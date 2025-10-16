Warten auf eine echte BGG-Reform ist Warten auf Godot

Die Regierung will ein Gesetz ändern.
Das Gesetz heißt: Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz.
Die Abkürzung ist: BGG.
Das ist ein Gesetz in Deutschland.
Es soll Menschen mit Behinderung helfen.
Es soll sie vor Benachteiligung schützen.
Aber die Änderung wird wohl nichts bringen.
Das Gesetz wird nicht dort helfen.
Dort wo Menschen Barrieren haben.
Eine Reform ist nicht immer ein Fortschritt
Seit Jahren wird gesagt:
Private Firmen sollen barrierefrei werden.
Viele Menschen hoffen darauf.
Viele Menschen sind wütend.
Weil es nicht passiert.
Aber das Problem ist nicht die Verzögerung.
Das Problem ist:
Die Reform wird zu schwach sein.
Reform bedeutet: Man ändert etwas.
Man macht etwas besser.
Zum Beispiel: Ein Gesetz wird neu gemacht.
Oder: Eine Regel wird verbessert.
Wo sind die echten Barrieren?
Die Barrieren sind nicht bei großen Firmen.
Die Barrieren sind woanders:
Bei Arzt-Praxen und Apotheken.
Bei Bäckereien und Cafés.
Auch bei Kneipen und kleinen Läden.
Und bei Vereins-Heimen.
Dort findet das Leben statt.
Dort brauchen Menschen Barriere-Freiheit.
Barriere-Freiheit bedeutet: Alle Menschen können etwas benutzen.
Zum Beispiel: Ein Haus hat eine Rampe.
Dann können Menschen mit Rollstuhl hinein-fahren.
Aber genau dort gibt es viele Ausnahmen.
Alte Gebäude müssen oft nichts ändern.
Das nennt man: Bestands-Schutz.
Bestands-Schutz bedeutet: Alte Dinge dürfen so bleiben.
Man muss sie nicht ändern.
Zum Beispiel: Ein altes Haus muss nicht umgebaut werden.
Kleine Betriebe müssen auch oft nichts ändern.
Nur große Firmen müssen barrierefrei sein.
Nur neue Gebäude müssen barrierefrei sein.
Für alle anderen ist es freiwillig.
Es gibt keinen Protest
Wenn die Reform wirklich streng wäre:
Dann gäbe es Proteste.
Die Ärzte-Verbände würden protestieren.
Die Handwerks-Kammern würden protestieren.
Die Hotel-Verbände würden protestieren.
Aber es gibt keine Proteste.
Das zeigt:
Die Reform wird wohl sehr schwach sein.
Viele Ausnahmen im Gesetz
Es gibt schon ein Gesetz.
Es heißt: Barrierefreiheits-Stärkungs-Gesetz.
Das ist ein Gesetz in Deutschland.
Das Gesetz macht Regeln für Barriere-Freiheit.
Es sagt: Viele Dinge müssen barrierefrei sein.
Zum Beispiel: Geld-Automaten oder Fahr-karten-Automaten.
Dieses Gesetz hat viele Ausnahmen.
Es gibt lange Übergangs-Fristen.
Übergangs-Frist bedeutet: Man hat noch Zeit.
Man muss neue Regeln nicht sofort erfüllen.
Zum Beispiel: Eine Firma hat 2 Jahre Zeit.
Es gibt kaum Kontrollen.
Die neue Reform wird wohl genauso schwach sein.
Wenn die Regierung ihr Versprechen einhält
Die Regierung hat etwas versprochen.
Sie will private Firmen mehr verpflichten.
Aber das wird wohl nur dort passieren:
Wo schon alles barrierefrei ist.
Große Super-Märkte sind schon barrierefrei.
Ketten-Läden sind schon barrierefrei.
Neue Gebäude sind schon barrierefrei.
Eine Reform die nur dort etwas fordert:
Die bringt nichts.
Das ist kein Fortschritt.
Das ist nur ein neues Papier.
Für das was schon da ist.
Das gleiche Muster immer wieder
Das Muster ist immer gleich:
Erst wird eine große Reform angekündigt.
Dann wird lange diskutiert.
Am Ende gibt es viele Ausnahmen.
Es gibt lange Fristen.
