Armut bei Alleinerziehenden und Kindern – niemand schämt sich dafür

Hannover In Niedersachsen sind viele Menschen arm. 1,3 Millionen Menschen haben wenig Geld. Oder sie werden bald arm sein. Besonders diese Menschen sind betroffen:

Viele Menschen bekommen Bürger-Geld. Bürger-Geld ist Geld vom Amt. Man bekommt es jeden Monat. Oder sie bekommen Grund-Sicherung. Grund-Sicherung ist auch Geld vom Amt. Das ist für Menschen ohne Arbeit.

Heute ist ein besonderer Tag. Heute ist der Tag gegen Armut. Der lange Name ist: Internationaler Tag für die Beseitigung der Armut. Beseitigung bedeutet: Weg-machen. International bedeutet: In vielen Ländern.

Der Sozial-Verband Deutschland sagt: Ein Sozial-Verband ist ein Verein. Der Verein hilft armen Menschen. Die Menschen brauchen mehr Hilfe. Die kurze Form ist: SoVD. Der SoVD arbeitet in Niedersachsen.

Ein großes Problem ist die Miete. Viele Menschen bekommen Bürger-Geld. Das Job-Center zahlt dann die Miete. Das Job-Center ist ein Amt. Das Amt hilft Menschen ohne Arbeit. Es zahlt Geld zum Leben.

Aber das Job-Center zahlt nur einen Teil. Es zahlt nicht die ganze Miete. Dirk Swinke ist der Chef vom SoVD. Er sagt: Die Mieten sind zu hoch. Das Job-Center zahlt zu wenig Geld. Die Menschen müssen selbst Geld dazu-zahlen.

Die Menschen bekommen Regel-Satz. Der Regel-Satz ist Geld vom Amt. Das Geld ist für Essen und Kleidung. Davon müssen sie die Miete zahlen. Dann bleibt sehr wenig Geld übrig. Das Geld fehlt dann für:

Dirk Swinke sagt: Das ist nicht gut. Das können wir nicht akzeptieren. Akzeptieren bedeutet: Einverstanden sein. Letztes Jahr war das Problem groß. Über 15 von 100 Haushalten waren betroffen. Das waren Haushalte mit Bürger-Geld.

Diese Menschen sind besonders arm:

Dirk Swinke sagt: Das ist eine Schande. So etwas darf nicht sein. Der SoVD fordert jetzt: