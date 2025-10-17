BMAS informiert über Übergangsregeln für Zulassung von Assistenzhunden

Berlin (kobinet)

Er ist extra dafür ausgebildet.

Er hilft Menschen mit Behinderung im Alltag.

Ein Assistenz-Hund ist ein besonderer Hund.

Es gibt neue Infos zu Assistenz-Hunden.

Die Abkürzung ist: BMAS.

Sie kümmern sich um bestimmte Themen.

Dort arbeiten viele Menschen.

Es gehört zur Regierung von Deutschland.

Ein Bundes-Ministerium ist ein wichtiges Amt.

Das Bundes-Ministerium für Arbeit und Soziales hat geantwortet.

Man kann manche Sachen nicht so einfach machen.

Eine Behinderung macht Sachen schwierig.

Diese Hunde helfen Menschen mit Behinderung.

Es geht um Assistenz-Hunde.

Das BMAS will ein Gesetz ändern.

Oder eine Schule.

Das kann ein Betrieb sein.

Dort lernt man einen Beruf.

Eine Ausbildungs-Stätte ist ein Ort zum Lernen.

Bisher gibt es ein Problem:

Er bekommt dann kein Zeugnis.

Dann darf der Hund nicht geprüft werden.

Diese Ausbildungs-Stätten haben keine Erlaubnis vom Amt.

Das soll sich jetzt ändern:

Die Ausbildungs-Stätte muss etwas aufschreiben.

Sie muss zeigen: Wir bilden gut aus.

Wir halten uns an alle Regeln.

Die Regeln stehen in der Assistenz-Hunde-Verordnung.

Eine Verordnung ist eine wichtige Regel.