Es gibt keine echten Strafen.
Dann feiern alle die Reform als Erfolg.
Aber die Barrieren bleiben.
Es ändert sich nichts.
Viel Bewegung aber keine Verbesserung.
Warten ohne Ende
Es gibt ein Theater-Stück.
Es ist von Samuel Beckett.
Es heißt: Warten auf Godot.
Dort warten Menschen auf jemanden.
Aber dieser jemand kommt nie.
So ist es auch mit dieser Reform.
Und selbst wenn sie kommt:
Sie wird enttäuschen.
Wie eine echte Reform aussehen müsste
Eine echte Reform müsste ganz anders sein:
Alle Betriebe müssten barrierefrei werden.
Egal wie groß sie sind.
Egal wie alt das Gebäude ist.
Es müsste kurze Fristen geben.
Es müsste echte Strafen geben.
Was wären echte Strafen?
Zum Beispiel: Geld-Strafen.
Oder: Der Betrieb muss schließen.
Wenn er nicht barrierefrei ist.
Menschen mit Behinderung müssten klagen können.
Und: Der Betrieb müsste beweisen:
Dass Barriere-Freiheit unmöglich ist.
Nicht umgekehrt.
Es könnte auch Förder-Geld geben.
Aber Förder-Geld darf keine Pflicht ersetzen.
Es müsste Kontrollen geben.
Menschen sollten nicht einzeln klagen müssen.
Aber das ist politisch schwierig.
Es kostet Geld und bringt Streit.
Ein Blick nach Amerika
In den USA gibt es seit 1990 ein Gesetz.
Es heißt: Americans with Disabilities Act.
Die Abkürzung ist: ADA.
Das ist ein Gesetz aus Amerika.
Das Gesetz sagt: Menschen mit Behinderung haben die gleichen Rechte.
Alle Orte müssen barriere-frei sein.
Dieses Gesetz gilt für alle öffentlichen Orte.
Öffentliche Orte sind Orte für alle Menschen.
Jeder darf dort hin-gehen.
Zum Beispiel: Geschäfte oder Schwimm-bäder.
Diese Orte sind für die Öffentlichkeit da.
Auch für private Betriebe.
Auch für alte Gebäude.
Alle Betriebe müssen Barrieren beseitigen.
Außer es ist technisch unmöglich.
Oder es ist finanziell unmöglich.
Aber das muss der Betrieb beweisen.
Nicht die Person mit Behinderung.
Das ist die Beweis-Last-Umkehr.
Beweis-Last-Umkehr bedeutet: Normalerweise muss man beweisen: Etwas ist falsch.
Bei Beweis-Last-Umkehr ist es anders.
Der andere muss beweisen: Alles ist richtig.
Das hat in den USA viel verändert.
Dort gibt es viele Rampen.
Dort gibt es viele Aufzüge.
Dort gibt es viele barrierefreie Toiletten.
Das ist dort normal.
Wenn Deutschland das auch machen würde:
Dann würde sich viel ändern.
Dann könnte man sagen:
Ich will in diese Bäckerei.
Wenn Sie mich nicht hinein lassen:
Dann müssen Sie beweisen warum nicht.
Das würde schnell etwas ändern.
Denn Angst vor Strafen wirkt stärker.
Stärker als nette Worte.
Wichtige Fragen
Die wichtigen Fragen sind:
Welche Orte müssen wirklich barrierefrei werden?
Welche Ausnahmen gibt es?
Welche Strafen gibt es wirklich?
Ohne klare Antworten ist jede Reform wirkungslos.
Dann ist sie nur ein Text.
Ein Text ohne Bedeutung.
Zusammen-Fassung
Das Warten auf die BGG-Reform:
Das ist wie das Theater-Stück.
Es beruhigt vielleicht.
Es macht Schlagzeilen.
Aber es ändert nichts.
Die Stufe vor der Arzt-Praxis bleibt.
Die fehlende Toilette im Café bleibt.
Wer wirklich etwas ändern will:
Der muss anders vorgehen.
Pflichten zuerst.
Ausnahmen zuletzt.
Kontrolle immer.
Alles andere ist nur Show.
