine neuen Ideen erfinden. Sie nutzt nur was die Mitte schon denkt. Die Mitte will Kontrolle. Die Mitte will Übersicht. Die Mitte will dass alles funktioniert. Die AfD gibt der Mitte eine Erlaubnis. Die Erlaubnis ist: Du darfst das laut sagen. Du musst kein schlechtes Gewissen haben. Das befreit viele Menschen. Deshalb ist der Rechts-Ruck keine Über-Raschung. Rechts-Ruck bedeutet: Viele Menschen ändern ihre Meinung. Sie wählen dann rechte Parteien. Das passiert oft schnell. Der Rechts-Ruck ist nur eine Ent-Fesselung. Die Gedanken waren schon vorher da. Ordnung beginnt in der Mitte Ordnungs-Ideologien beginnen nicht bei der AfD. Ordnungs-Ideologie bedeutet: Eine feste Idee von Ordnung. Ideologie bedeutet: Eine Welt-Anschauung. Das ist eine feste Meinung über die Welt. Diese Ideologien beginnen in der Mitte. Sie beginnen dort wo Menschen denken: Alle sollen funktionieren. Früher hat man Menschen mit Behinderung getötet. Das war in der Nazi-Zeit. Heute macht man das nicht mehr. Aber man macht Menschen mit Behinderung unsichtbar. Man verwaltet sie als Sonder-Fälle. Die Mitte grenzt Menschen aus. Aber sie macht das still. Sie macht das mit Gesetzen. Sie macht das scheinbar human. Human bedeutet: Mensch-Lich und gut. Die Rechten machen Ausgrenzung laut. Die Mitte macht Ausgrenzung leise. Aber beide grenzen aus. Was bedeutet das? Dagmar Herzog hat recht. Der autoritäre Geist ist vielfältig. Autoritär bedeutet: Jemand will viel Macht haben. Die Person will alles bestimmen. Andere Menschen sollen gehorchen. Dieser Geist lebt auch in der Mitte. Die Mitte hasst Menschen mit Behinderung nicht. Aber sie entfernt sie aus dem Alltag. Sie macht das mit Strukturen. Das ist leise und höflich. Aber es ist trotzdem falsch. Eine Demokratie kann sich nur dann empören. Wenn sie ehrlich ist. Demokratie bedeutet: Das Volk herrscht. Die Menschen entscheiden zusammen über ihr Land. Sie muss erkennen: Der Boden für die Rechten ist in der Mitte. Die Mitte hat diesen Boden bereitet. Nur dann kann sich etwas ändern. Die Fantasie vom normalen Körper

Foto: Ralph Milewski

Fladungen (kobinet) In der taz beschreibt die Historikerin Dagmar Herzog im



Fladungen (kobinet) In der taz beschreibt die Historikerin Dagmar Herzog im Interview "Die Fantasie vom schönen Volk" die eugenische und sexuelle Ideologie der Rechten, insbesondere der AfD, als Fortsetzung einer alten, zutiefst deutschen Obsession. Es ist die Vorstellung vom schönen, starken, makellosen Körper, der sich über die Schwachen erhebt und an ihrer Erniedrigung Freude findet. Während Herzog überzeugend darlegt, wie sehr sich die Rechte an der Ästhetik und der Ideologie der NS-Zeit bedient, bleibt eine Frage offen: Welche Fantasie treibt die politische und gesellschaftliche Mitte an, jene, die vorgibt, das Gegenteil zu sein? Die neue Bürgerlichkeit und das Moralprinzip der Sauberkeit Die Mitte hat keinen Traum vom schönen Volk. Sie träumt vom normalen Volk.

