BMAS informiert über Übergangsregeln für Zulassung von Assistenzhunden

Es gibt neue Infos zu Assistenz-Hunden.
Ein Assistenz-Hund ist ein besonderer Hund.
Er hilft Menschen mit Behinderung im Alltag.
Er ist extra dafür ausgebildet.
Das Bundes-Ministerium für Arbeit und Soziales hat geantwortet.
Ein Bundes-Ministerium ist ein wichtiges Amt.
Es gehört zur Regierung von Deutschland.
Dort arbeiten viele Menschen.
Sie kümmern sich um bestimmte Themen.
Die Abkürzung ist: BMAS.
Das BMAS will ein Gesetz ändern.
Es geht um Assistenz-Hunde.
Diese Hunde helfen Menschen mit Behinderung.
Eine Behinderung macht Sachen schwierig.
Man kann manche Sachen nicht so einfach machen.
Bisher gibt es ein Problem:
Manche Hunde lernen bei Ausbildungs-Stätten.
Eine Ausbildungs-Stätte ist ein Ort zum Lernen.
Dort lernt man einen Beruf.
Das kann ein Betrieb sein.
Oder eine Schule.
Diese Ausbildungs-Stätten haben keine Erlaubnis vom Amt.
Dann darf der Hund nicht geprüft werden.
Er bekommt dann kein Zeugnis.
Das soll sich jetzt ändern:
Die Ausbildungs-Stätte muss etwas aufschreiben.
Sie muss zeigen: Wir bilden gut aus.
Wir halten uns an alle Regeln.
Die Regeln stehen in der Assistenz-Hunde-Verordnung.
Eine Verordnung ist eine wichtige Regel.
Sie kommt von einem Amt oder Ministerium.
Alle müssen sich daran halten.
Dann darf der Hund doch geprüft werden.
Diese Änderung gilt nur für eine bestimmte Zeit.
Sie kommt in ein neues Gesetz.
Das Gesetz heißt: BGG.
BGG bedeutet: Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz.
Gleich-stellung bedeutet: Alle Menschen werden gleich behandelt.
Alle haben die gleichen Rechte.
Mehr Infos gibt es hier:
BERLIN (kobinet) In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage informiert das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) darüber, dass es eine Rechtsänderung anstrebt, die es vorübergehend ermöglicht, Assistenzhunde zu prüfen und zu zertifizieren, selbst wenn sie in einer nicht zugelassenen Ausbildungsstätte ausgebildet wurden.
Voraussetzung soll dafür sein, dass die nicht zugelassene Ausbildungsstätte schriftlich darlegt, dass die Ausbildung den inhaltlichen Qualitätsanforderungen der Assistenzhundeverordnung entspricht. Die Übergangsregelung soll ebenfalls im Rahmen der Reform des BGG beschlossen werden.
Die gesamte Antwort des BMAS kann unter diesem Link nachgelesen werden.