Fladungen (kobinet) Die angekündigte Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes wird, sofern sie überhaupt kommt, voraussichtlich strukturell wirkungslos bleiben. Sie adressiert wahrscheinlich nicht die Orte, an denen Teilhabe tatsächlich scheitert. Das politische Ritual erzeugt Bewegung ohne Veränderung. Reform bedeutet nicht Fortschritt Seit Jahren wird Barrierefreiheit im privaten Bereich als der nächste große Schritt verkauft. Die Szene reagiert vorhersehbar mit Hoffnung, Druck und Empörung über Verzögerungen. Der Denkfehler liegt im Begriff selbst. Nicht das Ausbleiben der Reform ist das Problem, sondern ihr erwartbarer Inhalt. Eine Reform ist in diesem Politikfeld kein Programm, sondern ein Etikett.
Wo Teilhabe scheitert
Die Barrieren liegen nicht bei Toom, Globus oder McDonald’s, sondern bei Arztpraxen, Therapien, Apotheken, Bäckereien, Kneipen, Cafés, kleinen Läden, Vereinsheimen und Kulturorten. Dort findet das gesellschaftliche Leben statt, dort entscheidet sich Teilhabe im Alltag. Genau dort wird seit Jahren mit Bestandsschutz, Zumutbarkeitsklauseln, Schwellenwerten und Förderrhetorik gearbeitet. Die Pflicht trifft nur große Anbieter und Neubauten. Für alle anderen bleibt Barrierefreiheit freiwillig.
Schweigen als Signal
Würde die Reform wirklich eingreifen, wäre der Widerstand laut. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung würde vor Überlastung und Praxissterben warnen. Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und der Hotel- und Gaststättenverband würden von Bürokratiemonstern, Wettbewerbsnachteilen und Unzumutbarkeit sprechen. Doch nichts davon geschieht. Die kleinen Betriebe bleiben ausgenommen, die großen sind längst gesetzeskonform. Das Ergebnis dürfte rechtliche Bewegung bei gleichzeitiger gesellschaftlicher Stagnation sein.
Minimalismus als Prinzip
Die jüngste Gesetzgebung zur Barrierefreiheit, etwa das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, zeigt die Richtung. Sie konzentriert sich auf Teilbereiche, schafft Ausnahmen, gewährt lange Übergangsfristen und sieht kaum Kontrolle oder Sanktionen vor. Die BGG-Reform dürfte diese Logik übernehmen. Sichtbar modernisiert, aber inhaltlich schwach.
Wenn das Versprechen eingelöst wird
Selbst wenn die Regierung ihre Zusage einer stärkeren Verpflichtung der Privatwirtschaft erfüllt, geschieht das wahrscheinlich nur dort, wo Barrierefreiheit längst vorhanden ist. Großmärkte, Ketten, Franchisebetriebe und Neubauten erfüllen die Anforderungen bereits. Eine Reform, die dort verpflichtet, wo Erfüllung längst Realität ist, bestätigt sich selbst. Sie kodifiziert den Status quo und verkauft ihn als Fortschritt.
Das Inklusionskarussell
Die Mechanik ist bekannt. Zuerst die große Ankündigung einer historischen Reform. Dann die Hängepartie zwischen den Ministerien. Am Ende ein Kompromiss mit Ausnahmen, Fristen und einer Schlichtung ohne Wirkung. Danach folgt die Selbstbestätigung. Man feiert einen Meilenstein und lebt weiter mit den gleichen Barrieren. Viel Bewegung, keine Richtung.
Warten auf Godot
Wie bei Beckett wird gewartet, geredet und verschoben. Godot kommt nicht. Und selbst wenn er käme, wäre er nicht der, auf den man gehofft hat. Eine gelieferte Reform ändert das System nicht, das Exklusion reproduziert. Sie bestätigt es mit neuen Worten und alten Mechanismen.
Was eine echte Reform wäre
Wirksam wäre nur ein Gesetz ohne Unternehmensschwellen, unabhängig vom Baujahr. Es müsste kurze Fristen setzen, Sanktionen mit Zähnen enthalten – also Bußgelder, Nutzungsuntersagung und einklagbare Ansprüche mit Beweislastumkehr. Förderung könnte ergänzen, aber niemals Pflicht ersetzen. Entscheidend wäre proaktive Kontrolle statt individueller Klagen. Politisch ist das unpopulär, weil es Geld kostet und Konflikte erzeugt.