Nicht von Kraft, sondern von Funktion. Nicht von Reinheit, sondern von Reibungslosigkeit. In dieser Fantasie gilt der Mensch als gut, wenn er funktioniert: pflegeleicht, arbeitsfähig, unabhängig, planbar. Alles, was davon abweicht – Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Abhängigkeit, sichtbare Behinderung – stört die Ordnung des Normalen. Es ist, wie Herzog sagt, nicht der Körper des Faschismus, sondern der Körper der Bürokratie: hygienisch, geregelt, versichert. Diese Mitte braucht keine Parolen. Sie braucht nur Verwaltung, Gutachten und Gesetze. Das Ergebnis ist dasselbe wie bei der Rechten, nur leiser. Menschen mit Behinderung verschwinden aus dem Alltag. Sie werden versorgt, verwahrt und verwaltet – mit besten Absichten. Die Fantasie vom Normalen als demokratischer Konsens Während die Rechten die Schwachen verhöhnen, erklärt die Mitte sie zu Fällen.

Sie spricht von Teilhabe und meint Kontrolle. Von Schutz und meint Separation.

Sie trennt nicht durch Hass, sondern durch Zuständigkeit. Das klingt human, ist aber zutiefst technokratisch und ebenso entmenschlichend. In dieser Ordnung darf der schwerstbehinderte Mensch nicht einfach Bürger sein. Er ist ein Pflegefall, ein Kostenträger, ein Sozialobjekt. Und solange er in dieser Rolle bleibt, funktioniert das System reibungslos. Das ist die Fantasie vom normalen Volk: eine Gesellschaft, die sich selbst als offen begreift, solange die Abweichung nicht stört. Die Ästhetik des Unsichtbaren Herzog spricht von der Einladung zur Schadenfreude als Kern faschistischer Körperpolitik.

Die Mitte hat ihre eigene Einladung: die Einladung zum Wegsehen.

Sie verwandelt das Sichtbare in Sonderwelten wie Werkstätten, Wohnheime und Inklusionsprojekte und beruhigt sich mit dem Gefühl, etwas Gutes zu tun. Diese Disneywelt der Inklusion funktioniert, weil sie alle Rollen bereithält: die Fürsorglichen, die Engagierten, die Experten und die Unsichtbaren, die dazugehören dürfen, solange sie nicht sichtbar werden. Vom guten Gewissen zur Ordnungsideologie Was hier sichtbar wird, ist die Fortsetzung jener moralischen Mechanik, die ich in meinem Essay „Inklusion – die Geschichte des guten Gewissens“ beschrieben habe:

Ein System, das gelernt hat, sich durch Sprache zu reinigen, ohne seine Strukturen zu verändern. Die Ordnungsideologie der Mitte ist das Ergebnis dieser Entwicklung.

Sie ersetzt Gewalt durch Verwaltung, Ausgrenzung durch Zuständigkeit und Diskriminierung durch Fürsorge.

Sie stabilisiert den gleichen Blick auf das Abweichende, nur in moderner, hygienischer Form. Die Unsichtbaren im Alltag Dass diese Ordnung nicht theoretisch ist, sondern gelebte Realität, habe ich in meinem Artikel „Wann haben Sie das letzte Mal einen schwerstbehinderten Menschen …“ beschrieben. Menschen mit schweren Behinderungen sind aus dem öffentlichen Raum weitgehend verschwunden. Nicht, weil sie aktiv ausgeschlossen werden, sondern weil die Gesellschaft Strukturen geschaffen hat, die sie gut aufgehoben halten. Es ist dieselbe Logik: Das Abweichende bleibt fern, das Gewissen bleibt sauber. So funktioniert Ordnung als moralisch abgesicherte Abwesenheit. Die bequeme Selbstentlastung Die Mechanismen, die Herzog bei der Rechten analysiert, sind keine Randerscheinung. Sie sind strukturell verwandt mit dem, was ich in meinem Beitrag „Zwischen Analyse und Alibi“ über die Rezeption von Mandy Müllers Bachelorarbeit beschrieben habe. Die gesellschaftliche Mitte zeigt auf die Rechten, um sich moralisch zu erhöhen und sich selbst als das Gegenteil zu inszenieren.

Teile der Behindertenbewegung zeigen auf die Rechten, weil sie der Mitte nichts mehr entgegensetzen können. Aus Ohnmacht, nicht aus Überzeugung.