Der Blick in die USA
In den Vereinigten Staaten gilt seit 1990 der Americans with Disabilities Act. Dieses Gesetz verpflichtet öffentliche wie private Anbieter zur Barrierefreiheit. Unter Title III müssen alle öffentlich zugänglichen Einrichtungen Barrieren beseitigen, soweit dies technisch oder finanziell machbar ist. Bestandsschutz gibt es nicht. Auch kleine Betriebe müssen tragbare Rampen, Klingeln oder alternative Zugänge bereitstellen.
Im Streitfall muss der Betrieb belegen, dass eine Anpassung objektiv nicht möglich oder zumutbar ist. Diese faktische Umkehr der Beweislast hat das Land sichtbar verändert. Rampen, Aufzüge und barrierefreie Toiletten sind dort selbstverständlich. Würde Deutschland dieses Prinzip übernehmen, entstünde zum ersten Mal ein echter Hebel. Dann könnte jemand sagen: Ich will in diese Bäckerei. Wenn Sie mich nicht hineinlassen, belegen Sie bitte, warum Sie es nicht können. Das würde die Realität schnell verändern, weil Haftungsdruck stärker wirkt als moralische Appelle.
Konsequenzen für die Debatte
Die entscheidenden Fragen lauten nicht, wo die Reform bleibt, sondern welche Orte tatsächlich verpflichtet werden, welche Ausnahmen ausgeschlossen sind und welche Sanktionen automatisch greifen. Ohne klare Antworten bleibt jede Reform eine sprachliche Übung, kein politisches Instrument.
Fazit
Das Warten auf die BGG-Reform ist Warten auf Godot. Es beruhigt, bindet Kräfte und produziert Überschriften, ändert aber nichts an der Stufe vor der Praxistür oder an der fehlenden Toilette im Café. Wer Wirkung will, muss die Reihenfolge umkehren: Pflichten zuerst, Ausnahmen zuletzt, Kontrolle immer. Alles andere bleibt Musik auf dem Inklusionskarussell.
Fladungen (kobinet) Die angekündigte Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes wird, sofern sie überhaupt kommt, voraussichtlich strukturell wirkungslos bleiben. Sie adressiert wahrscheinlich nicht die Orte, an denen Teilhabe tatsächlich scheitert. Das politische Ritual erzeugt Bewegung ohne Veränderung. Reform bedeutet nicht Fortschritt Seit Jahren wird Barrierefreiheit im privaten Bereich als der nächste große Schritt verkauft. Die Szene reagiert vorhersehbar mit Hoffnung, Druck und Empörung über Verzögerungen. Der Denkfehler liegt im Begriff selbst. Nicht das Ausbleiben der Reform ist das Problem, sondern ihr erwartbarer Inhalt. Eine Reform ist in diesem Politikfeld kein Programm, sondern ein Etikett.
Wo Teilhabe scheitert
Die Barrieren liegen nicht bei Toom, Globus oder McDonald’s, sondern bei Arztpraxen, Therapien, Apotheken, Bäckereien, Kneipen, Cafés, kleinen Läden, Vereinsheimen und Kulturorten. Dort findet das gesellschaftliche Leben statt, dort entscheidet sich Teilhabe im Alltag. Genau dort wird seit Jahren mit Bestandsschutz, Zumutbarkeitsklauseln, Schwellenwerten und Förderrhetorik gearbeitet. Die Pflicht trifft nur große Anbieter und Neubauten. Für alle anderen bleibt Barrierefreiheit freiwillig.
Schweigen als Signal
Würde die Reform wirklich eingreifen, wäre der Widerstand laut. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung würde vor Überlastung und Praxissterben warnen. Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und der Hotel- und Gaststättenverband würden von Bürokratiemonstern, Wettbewerbsnachteilen und Unzumutbarkeit sprechen. Doch nichts davon geschieht. Die kleinen Betriebe bleiben ausgenommen, die großen sind längst gesetzeskonform. Das Ergebnis dürfte rechtliche Bewegung bei gleichzeitiger gesellschaftlicher Stagnation sein.
Minimalismus als Prinzip
Die jüngste Gesetzgebung zur Barrierefreiheit, etwa das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, zeigt die Richtung. Sie konzentriert sich auf Teilbereiche, schafft Ausnahmen, gewährt lange Übergangsfristen und sieht kaum Kontrolle oder Sanktionen vor. Die BGG-Reform dürfte diese Logik übernehmen. Sichtbar modernisiert, aber inhaltlich schwach.
Wenn das Versprechen eingelöst wird
Selbst wenn die Regierung ihre Zusage einer stärkeren Verpflichtung der Privatwirtschaft erfüllt, geschieht das wahrscheinlich nur dort, wo Barrierefreiheit längst vorhanden ist. Großmärkte, Ketten, Franchisebetriebe und Neubauten erfüllen die Anforderungen bereits. Eine Reform, die dort verpflichtet, wo Erfüllung längst Realität ist, bestätigt sich selbst. Sie kodifiziert den Status quo und verkauft ihn als Fortschritt.
Das Inklusionskarussell
Die Mechanik ist bekannt. Zuerst die große Ankündigung einer historischen Reform. Dann die Hängepartie zwischen den Ministerien. Am Ende ein Kompromiss mit Ausnahmen, Fristen und einer Schlichtung ohne Wirkung. Danach folgt die Selbstbestätigung. Man feiert einen Meilenstein und lebt weiter mit den gleichen Barrieren. Viel Bewegung, keine Richtung.
Warten auf Godot
Wie bei Beckett wird gewartet, geredet und verschoben. Godot kommt nicht. Und selbst wenn er käme, wäre er nicht der, auf den man gehofft hat. Eine gelieferte Reform ändert das System nicht, das Exklusion reproduziert. Sie bestätigt es mit neuen Worten und alten Mechanismen.
Was eine echte Reform wäre
Wirksam wäre nur ein Gesetz ohne Unternehmensschwellen, unabhängig vom Baujahr. Es müsste kurze Fristen setzen, Sanktionen mit Zähnen enthalten – also Bußgelder, Nutzungsuntersagung und einklagbare Ansprüche mit Beweislastumkehr. Förderung könnte ergänzen, aber niemals Pflicht ersetzen. Entscheidend wäre proaktive Kontrolle statt individueller Klagen. Politisch ist das unpopulär, weil es Geld kostet und Konflikte erzeugt.
Der Blick in die USA
In den Vereinigten Staaten gilt seit 1990 der Americans with Disabilities Act. Dieses Gesetz verpflichtet öffentliche wie private Anbieter zur Barrierefreiheit. Unter Title III müssen alle öffentlich zugänglichen Einrichtungen Barrieren beseitigen, soweit dies technisch oder finanziell machbar ist. Bestandsschutz gibt es nicht. Auch kleine Betriebe müssen tragbare Rampen, Klingeln oder alternative Zugänge bereitstellen.
Im Streitfall muss der Betrieb belegen, dass eine Anpassung objektiv nicht möglich oder zumutbar ist. Diese faktische Umkehr der Beweislast hat das Land sichtbar verändert. Rampen, Aufzüge und barrierefreie Toiletten sind dort selbstverständlich. Würde Deutschland dieses Prinzip übernehmen, entstünde zum ersten Mal ein echter Hebel. Dann könnte jemand sagen: Ich will in diese Bäckerei. Wenn Sie mich nicht hineinlassen, belegen Sie bitte, warum Sie es nicht können. Das würde die Realität schnell verändern, weil Haftungsdruck stärker wirkt als moralische Appelle.
Konsequenzen für die Debatte
Die entscheidenden Fragen lauten nicht, wo die Reform bleibt, sondern welche Orte tatsächlich verpflichtet werden, welche Ausnahmen ausgeschlossen sind und welche Sanktionen automatisch greifen. Ohne klare Antworten bleibt jede Reform eine sprachliche Übung, kein politisches Instrument.
Fazit
Das Warten auf die BGG-Reform ist Warten auf Godot. Es beruhigt, bindet Kräfte und produziert Überschriften, ändert aber nichts an der Stufe vor der Praxistür oder an der fehlenden Toilette im Café. Wer Wirkung will, muss die Reihenfolge umkehren: Pflichten zuerst, Ausnahmen zuletzt, Kontrolle immer. Alles andere bleibt Musik auf dem Inklusionskarussell.