In der Empörung über den rechten Hass versuchen sie, wenigstens symbolisch wieder Wirksamkeit zu erlangen. Der rechte Hass fällt nicht auf neutralen Boden.

Er wächst auf dem Nährboden der Mitte, dort, wo er seinen Ursprung hat, wo Ordnung, Nützlichkeit und Kontrolle als moralische Werte gelten.

Was bei der Rechten als Aggression auftritt, existiert in der Mitte als Prinzip: als Sehnsucht nach einer funktionierenden, bereinigten Gesellschaft, in der Abweichung als Störung empfunden wird. Die Rechten bringen dafür nur den Dünger.

Sie radikalisieren, was längst vorhanden ist.

Sie verwandeln gesellschaftlich akzeptierte Distanz in offene Abwertung und höflichen Ausschluss in aggressive Grenzziehung.

So entsteht keine neue Ideologie, sondern eine Enthemmung der alten. Höflich, gesetzeskonform, moralisch abgesichert – so reproduziert die Mitte, was sie vorgibt zu bekämpfen. Vom schönen zum normalen Volk Die Parallelen sind unübersehbar. Beide Ideologien, die offene der Rechten und die stillschweigende der Mitte, dienen demselben Zweck:

Sie schaffen Distanz, sie sichern Ordnung, sie erhalten das Gefühl, wir seien richtig so, wie wir sind. Die Rechte schreit: „Raus mit den Schwachen.“

Die Mitte lächelt: „Wir kümmern uns um sie an einem geeigneten Ort.“ Und genau darin liegt der Skandal. Während sich die Gesellschaft über die Grausamkeit der Rechten moralisch erhebt, führt sie die gleichen Strukturen fort, nur mit sozialpädagogischer Verpackung. Die Anschlussfähigkeit der Mitte Und genau darin liegt die eigentliche Gefahr:

Die Rechten müssen keine neuen Ideen entwickeln.

Sie müssen nur das freilegen, was in der Mitte längst angelegt ist.

Die Ordnungsideologie der Mitte ist ihre Vorlage. Alles ist vorbereitet: der Wunsch nach Übersicht, nach Kontrolle, nach Sauberkeit, nach Menschen, die funktionieren.

Die Rechten liefern nur die Erlaubnis, es endlich auszusprechen.

Sie müssen niemanden überzeugen, sie befreien.

Sie erlösen die Mitte von ihrem schlechten Gewissen.

Und in dem Moment, in dem Moral als Zwang empfunden wird, wird Enthemmung zur Befreiung. Darum ist der Rechtsruck kein Bruch. Er ist eine Entfesselung. Die Ordnungsideologie der Mitte Vielleicht ist das der unbequemste Gedanke, den Herzogs Analyse provoziert:

Ordnungsideologien beginnen nicht erst dort, wo Hass offen wird.

Sie beginnen auch dort, wo Mitgefühl zur Strategie wird, um Ungleichheit zu stabilisieren. Man muss Menschen nicht mehr sterilisieren oder ermorden, um sie unsichtbar zu machen.

Es genügt, sie als Sonderfall zu verwalten. Die Fantasie vom normalen Volk ist keine Randerscheinung.

Sie ist das Fundament, auf dem autoritäres Denken wachsen kann – gepflegt, empathisch, effizient.

Während die Rechte Exklusion offen propagiert, praktiziert die Mitte sie strukturell: still, effizient und scheinbar human. Eine Demokratie kann sich nur dann glaubwürdig empören, wenn sie erkennt, dass der Boden, auf dem die Rechten stehen, längst in ihrer eigenen Mitte bereitet wurde. Fazit Herzog hat recht. Der autoritäre Geist unserer Zeit ist vielschichtig, widersprüchlich und postmodern.

Aber seine stillste Form lebt mitten unter uns, dort, wo das Abweichende nicht gehasst, sondern strukturell entfernt wird.

Die Fantasie vom normalen Körper

Foto: Ralph Milewski

